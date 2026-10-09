Creșterea economică mondială va încetini la 2,6% în 2026. Criza energetică din Orientul Mijlociu afectează perspectivele economiei globale

Creșterea economică mondială ar urma să încetinească la 2,6% în 2026, comparativ cu 2,9% în anul precedent, potrivit estimărilor publicate vineri, 9 octombrie, de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD). Instituția avertizează că efectele crizei energetice provocate de conflictul din Orientul Mijlociu afectează activitatea economică internațională. Raportul indică, totodată, modificări ale fluxurilor comerciale și riscuri asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Creșterea economică mondială este estimată la 2,6% în 2026, în scădere cu 0,3 puncte procentuale față de nivelul de 2,9% înregistrat în 2025, potrivit raportului privind comerțul și dezvoltarea publicat de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Instituția atribuie această încetinire efectelor șocului energetic generat de criza din Orientul Mijlociu, care exercită presiuni asupra economiei internaționale.

În același timp, UNCTAD estimează că schimburile internaționale de bunuri și servicii vor avansa cu 4% în termeni reali, după ce valoarea comerțului mondial a atins un nivel record de 35.000 de miliarde de dolari în 2025.

Raportul evidențiază însă influența majorării prețurilor la energie asupra evoluției valorice a schimburilor comerciale internaționale.

Relațiile comerciale dintre China și Statele Unite au înregistrat o contracție de peste 20% comparativ cu nivelul din 2024, în timp ce economiile din Asia de Est și-au intensificat schimburile atât cu piața chineză, cât și cu America de Nord.

Potrivit UNCTAD, modificările din comerțul internațional sunt însoțite de restricții și cerințe suplimentare care afectează accesul companiilor la industriile considerate strategice.

„Controlul exporturilor, verificarea investițiilor și condițiile din lanțul de aprovizionare îngreunează accesul noilor participanți la sectoarele strategice”, a declarat UNCTAD.

Aceste măsuri influențează condițiile în care noile companii pot intra pe piețele internaționale și pot participa la lanțurile de aprovizionare din sectoarele strategice.

Economiile asiatice vor avea cea mai importantă contribuție regională la avansul economiei mondiale în 2026, urmând să genereze 59% din creșterea economică globală, conform estimărilor UNCTAD.

India este așteptată să înregistreze o creștere economică de 7,3%, în timp ce economia Chinei ar urma să avanseze cu 4,5%.

Pentru Indonezia, instituția estimează o creștere de 5,2% în 2026.

Previziunile indică astfel ritmuri diferite de expansiune pentru principalele economii asiatice, în condițiile în care regiunea își menține o contribuție majoră la activitatea economică internațională.

Produsele asociate dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv semiconductorii, reprezintă principalul motor al comerțului internațional cu mărfuri, potrivit analizei realizate de UNCTAD.

Instituția precizează însă că extinderea schimburilor comerciale cu produse utilizate în domeniul inteligenței artificiale nu garantează distribuirea beneficiilor economice către un număr mare de țări sau sectoare de activitate.

Raportul atrage atenția și asupra riscurilor pentru stabilitatea financiară generate de expansiunea rapidă a industriei inteligenței artificiale.

Potrivit agenției ONU, piețele financiare devin tot mai expuse evoluției unui număr restrâns de companii, ceea ce poate amplifica vulnerabilitățile în cazul unor corecții ale evaluărilor bursiere.

UNCTAD nu a identificat nominal companiile la care face referire în avertismentul privind concentrarea expunerilor financiare.

Instituțiile financiare internaționale au publicat prognoze diferite privind evoluția economiei mondiale în 2026, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor care afectează comerțul internațional.

Banca Mondială și-a redus în luna iunie estimarea privind creșterea economică globală la 2,5%, invocând efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra perspectivelor economice.

Instituția a prezentat și un scenariu pesimist, în care ritmul de creștere a economiei mondiale ar putea coborî până la 1,3%.

Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipează, în schimb, un avans economic global de 3%, peste estimările publicate de UNCTAD și Banca Mondială.

FMI a identificat printre principalele riscuri războiul din Iran, fragmentarea relațiilor comerciale internaționale și posibilitatea unor corecții pe piețele financiare asociate sectorului inteligenței artificiale.