Petrolul trece de 100 de dolari/baril. Războiul din Orientul Mijlociu testează lanțurile globale de aprovizionare, în ciuda deciziilor G7

Prețurile petrolului au înregistrat noi creșteri pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor militare tot mai acute din Orientul Mijlociu și al atacurilor din Strâmtoarea Ormuz. Deși grupul G7 a decis eliberarea a 100 de milioane de barili din rezervele strategice pentru a stabiliza piața, costurile mari de transport și asigurări mențin riscul energetic la un nivel critic.

Prețurile petrolului au înregistrat ușoare creșteri marți, 6 octombrie, pe fondul preocupărilor de securitate din Orientul Mijlociu, care mențin o primă de risc geopolitic pe piață. Această evoluție are loc chiar dacă exporturile regionale reziliente și eliberarea de rezerve de urgență de către G7 au mai atenuat temerile privind oferta.

Cotația pentru petrolul Brent a crescut cu 27 de cenți (0,3%), ajungând la 100,59 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 30 de cenți (0,3%), atingând 89,73 dolari pe baril, transmite Reuters.

În pofida blocajelor, datele arată că fluxurile de petrol au continuat să circule prin căi ocolitoare.

„Datele de transport arată că exporturile regionale de țiței au depășit efectiv nivelurile dinaintea războiului în mai multe zile la sfârșitul lunii septembrie. Rutele alternative și ajustările logistice au permis producătorilor să mențină circulația barililor, în ciuda întreruperilor din jurul Strâmtorii Ormuz”, a declarat Priyanka Sachdeva, director de analize de piață la Phillip Nova.

Totuși, experții avertizează că situația rămâne instabilă.

„Cu toate acestea, considerarea acestei evoluții drept o normalizare completă a ofertei nu pare încă justificată… Au avut loc noi atacuri asupra tancurilor petroliere în jurul Strâmtorii Ormuz, iar numărul incidentelor a crescut în ultimele zile. Acest lucru înseamnă că, deși barilii continuă să fie transportați, costurile, asigurările, rutele și riscurile de securitate rămân ridicate”, a adăugat Priyanka Sachdeva.

Fluxurile de petrol din Golf, excluzând Iranul, au crescut în septembrie la peste 81% din nivelul dinaintea războiului, ca urmare a revenirii exporturilor saudite. În schimb, exporturile iraniene au scăzut la zero din cauza blocadei americane.

Pentru a stabiliza piața, țările din grupul G7 au convenit vineri să elibereze 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele de urgență, angajându-se totodată să nu impună restricții la exportul de energie.

Tensiunile dintre Arabia Saudită și forțele Houthi din Yemen mențin totuși incertitudinea. Forțele guvernamentale yemenite au avansat rapid luni pentru a prelua controlul asupra coastei din jurul strâmtorii Bab el-Mandeb.

Drept răspuns, rebelii Houthi au susținut că au atacat locații cheie din Arabia Saudită, inclusiv o rafinărie Aramco din Rabigh.

În plus, stocurile reduse de petrol și tarifele record pentru transportul maritim din Golf către Asia accentuează presiunea pe lanțurile de aprovizionare. Analystul Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia a subliniat că piața de transport maritim are o toleranță extrem de scăzută la orice nouă perturbare.