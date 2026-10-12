Petrolul a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Atacurile din Marea Roșie și blocajul din Ormuz provoacă noi scumpiri

Prețurile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată din luna mai, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Atacurile rebelilor Houthi asupra unor petroliere saudite din Marea Roșie și blocarea aproape completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz au amplificat temerile privind aprovizionarea pieței mondiale. Analiștii avertizează că petrolul ar putea ajunge la peste 120 de dolari pe baril dacă perturbările transporturilor maritime vor continua.

Cotațiile petrolului au înregistrat creșteri puternice în ședința de tranzacționare de joi, 23 iulie, după ce rebelii Houthi din Yemen au anunțat atacarea a două petroliere saudite în Marea Roșie, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent, referința pieței mondiale, au crescut cu 6,62 dolari, echivalentul unui avans de 7%, până la 100,69 dolari pe baril. Acesta a fost cel mai ridicat nivel de închidere înregistrat din 22 mai.

De la izbucnirea războiului din Iran, în februarie, petrolul Brent s-a scumpit cu aproape 40%, cea mai mare parte a creșterii fiind concentrată în luna iulie.

Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat un avans semnificativ. Cotația a urcat cu 5,36 dolari, respectiv 6,2%, până la 92,19 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de închidere din 4 iunie.

Evoluția prețurilor reflectă îngrijorările investitorilor privind capacitatea producătorilor de a menține fluxurile de aprovizionare, în condițiile în care două dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului sunt afectate de conflict.

Bob Yawger, director pentru contracte futures pe energie în cadrul Mizuho, a avertizat că riscul extinderii operațiunilor militare terestre și restricțiile asupra traficului petrolier ar putea împinge cotațiile spre nivelurile maxime înregistrate în ultimii patru ani.

Potrivit acestuia, petrolul s-ar putea apropia de pragul de 126,41 dolari pe baril, în timp ce economia mondială consumă rapid rezervele disponibile.

Tensiunile s-au intensificat după ce rebelii Houthi din Yemen au anunțat deschiderea unui nou front în conflictul din Iran, prin atacarea navelor care transportă petrol saudit prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Gruparea anunțase anterior intenția de a impune o blocadă navală asupra transporturilor provenite din Arabia Saudită.

Joi, reprezentanții Houthi au declarat că au atacat două petroliere saudite în cadrul unei operațiuni militare.

Agenția oficială de presă saudită SPA a confirmat ulterior că una dintre nave a luat foc în urma unui atac produs în timpul navigației prin Marea Roșie. Autoritățile saudite nu au precizat cine a fost responsabil pentru incident.

Atacurile au amplificat temerile privind întreruperea transporturilor maritime, în condițiile în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz era deja aproape paralizat.

Analiștii Gelber and Associates au atras atenția că escaladarea conflictului se suprapune peste reducerea puternică a exporturilor iraniene, ceea ce pune presiune suplimentară asupra disponibilității petrolului pe piața internațională.

Importanța celor două rute maritime este majoră pentru comerțul energetic mondial. Potrivit estimărilor analiștilor, prin Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb tranzitează volume echivalente cu aproximativ un sfert din oferta globală de petrol.

Cu toate acestea, două superpetroliere chineze care transportau împreună aproximativ patru milioane de barili de petrol saudit au reușit să părăsească Marea Roșie prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb, potrivit datelor privind transportul maritim.

Riscurile pentru piața energetică ar putea persista și în lunile următoare, în funcție de evoluția conflictului și de durata restricțiilor impuse transporturilor maritime.

Goldman Sachs estimează că petrolul Brent ar putea depăși 120 de dolari pe baril în trimestrul al patrulea, dacă perturbările din Strâmtoarea Ormuz vor continua.

Banca de investiții anticipează, în acest scenariu, că prețul mediu al petrolului ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril în 2027.

Estimările sunt condiționate de menținerea blocajelor maritime pe parcursul anului viitor. În cazul în care transporturile prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb și Canalul Suez vor fi afectate pentru o perioadă îndelungată, presiunile asupra prețurilor ar putea deveni și mai puternice.

Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că un petrolier a luat foc în urma unei explozii, în timp ce încerca să traverseze o rută minată în partea sudică a Strâmtorii Ormuz, în apropierea coastelor Omanului.

Alte două petroliere au fost nevoite să se întoarcă din drum.

Reprezentanții Gărzilor Revoluționare au susținut că dețin controlul asupra strâmtorii și că aceasta este „complet închisă” atât timp cât Statele Unite își continuă acțiunile în regiune.

Oficialii iranieni au avertizat că nicio navă petrolieră nu va putea intra sau ieși din strâmtoare fără o coordonare prealabilă cu autoritățile de la Teheran.

În acest context, președintele american Donald Trump a amenințat Iranul și aliații săi Houthi cu „pedepse militare majore”.

Situația a determinat o reducere accentuată a numărului de petroliere neiraniene care traversează Strâmtoarea Ormuz, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale.

Reintroducerea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene a afectat suplimentar exporturile de petrol ale Teheranului.

Giovanni Staunovo, analist în cadrul UBS, estimează că încărcările de petrol iranian au scăzut, cel mai probabil, la zero, față de un nivel cuprins între 1,5 și două milioane de barili pe zi la începutul lunii iulie.

Reducerea numărului de nave care reușesc să părăsească Strâmtoarea Ormuz a afectat și activitatea de încărcare a petrolului în regiunea Golfului.

Potrivit analistului, volumele încărcate au coborât la aproximativ 2,5 milioane de barili pe zi în ultimele șapte zile, comparativ cu o medie de șase milioane de barili pe zi în ultimele 30 de zile.

Această evoluție evidențiază amploarea perturbărilor provocate de conflict asupra transporturilor energetice internaționale.

În încercarea de a stabiliza aprovizionarea pieței mondiale, șapte membri importanți ai OPEC+ ar putea decide majorarea țintelor de producție în cadrul reuniunii programate pentru 2 august.

Este vorba despre Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman.

Potrivit informațiilor obținute de Reuters de la trei surse, statele ar urma să analizeze o creștere a țintei de producție cu aproximativ 188.000 de barili pe zi pentru luna septembrie.

O eventuală decizie de majorare a producției nu garantează însă o creștere echivalentă a cantităților de petrol disponibile pe piață.

Conflictul militar afectează capacitatea unora dintre membrii alianței de a produce și transporta volume suplimentare, ceea ce limitează eficiența măsurilor prin care OPEC+ încearcă să compenseze perturbările aprovizionării.

Evoluția cotațiilor va depinde în continuare de situația militară din Orientul Mijlociu, de reluarea traficului prin rutele maritime strategice și de capacitatea marilor producători de a suplimenta oferta mondială de petrol.