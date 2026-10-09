China reia exporturile de combustibili în octombrie. 3,7 milioane de tone de benzină, motorină și kerosen ajung pe piață

China va relua în octombrie exporturile de combustibili rafinați, după pauza de sărbători, cu livrări aprobate de 3,7 milioane de tone. Decizia vine pe fondul deficitului global și al scumpirii motorinei.

China urmează să reia în octombrie exporturile de combustibili rafinați, după o scurtă întrerupere în perioada sărbătorii „Săptămâna de Aur”. Decizia ar putea contribui la reducerea presiunilor de pe piața globală a motorinei, benzinei și combustibilului pentru aviație, potrivit unor comercianți familiarizați cu situația, citați de agenția de presă Reuters.

Autoritățile chineze au aprobat exporturi pentru luna octombrie de aproximativ 3,7 milioane de tone de benzină, motorină și combustibil pentru aviație, potrivit informațiilor furnizate de doi reprezentanți ai industriei. Pentru septembrie, rafinăriile chineze erau estimate să exporte puțin peste 4 milioane de tone din aceste produse, conform unei relatări Reuters publicate la începutul lunii precedente.

Cel mai mare importator de petrol din lume a început să limiteze exporturile de combustibili în martie, pentru a proteja aprovizionarea internă, în contextul perturbărilor fluxurilor de țiței și al problemelor de producție din rafinării provocate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Ulterior, China a relaxat restricțiile în perioada iulie-septembrie.

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă și Ministerul Comerțului din China nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta reluarea exporturilor.

Conflictele din Orientul Mijlociu și dintre Rusia și Ucraina au perturbat producția mondială de combustibili rafinați și au contribuit la creșterea prețurilor, în special în cazul motorinei. China deține cea mai mare capacitate de rafinare a petrolului din lume. Deși exporturile sale de combustibili au fost mai mici decât cele ale Indiei și Coreei de Sud, produsele rafinate chinezești sunt tot mai căutate pe fondul perturbărilor de aprovizionare, în special pe piețele asiatice.

Analiștii estimează însă că reluarea exporturilor chinezești va avea un efect limitat asupra tensiunilor de pe piața globală a combustibililor.

Stuti Jhunjhunwala, analist al pieței petroliere la firma Energy Aspects din Kolkata, India, a apreciat că impactul va fi redus, deoarece piețele rămân tensionate, iar aprovizionarea din Orientul Mijlociu continuă să fie afectată.

La rândul său, June Goh, analist senior la Sparta Commodities, a afirmat că reluarea exporturilor de către Beijing era anticipată de piață, însă volumele aprobate sunt mai mici decât se estimase.

Deși Beijingul reglementează, de regulă, exporturile de combustibili printr-un sistem de cote, autoritățile chineze au înăsprit recent controlul, verificând lunar livrările.

Săptămâna trecută, Reuters a relatat că China a intrat în vacanța de o săptămână prilejuită de Ziua Națională, care a început la 1 octombrie, fără să aprobe exporturile de combustibili pentru luna octombrie către alte regiuni decât Hong Kong și Macao pentru marile rafinării din țară.

Pe fondul deficitului de combustibili rafinați, Agenția Internațională pentru Energie (AIE), care oferă consultanță țărilor industrializate în domeniul politicilor energetice, a convenit în această săptămână să accelereze eliberarea rezervelor de petrol și să acorde prioritate livrărilor de motorină. Măsura face parte dintr-un plan lansat în luna martie.