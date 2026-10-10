Comisia Europeană respinge taxa comună pe profiturile companiilor energetice. Șase state UE cer măsuri
SURSA FOTO: Dreamstime - Comisia Europeană
Comisia Europeană respinge introducerea unei taxe comune pe profiturile excepționale ale companiilor energetice, deși șase state membre solicită această măsură pentru reducerea prețurilor la energie. La reuniunea Ecofin, Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a susținut că fiecare țară poate decide individual dacă aplică impozitul, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
Comisia Europeană respinge taxa comună pe profiturile companiilor energetice. Șase state UE cer măsuri
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a reafirmat opoziția Comisiei Europene față de introducerea unei taxe comune la nivelul Uniunii Europene (UE) asupra profiturilor excepționale obținute de companiile energetice, în contextul creșterii prețurilor la energie provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.
Spania, Germania, Italia, Polonia, Portugalia și Austria au solicitat de două ori, în scris, Comisiei Europene să analizeze posibilitatea introducerii unei astfel de taxe. O măsură similară a fost aplicată în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.
Subiectul a fost discutat din nou vineri, în cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (Ecofin). Într-o conferință de presă susținută după reuniune, Valdis Dombrovskis a declarat că statele membre sunt „mai bine poziționate” să introducă individual o astfel de taxă, dacă doresc, decât să fie instituit un impozit comun la nivel european.
Prin această poziție, comisarul european a reiterat punctul de vedere exprimat și cu alte ocazii, inclusiv la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE, desfășurată la Dublin, la jumătatea lunii septembrie.
Dombrovskis a precizat că cele 27 de state membre și Comisia Europeană au convenit să înființeze un grup de lucru care va analiza această propunere și va facilita schimbul de bune practici între țările Uniunii Europene.
Germania cere o taxă pe profiturile companiilor petroliere pentru reducerea prețurilor la energie
Cu o zi înainte de declarațiile comisarului european, ministrul de Finanțe din Germania, Lars Klingbeil, a susținut că introducerea unei taxe asupra profiturilor excepționale ale companiilor petroliere ar fi un instrument adecvat pentru reducerea prețurilor la energie.
Oficialul german a considerat că solicitarea este justificată de comportamentul companiilor petroliere și și-a exprimat speranța că Executivul comunitar va lua măsuri în această direcție, fără întârzieri.
„Considerăm că această cerere este justificată de atitudinea companiilor petroliere și sper că Comisia Europeană va trece în sfârșit la acțiune și va acționa cu celeritate”, a declarat Klingbeil.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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