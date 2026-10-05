Decizie majoră pe piața petrolului. OPEC+ a stabilit ce se întâmplă cu producția în noiembrie

OPEC+ nu va majora țintele de producție de petrol în luna noiembrie. Șapte dintre membrii de bază ai alianței au decis duminică să mențină actualele plafoane, într-un moment în care piața petrolului rămâne tensionată, iar Brent se tranzacționează în continuare peste pragul de 100 de dolari pe baril. Potrivit Reuters, noi modificări ale politicii de producție sunt puțin probabile înainte de 2027.

Decizia a fost luată în cadrul unei scurte reuniuni online la care au participat șapte membri de bază ai OPEC+: Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman.

Grupul a decis să păstreze neschimbate țintele de producție pentru luna noiembrie, măsură care era în mare parte anticipată de piață.

Situația efectivă a producției este însă diferită de cea indicată de plafoanele oficiale. Producătorii OPEC+ din Golf extrag cantități de petrol mult sub țintele stabilite, în contextul perturbărilor persistente ale exporturilor provocate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

În ultimele luni, exporturile au oscilat între 60% și 80% din nivelurile considerate normale.

„Grupul celor șapte din OPEC+ și-a menținut plafoanele de producție neschimbate, în conformitate cu așteptările pieței. Acestea fiind spuse, în pofida creșterii fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz, nivelurile lor de producție rămân cu mult sub cote”, a declarat analistul UBS Giovanni Staunovo. „În consecință, piața petrolului rămâne tensionată.”

Decizia OPEC+ vine într-o perioadă în care prețurile petrolului rămân la niveluri ridicate. Vineri, cotațiile au scăzut după ce liderii europeni au acceptat solicitarea președintelui american Donald Trump privind eliberarea unor rezerve de motorină.

Chiar și după această scădere, petrolul Brent se menține peste pragul de 100 de dolari pe baril.

Diferența față de perioada anterioară războiului este semnificativă. Înainte de izbucnirea conflictului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, Brent se situa la aproximativ 73 de dolari pe baril.

OPEC+ a majorat țintele de producție în mare parte din 2026, după mai mulți ani în care alianța a aplicat reduceri. Creșterea efectivă a cantităților extrase a fost însă mult mai redusă, în principal din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Datele OPEC citate de Reuters arată că cei șapte membri de bază au produs în august aproximativ 25 de milioane de barili de petrol pe zi.

Producția a crescut cu 630.000 de barili pe zi față de iulie, dar a rămas cu aproximativ 5 milioane de barili pe zi sub nivelul din februarie, înaintea războiului.

Conflictul a afectat și planurile pe termen mai lung ale alianței. Evaluarea capacităților de producție ale statelor membre a fost amânată, iar acest proces este esențial pentru stabilirea cotelor care vor fi aplicate în 2027.

Surse din industrie au explicat pentru Reuters că războiul a creat incertitudine inclusiv în ceea ce privește estimarea capacității viitoare de producție.

OPEC+ păstrează în prezent reduceri de producție de aproximativ 2 milioane de barili pe zi, aplicabile majorității membrilor.

Rezultatele evaluării capacităților sunt necesare pentru ca alianța să stabilească modul în care vor fi distribuite eventualele creșteri de producție între statele membre. Potrivit surselor citate de Reuters, schimbări ale nivelurilor de producție sunt puțin probabile înainte de 2027.

Cei șapte membri de bază ai OPEC+ au programată următoarea reuniune pentru 1 noiembrie.

Tot duminică s-a reunit și Comitetul Ministerial Comun de Monitorizare (JMMC). Acest organism analizează evoluțiile pieței petrolului, dar nu stabilește politica de producție a OPEC+.