Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu. Arabia Saudită amenință cu un răspuns dur după atacurile rebelilor houthi

Arabia Saudită pregătește un răspuns la atacurile atribuite rebelilor houthi din Yemen asupra aeroporturilor și infrastructurii energetice a regatului. Ministrul saudit al energiei, prințul Abdul Aziz bin Salman, a anunțat că autoritățile vor trata cu maximă seriozitate incidentele soldate cu victime. Declarațiile au fost făcute la Congresul Energiei WPC, organizat la Riyadh, potrivit BBC. Escaladarea confruntărilor are loc pe fondul disputelor pentru controlul unor rute maritime importante pentru transportul petrolului.

Ministrul energiei din Arabia Saudită, prințul Abdul Aziz bin Salman, a avertizat că atacurile atribuite rebelilor houthi, susținuți de Iran, asupra aeroporturilor și instalațiilor petroliere și de gaze necesită o reacție pe măsura gravității incidentelor înregistrate în ultimele săptămâni.

Prezent la Congresul Energiei WPC din Riyadh, oficialul saudit a făcut referire la intensificarea atacurilor și la consecințele acestora asupra infrastructurii regatului.

„Evenimentele din ultimele săptămâni sunt grave. Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de serios”, a declarat ministrul, potrivit BBC.

Atacurile asupra infrastructurii aeroportuare saudite au provocat victime în două zile consecutive, potrivit informațiilor comunicate de autorități și prezentate de BBC.

Duminică, un cetățean pakistanez și-a pierdut viața în urma unui atac asupra unui terminal al Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riyadh. Incidentul s-a produs la o zi după ce o rachetă lansată de rebelii houthi a lovit un alt terminal al aeroportului.

Atacul precedent a provocat moartea a 13 persoane și a determinat autoritățile să închidă terminalul afectat.

Reprezentanții mișcării houthi au susținut că operațiunile militare împotriva infrastructurii saudite constituie un răspuns la ceea ce au descris drept „agresiunea brutală saudită” asupra teritoriilor din vestul Yemenului aflate sub controlul lor.

Confruntările militare au continuat și pe teritoriul Yemenului, unde autoritățile din zonele administrate de rebelii houthi au raportat victime în urma unui bombardament atribuit Arabiei Saudite.

Ministerul Sănătății din teritoriile controlate de houthi a anunțat că un copil a fost ucis, iar alte șase persoane au fost rănite duminică, după ce un atac aerian saudit a lovit o locuință din Sanaa, capitala Yemenului.

Arabia Saudită conduce o coaliție militară care asigură sprijin aerian forțelor yemenite loiale guvernului recunoscut internațional. Acestea desfășoară operațiuni împotriva rebelilor houthi, inclusiv în regiunile situate de-a lungul coastei Mării Roșii.

Conflictul din Yemen a izbucnit în 2014, când rebelii houthi au înlăturat guvernul de la Sanaa și au preluat controlul asupra capitalei.

În 2015, confruntările s-au extins după intervenția coaliției militare conduse de Arabia Saudită, al cărei obiectiv declarat a fost reinstalarea guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional.

După mai mulți ani de război, părțile implicate au menținut un armistițiu informal timp de aproximativ patru ani. Acesta a început însă să se destrame în luna iulie, când rebelii houthi au anunțat instituirea unui „embargo maritim” împotriva Arabiei Saudite.

Ulterior, mișcarea a lansat atacuri cu rachete și drone asupra aeroporturilor, instalațiilor petroliere și petrolierelor saudite care navighează în Marea Roșie, potrivit BBC.

Reprezentanții mișcării houthi justifică reluarea operațiunilor militare prin restricțiile impuse de Arabia Saudită asupra accesului în porturile și aeroporturile din regiunile yemenite aflate sub controlul rebelilor.

Aceștia au invocat, de asemenea, un atac aerian asupra aeroportului din Sanaa, pentru care au atribuit responsabilitatea autorităților saudite.

Guvernul yemenit a revendicat însă operațiunea respectivă, precizând că obiectivul acesteia a fost împiedicarea aterizării unui avion iranian care nu primise autorizația necesară.

Luna trecută, rebelii houthi au declanșat o ofensivă militară de-a lungul coastei sud-vestice a Mării Roșii și au reușit să îndepărteze forțele proguvernamentale din mai multe poziții care domină zona strâmtorii Bab al-Mandab.

Strâmtoarea, situată la extremitatea sudică a Mării Roșii, reprezintă o rută de tranzit pentru navele comerciale și petrolierele care circulă între Oceanul Indian și Marea Roșie.

Reprezentanții rebelilor au afirmat că operațiunile lor nu urmăresc perturbarea transportului maritim internațional prin această strâmtoare. În același timp, au avertizat că navele saudite vor continua să fie vizate de atacuri.

Evoluțiile militare din apropierea strâmtorii Bab al-Mandab au avut consecințe asupra pieței internaționale a petrolului, în condițiile în care controlul acestei rute maritime a contribuit la majorarea cotațiilor globale ale țițeiului, potrivit BBC.

Importanța Mării Roșii pentru exporturile saudite a crescut după ce războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a determinat blocarea aproape completă a traficului prin Strâmtoarea Hormuz.

În aceste condiții, Arabia Saudită a utilizat ruta prin Marea Roșie pentru transportul petrolului destinat piețelor externe, ceea ce a sporit importanța strategică a zonelor maritime aflate în apropierea pozițiilor controlate de rebelii houthi.

Săptămâna trecută, guvernul yemenit a anunțat declanșarea unei noi operațiuni militare, având ca obiectiv recuperarea tuturor teritoriilor aflate sub controlul rebelilor houthi.

Forțele proguvernamentale au susținut că au reușit să recucerească rapid mai multe zone din apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, beneficiind de sprijinul unor bombardamente aeriene intense efectuate de aviația saudită.

Reprezentanții mișcării houthi au contestat însă informațiile prezentate de forțele guvernamentale și au negat că ar fi pierdut controlul asupra unor teritorii în urma ofensivei, potrivit BBC.