Se oprește curentul electric în București și Giurgiu, începând de luni, 12 octombrie. Lista străzilor și localităților afectate

Rețele Electrice Muntenia anunță noi întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 12–18 octombrie 2026, în București, Ilfov și Giurgiu. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de modernizare a infrastructurii electrice. În anumite zone, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă timp de până la opt ore, iar locuitorii sunt sfătuiți să țină cont de intervalele anunțate.

Locuitorii Capitalei trebuie să se pregătească pentru mai multe întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, începând de luni, 12 octombrie. Lucrările vor afecta mai multe străzi, inclusiv zone din Sectorul 2.

Potrivit programului anunțat de Rețele Electrice Muntenia, întreruperile sunt prevăzute în intervalul 09:00–17:00.

Luni, 12 octombrie 2026, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe următoarele străzi:

Strada Morilor;

Strada Mugur Mugurel;

Strada Mihail Foișoreanu.

Intervalul anunțat este 09:00–17:00.

Marți, 13 octombrie 2026, lucrările vor afecta mai multe străzi din Sectorul 2:

Aleea Măgura Vulturului, nr. 9;

Strada Ritmului, între Strada Măgura Vulturului și Strada Avrig;

Strada Măgura Vulturului, între Șoseaua Pantelimon și Strada Elev Ștefănescu;

Strada Elev Ștefănescu, între Strada Măgura Vulturului și Strada Avrig;

Aleea Zarandului, inclusiv nr. 4;

Strada Avrig, între Aleea Zarandului și Aleea Măgura Vulturului.

Întreruperile sunt programate între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 14 octombrie 2026, lista zonelor afectate este mai extinsă și cuprinde:

Strada Traian, nr. 165;

Strada Constantin Kirițescu;

Strada Mogoș Vornicul;

Bulevardul Pache Protopopescu, între Strada Traian și Strada Popa Nan;

Strada Mecet, între Strada Traian și Strada Popa Nan;

Strada Popa Soare, între Strada Dr. Burghelea și Strada Popa Nan;

Strada Zefirului;

Intrarea Arpaș;

Strada Timpului;

Strada Austrului;

Strada Traian, între Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Zefirului;

Strada Plantelor, între Strada Sfântul Ștefan și Strada Popa Nan;

Strada Avram Iancu;

Strada Ștefan Mihăileanu.

Și în această zi, întreruperile sunt programate în intervalul 09:00–17:00.

Lucrările de modernizare a rețelei electrice vor afecta și mai multe localități din județul Giurgiu. În funcție de zona vizată, întreruperile vor avea loc în intervale orare diferite, unele începând de la 08:30.

Luni, 12 octombrie 2026:

Grădinari – Strada Gării, între orele 09:00 și 17:00;

Plopșoru – DN5, agentul economic SPPA6 (fără activitate), între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 13 octombrie 2026:

Hobaia – Strada Bisericii, Strada Lacu Mare, Chiot, Laterală, Padina și Bălții, între orele 09:00 și 17:00;

Grădinari – Strada Gării, între orele 09:00 și 17:00;

Mihăilești – Strada Stejarului și cartierul Paradise Valley, între orele 09:00 și 15:00;

Dealu – Strada Pădurii, Strada Frumoasă și Strada Principală, la intrarea dinspre Crevedia Mare, între orele 10:00 și 13:00.

Miercuri, 14 octombrie 2026:

Stoenești – întreaga localitate, între orele 08:30 și 16:30;

Călugăreni – DJ411, Strada Nucilor și DN5, între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 15 octombrie 2026:

Hulubești – întreaga localitate, între orele 08:30 și 16:30;

Călugăreni – Strada Nicolae Cartojan, între orele 09:00 și 17:00;

Călugăreni – Strada Nucilor, Strada Sfântul Nicolae și Strada Pomilor, între orele 09:00 și 17:00.

Vineri, 16 octombrie 2026:

Mihăilești – Strada Unirii și Strada Prelungirea Unirii, între orele 09:00 și 17:00.

Potrivit informațiilor comunicate, întreruperile sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de alimentare cu energie electrică.

Aceste intervenții presupun scoaterea temporară de sub tensiune a unor porțiuni ale rețelei, astfel încât echipele tehnice să poată desfășura lucrările în condiții de siguranță.

Pentru consumatorii din zonele vizate, întreruperile pot afecta utilizarea aparatelor electrocasnice, a echipamentelor electronice și a altor dispozitive care necesită alimentare permanentă cu energie electrică.

Locuitorii sunt sfătuiți să își organizeze activitățile în funcție de programul anunțat și să urmărească eventualele actualizări publicate de operatorul de distribuție.

Deși anunțul general vizează perioada 12–18 octombrie și include județul Ilfov, lista detaliată disponibilă cuprinde, deocamdată, doar zonele menționate din București și Giurgiu.