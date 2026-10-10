Donald Trump, surprins într-un costum ieftin fabricat în Asia. Detaliul de pe etichetă care contrazice total discursul „America First”

Mitingul electoral al lui Donald Trump din Nebraska a declanșat o controversă neașteptată din cauza ținutei sale. Deși este un susținător înfocat al producției americane și al protecționismului economic, președintele a fost fotografiat purtând un costum ieftin, produs în Asia. Cu toate acestea, alegerea vestimentară i-ar putea aduce și un neașteptat avantaj politic în rândul alegătorilor.

Președintele american Donald Trump, un fervent susținător al conceptului „Made in USA”, a fost fotografiat purtând un costum al unui brand de larg consum care își procură hainele în special din China și Bangladesh.

O simplă etichetă creează o pată pe discursul președintelui american. Luni, 5 octombrie, Donald Trump s-a deplasat la Grand Island, în Nebraska, pentru a-l susține pe senatorul republican Pete Ricketts, candidat pentru un nou mandat în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului (midterms).

La finalul mitingului, liderul de la Casa Albă a schițat câțiva pași de dans, așa cum obișnuiește, înainte de a-și descheia sacoul.

Acest gest le-a permis fotografilor să imortalizeze eticheta hainei sale: „Jos. A. Bank.” Un brand american de îmbrăcăminte masculină prêt-à-porter, cunoscut pentru costumele sale ieftine, dar a cărui producție este realizată în mare parte în străinătate.

Este o alegere vestimentară care ridică semne de întrebare pentru cel care a făcut din „America First” și din reindustrializarea Statelor Unite pilonii politicii sale economice, notează Le Figaro.

Pe rețeaua de socializare X, Derek Guy, un jurnalist american specializat în modă masculină, a remarcat rapid această contradicție.

„Costumele Jos. A. Bank sunt toate fabricate în străinătate, de obicei în țări precum China și Bangladesh”, a subliniat el. „Mă întreb de ce a preferat Trump un costum de import ieftin în locul unuia fabricat în Statele Unite”, a adăugat el.

Compania-mamă a brandului Jos. A. Bank, Tailored Brands, dispune totuși de capacități de producție pe teritoriul american, în special pentru marca Joseph Abboud. Însă eticheta acesteia din urmă este diferită de cea observată pe sacoul președintelui.

Trump’s suit appears to be part of Jos. A. Bank’s Traveler line. The suit is listed as having been made abroad using a wool-polyester-spandex blend. The company describes it as having the „ultimate stretch” and was designed to minimize body odor. https://t.co/Vg9Ps5PuNQ — derek guy (@dieworkwear) October 9, 2026

Potrivit publicației americane HuffPost, un document oficial depus pe 10 iulie la autoritatea de reglementare a piețelor financiare din SUA (SEC) confirmă că Tailored Brands se bazează pe „o rețea de furnizori globali, situati în principal în Asia”.

Printre țările vizate se numără Vietnam, Indonezia, Bangladesh și China. Cu toate acestea, compania precizează că și-a redus achizițiile din China cu 20% în 2024, iar apoi cu 11% în 2025.

Deși țara exactă de fabricație a costumului purtat de Donald Trump nu a fost stabilită, alegerea sa pare în contradicție cu voința sa afișată de a favoriza producția națională.

Derek Guy a reamintit, de altfel, declarațiile făcute de președintele american în timpul discursului său de învestire din ianuarie 2025.

„Trebuie să ne protejăm granițele de distrugerile provocate de alte țări care ne fabrică produsele, ne preiau companiile și ne distrug locurile de muncă”, declarase atunci Donald Trump, promițând că „protecția va duce la o mare prosperitate și la o mare putere”.

De la revenirea sa la Casa Albă, republicanul a intensificat taxele vamale pentru a încuraja companiile să își relocheze producția în Statele Unite.

Dincolo de proveniență, prețul costumului prezidențial a surprins, de asemenea. Conform CNN, eticheta observată în fotografii seamănă cu cea din colecția „Traveler” a brandului Jos. A. Bank, al cărei model se vinde la un preț de aproximativ 280 de dolari.

O sumă extrem de îndepărtată de tarifele casei italiene de lux Brioni, cu care Donald Trump este asociat în mod obișnuit și ale cărei costume pot depăși 5.500 de dolari bucata.

Această alegere ar putea avea totuși un avantaj politic. După cum subliniază CNN, americanii confruntați cu creșterea costului vieții ar putea aprecia să își vadă președintele purtând un costum accesibil marelui public, departe de brandurile de lux.

O modalitate de a se apropie de viața de zi cu zi a alegătorilor săi, chiar dacă miliardarul nu se confruntă el însuși cu dificultăți privind puterea de cumpărare.