Persoanele care vor să obțină venituri suplimentare fără să încheie un contract individual de muncă pot presta legal diferite activități în gospodăriile altor oameni. De la curățenie, gătit și călcatul rufelor până la întreținerea grădinilor, îngrijirea animalelor sau ajutorul acordat persoanelor dependente, toate aceste servicii pot fi remunerate printr-un sistem special de tichete pentru activități casnice.

Mecanismul este reglementat prin Legea nr. 111/2022, intrată în vigoare în 2024, și permite desfășurarea a 34 de tipuri de activități ocazionale pentru care nu este necesară o calificare profesională. În plus, sistemul oferă posibilitatea obținerii unor drepturi sociale, inclusiv asigurare medicală și contribuții la sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de lege.

Persoana care prestează astfel de servicii este considerată prestator casnic și primește o remunerație pentru activitățile ocazionale desfășurate în una sau mai multe gospodării. Sistemul se adresează atât celor care doresc să își suplimenteze veniturile, cât și persoanelor fără un loc de muncă, aflate în căutarea unei surse de câștig.

Poate deveni prestator casnic orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani. Nu contează dacă aceasta este angajată, pensionară, șomeră, elevă, studentă sau nu are nicio ocupație în prezent. Există însă o condiție importantă: lucrătorul nu trebuie să facă parte din familia beneficiarului pentru care desfășoară activitățile respective.

Spre deosebire de raporturile de muncă obișnuite, colaborarea nu presupune încheierea unui contract individual de muncă. Cele două părți stabilesc de comun acord sarcinile care trebuie îndeplinite, programul, volumul de muncă și suma care urmează să fie plătită. Înțelegerea poate fi inclusiv verbală.

Legea stabilește și limite privind durata activității pentru același beneficiar. În cazul adulților, aceasta nu poate depăși 12 ore pe zi, în timp ce minorii cu vârste între 16 și 18 ani pot lucra maximum șase ore zilnic.

Activitățile trebuie să aibă caracter ocazional și să răspundă unor nevoi personale ale beneficiarului. Prin urmare, serviciile nu trebuie desfășurate în scop comercial.

Legislația permite remunerarea prin tichete a 34 de tipuri de activități gospodărești. Acestea acoperă o gamă largă de servicii, de la treburile obișnuite din locuință până la întreținerea curții, îngrijirea animalelor sau sprijinirea persoanelor care nu se pot descurca singure.

Printre activitățile pentru care un prestator poate primi bani se numără:

Curățenia locuinței;

Spălarea geamurilor;

Călcatul rufelor;

Pregătirea mâncării;

Spălarea vaselor;

Efectuarea cumpărăturilor;

Întreținerea spațiilor verzi;

Plantarea răsadurilor;

Toaletarea pomilor;

Plantarea pomilor;

Recoltarea fructelor;

Recoltarea legumelor;

Tăierea lemnelor pentru foc;

Despicarea lemnelor pentru foc;

Căratul lemnelor pentru foc;

Încărcarea obiectelor casnice;

Descărcarea obiectelor casnice;

Hrănirea animalelor de companie;

Plimbarea câinilor;

Deplasarea animalelor de companie la cabinetul veterinar.

Sistemul include și activități prin care prestatorii pot ajuta persoanele dependente de sprijinul altcuiva. Este vorba despre servicii precum efectuarea igienei personale, îmbrăcarea, hrănirea, deplasarea în interiorul locuinței sau însoțirea beneficiarului în afara domiciliului.

Astfel, persoanele care au nevoie de ajutor pentru treburile gospodărești sau pentru activitățile cotidiene pot apela la prestatori casnici, remunerând serviciile prin intermediul tichetelor prevăzute de lege.

Valoarea nominală a unui tichet de activități casnice este de 15 lei. Această sumă poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Din punct de vedere fiscal, impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale pentru pensie se calculează la 50% din valoarea nominală a tichetului. În cazul unui bon de 15 lei, baza de calcul este, așadar, de 7,5 lei.

După aplicarea reținerilor fiscale, prestatorul încasează aproximativ 12,4 lei pentru fiecare tichet preschimbat în bani.

Veniturile obținute depind de numărul serviciilor efectuate și de tariful negociat cu beneficiarul. Un tichet reprezintă o unitate de plată, iar remunerația pentru o oră de muncă sau pentru finalizarea unei anumite lucrări este stabilită prin acordul celor două părți.

De exemplu, pentru curățenia unei locuințe, un prestator poate primi 10 tichete, echivalentul unei remunerații brute de 150 de lei. După reținerea impozitului și a contribuției la pensie, suma netă încasată ajunge la aproximativ 124 de lei.

În cazul unei activități mai intense, veniturile pot fi considerabil mai mari. Un prestator care acumulează 200 de tichete într-o lună obține o valoare brută a serviciilor de 3.000 de lei. După reținerile fiscale, venitul net ajunge la aproximativ 2.475 de lei.

Cotele de impozitare pot fi modificate prin legislația fiscală, astfel că sumele nete pot varia în funcție de reglementările aplicabile.

Un avantaj important al sistemului de tichete casnice este posibilitatea obținerii calității de asigurat în sistemele publice de sănătate și pensii.

Persoanele care nu sunt deja asigurate în sistemul public de sănătate pot dobândi acest drept dacă preschimbă în bani cel puțin 85 de tichete de activități casnice. La valoarea nominală actuală de 15 lei pentru fiecare tichet, pragul corespunde unei sume brute de 1.275 de lei.

Îndeplinirea acestei condiții oferă acces la pachetul de bază de servicii medicale, fără plata separată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Pentru menținerea calității de asigurat, prestatorul trebuie să preschimbe în bani minimum 85 de tichete în fiecare lună.

Există beneficii și în ceea ce privește pensia. Contribuția de asigurări sociale (CAS) este reținută pentru fiecare tichet preschimbat, iar plata acesteia conferă calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Pentru ca o lună de activitate să fie luată în calcul la stabilirea stagiului de cotizare, este necesară o contribuție lunară echivalentă cu cea aferentă preschimbării a minimum 85 de tichete.

Un alt aspect important vizează persoanele care beneficiază de anumite forme de sprijin social. Veniturile obținute din activitățile casnice nu afectează dreptul la indemnizația de șomaj. De asemenea, beneficiarii venitului minim pot desfășura astfel de activități, iar sumele încasate nu sunt luate în calcul la acordarea acestui drept, conform precizărilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Persoanele interesate să obțină venituri prin acest sistem trebuie să își creeze un cont pe platforma electronică administrată de ANOFM, disponibilă la adresa tichete.anofm.ro.

După înregistrare, utilizatorii trebuie să completeze datele personale și informațiile de contact. Ulterior, aceștia pot indica serviciile pe care sunt disponibili să le ofere în gospodăriile beneficiarilor.

Înscrierea se poate realiza individual, online, sau cu ajutorul personalului din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Platforma include și o secțiune specială pentru întâlnirea cererii cu oferta. Prestatorii casnici își pot publica anunțurile cu serviciile pe care le oferă, în timp ce persoanele care au nevoie de ajutor în gospodărie pot căuta lucrători disponibili sau își pot publica propriile solicitări.

Prin intermediul acestei secțiuni, cele două părți pot intra în contact și pot stabili condițiile colaborării.

Plata serviciilor se realizează prin tichete de activități casnice, pe care beneficiarii le pot cumpăra în format electronic, prin platforma ANOFM, sau pe suport de hârtie.

Tichetele fizice sunt disponibile la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și prin intermediul Poștei Române.

După finalizarea activităților convenite, beneficiarul îi transmite prestatorului numărul de bonuri valorice corespunzător remunerației stabilite anterior. Ulterior, lucrătorul poate solicita preschimbarea tichetelor în bani.

Există două modalități de încasare a contravalorii acestora: în numerar, la punctele autorizate, sau prin transfer bancar, în contul prestatorului. În cazul în care este aleasă plata prin virament, banii pot ajunge în cont în cel mult cinci zile de la depunerea solicitării.

Tichetele de activități casnice sunt nominale, ceea ce înseamnă că nu pot fi transferate altor persoane. De asemenea, acestea trebuie preschimbate în bani în termen de maximum 12 luni de la data primirii. Calcularea, reținerea și plata impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale se realizează prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.