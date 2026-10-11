Facturile la energie vor crește la iarnă. Bușoi: Nu cu 50%. Ajutorul de 50 de lei ar putea fi majorat

Facturile la energie electrică ar putea crește cu aproximativ 20% în această iarnă, o majorare moderată în comparație cu scenariile alarmiste care avansau scumpiri de până la 50%. Secretarul de stat Cristian Bușoi a explicat că autoritățile analizează majorarea sprijinului pentru persoanele vulnerabile, în timp ce repornirea celor două reactoare de la Cernavodă rămâne amânată din cauza nivelului scăzut al apei.

Facturile la energia electrică ar putea înregistra o creștere de aproximativ 20% în timpul sezonului rece care urmează. Această estimare combate scenariile alarmiste apărute recent în spațiul public, care avansau posibilitatea unei scumpiri de până la 50%.

Informațiile au fost oferite de către secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a detaliat contextul energetic actual, măsurile de protecție socială avute în vedere, dar și situația complexă de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Reprezentantul Ministerului Energiei a subliniat că, în comparație cu anul precedent, populația trebuie să se aștepte la o majorare a tarifelor la energia electrică, dar a dat asigurări ferme că prețurile nu vor atinge sub nicio formă nivelurile critice înregistrate în timpul crizei energetice din anul 2022.

Oficialul a respins ferm speculațiile privind o explozie de 50% a facturilor, arătând că nu există motive reale pentru un asemenea salt.

„Față de anul 2025, este de așteptat să avem creșteri ale prețului la electricitate. Nu vor atinge în niciun scenariu situația din 2022. În România se vorbea de creșteri de 50%. Nu există niciun motiv să se întâmple asta și monitorizăm cu atenție piața”, a explicat Bușoi.

Deși ministerul efectuează propriile analize, cele mai precise date de prognoză provin direct de la furnizori, aceștia fiind cei care dețin tabloul complet al tranzacțiilor comerciale și al prețurilor din contracte.

În baza acestor date, estimările curente indică o ajustare moderată, în jurul valorii de 20%, un procent pe care populația ar trebui să îl ia în calcul pentru perioada următoare, a precizat Cristian Bușoi pentru Antena 3.

„Vorbim de creșteri moderate, în jurul a 20% în acest moment, ca prognoză. E un lucru la care trebuie să ne așteptăm”, a adăugat acesta.

Modul în care evoluează tarifele la energie rămâne strâns legat de evoluțiile geopolitice internaționale, în special de tensiunile din Orientul Mijlociu, o zonă marcată de imprevizibilitate unde conflictele se pot extinde rapid.

Situația din regiuni precum Yemen sau Arabia Saudită poate influența direct cotațiile globale.

Cu toate acestea, în scenariul optimist în care s-ar ajunge la acorduri de pace și la deblocarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, specialiștii anticipează „un efect spectaculos de scădere” a prețurilor la produsele petroliere, dar și la gazele naturale, a mai explicat Cristian Bușoi.

Pentru a proteja populația cu venituri reduse de efectele acestor scumpiri, autoritățile analizează posibilitatea de a crește valoarea ajutorului financiar acordat în prezent.

Deși suma actuală alocată persoanelor vulnerabile este de 50 de lei, aceasta ar putea fi suplimentată dacă evoluția pieței va impune o astfel de intervenție.

„La un moment dat se poate crește acel ajutor, care astăzi este de 50 de lei, pentru persoanele vulnerabile, dacă lucrurile într-adevăr necesită această creștere”, a precizat Cristian Bușoi.

Cu toate acestea, decizia finală privind noile pachete de sprijin social va aparține viitorului Guvern ce urmează să fie instalat.

În ceea ce privește sectorul industrial, reprezentanții Ministerului Energiei poartă discuții constante cu marii consumatori, conștienți fiind că orice scumpire a energiei se reflectă direct în inflație, scade puterea de cumpărare și afectează locurile de muncă.

Totuși, constrângerile bugetare actuale nu permit preluarea de către stat a vreunei părți din creșterile de costuri suportate de companii.

Situația energetică națională este influențată și de faptul că reactoarele 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă rămân în continuare oprite, fiind exclusă repornirea lor în următoarele zece zile.

Oficialul a dat asigurări că măsura are un caracter strict preventiv de punere în siguranță, din cauza nivelului istoric scăzut al apei, neexistând niciun risc de accident nuclear.

„Încă stăm în situația de a prelungi închiderea Cernavodă 1 și 2. E foarte important să înțelegem că nu e niciun risc de incident sau de accident. Sunt doar măsuri de punere în siguranță, iar securitatea nucleară are reguli foarte, foarte stricte. (…) Probabil că în următoarele 10 zile, cu siguranță, nu (vor fi repornite reactoarele – n.r.)”, a spus Cristian Bușoi.

Reluarea activității celor două grupuri, care asigură o putere de 1.300 de megawați, este esențială pentru că va elimina necesitatea ca România să mai facă importuri masive de electricitate în orele de seară din țările vecine, în special din Bulgaria.

În ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale pentru populație și pentru sistemele centralizate de termoficare, populația nu va resimți scumpiri.

„Ne ajută faptul că suntem țară producătoare. Cantitățile sunt contractate și sunt deja în depozite”, a indicat Cristian Bușoi.

În schimb, pe piața de energie electrică, singura soluție pe termen scurt rămâne optimizarea consumului. Cetățenilor li se recomandă să transfere o parte din activitățile casnice consumatoare de energie în afara orelor de vârf, pentru a evita supraîncărcarea sistemului energetic național.