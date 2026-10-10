Comisia Europeană respinge taxa comună pe profiturile companiilor energetice. Șase state UE cer măsuri

Comisia Europeană respinge introducerea unei taxe comune pe profiturile excepționale ale companiilor energetice, deși șase state membre solicită această măsură pentru reducerea prețurilor la energie. La reuniunea Ecofin, Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a susținut că fiecare țară poate decide individual dacă aplică impozitul, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a reafirmat opoziția Comisiei Europene față de introducerea unei taxe comune la nivelul Uniunii Europene (UE) asupra profiturilor excepționale obținute de companiile energetice, în contextul creșterii prețurilor la energie provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Spania, Germania, Italia, Polonia, Portugalia și Austria au solicitat de două ori, în scris, Comisiei Europene să analizeze posibilitatea introducerii unei astfel de taxe. O măsură similară a fost aplicată în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.

Subiectul a fost discutat din nou vineri, în cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (Ecofin). Într-o conferință de presă susținută după reuniune, Valdis Dombrovskis a declarat că statele membre sunt „mai bine poziționate” să introducă individual o astfel de taxă, dacă doresc, decât să fie instituit un impozit comun la nivel european.

Prin această poziție, comisarul european a reiterat punctul de vedere exprimat și cu alte ocazii, inclusiv la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE, desfășurată la Dublin, la jumătatea lunii septembrie.

Dombrovskis a precizat că cele 27 de state membre și Comisia Europeană au convenit să înființeze un grup de lucru care va analiza această propunere și va facilita schimbul de bune practici între țările Uniunii Europene.

Cu o zi înainte de declarațiile comisarului european, ministrul de Finanțe din Germania, Lars Klingbeil, a susținut că introducerea unei taxe asupra profiturilor excepționale ale companiilor petroliere ar fi un instrument adecvat pentru reducerea prețurilor la energie.

Oficialul german a considerat că solicitarea este justificată de comportamentul companiilor petroliere și și-a exprimat speranța că Executivul comunitar va lua măsuri în această direcție, fără întârzieri.