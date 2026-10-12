Raluca Turcan apără bilanțul Guvernului Bolojan. PSD și AUR, acuzate că au provocat un blocaj politic de 160 de zile

Raluca Turcan a prezentat bilanțul Guvernului Bolojan, susținând că fostul Executiv a redus deficitul bugetar, a promovat reforma pensiilor magistraților și a deblocat fonduri din PNRR. Într-un mesaj publicat pe Facebook, reprezentanta PNL a comparat cele zece luni de guvernare cu cele 160 de zile scurse de la demiterea Cabinetului. Aceasta a criticat PSD și AUR pentru înlăturarea Guvernului și pentru lipsa unei noi majorități parlamentare. Liberala a invocat și pierderea unor fonduri europene, pe care o atribuie deciziilor celor două partide.

Raluca Turcan a prezentat rezultatele pe care le atribuie fostului Guvern Bolojan, susținând că Executivul a preluat România cu cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană și a reușit să reducă dezechilibrul fiscal la 7,9% din produsul intern brut.

În bilanțul prezentat, liberala a inclus și reforma pensiilor magistraților, despre care a afirmat că reprezenta una dintre măsurile solicitate de mai mulți ani de societatea românească.

„Să punem alături cele 10 luni ale Guvernului Bolojan cu puteri depline. A preluat cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, un deficit pe care nu l-a produs, ci l-a găsit, și l-a coborât la 7,9% din PIB. A trecut reforma pensiilor magistraților, cerută de români de ani buni”, a transmis Raluca Turcan într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, măsurile adoptate în timpul mandatului au împiedicat intrarea României în incapacitate de plată și au contribuit la restabilirea încrederii investitorilor și a piețelor financiare.

Raluca Turcan a menționat și deblocarea cererilor de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), susținând că România a ajuns la încasări totale de 13,27 miliarde de euro prin acest mecanism european.

În același mesaj, reprezentanta PNL a afirmat că veniturile bugetare au crescut cu 12% în perioada analizată. Datele au fost prezentate de aceasta drept rezultate ale celor zece luni în care Guvernul Bolojan a exercitat puteri depline.

„A ferit România de incapacitate de plată. A recâștigat încrederea piețelor financiare. A deblocat cererile de plată din PNRR și am ajuns la 13,27 miliarde de euro încasate. Veniturile la buget au crescut cu 12%. Și lista poate continua…”, a mai spus Turcan.

Raluca Turcan a criticat PSD și AUR pentru situația politică apărută după demiterea Guvernului Bolojan, afirmând că cele două formațiuni au reușit să obțină voturile necesare înlăturării Cabinetului, dar nu au identificat o formulă pentru instalarea unui nou Executiv.

Liberala a făcut referire la cele 160 de zile scurse de la căderea Guvernului, perioadă pe care a pus-o în contrast cu mandatul anterior.

„160 de zile au trecut de la dărâmarea Guvernului Bolojan de către PSD și AUR. Au avut majoritate pentru a demite un guvern, dar nu au avut nici voința, nici soluțiile pentru a construi altul. În schimb, în aceste 160 de zile, au avut timp pentru altceva: • Au sabotat până la capăt legea salarizării, iar România a pierdut 770 de milioane de euro. • Au atacat SAFE la CCR, adică banii pentru apărarea României. • Au atacat hotărâri ale guvernului interimar cu consecințe directe pentru oameni: sprijinul financiar pentru adulții cu dizabilități și măsurile privind integrarea tinerilor pe piața muncii. • Și-au împărțit abuziv televiziunea și radioul public. Și funcțiile din Parlament”, explică ea.

Prin această comparație, Raluca Turcan a reproșat celor două partide că votul pentru demiterea Cabinetului nu a fost urmat de constituirea unei majorități capabile să susțină un nou Guvern.

În criticile adresate PSD și AUR, Raluca Turcan a inclus și blocarea Legii salarizării, despre care susține că a provocat pierderea unei finanțări de 770 de milioane de euro.

Reprezentanta PNL a asociat această pierdere cu acțiunile politice ale celor două formațiuni, fără ca în mesajul prezentat să fie detaliat mecanismul prin care suma ar fi fost pierdută.

Turcan a reproșat PSD și AUR și contestarea programului SAFE la Curtea Constituțională. De asemenea, aceasta a criticat atacarea unor hotărâri adoptate de Guvernul interimar, referitoare la măsurile de sprijin pentru adulții cu dizabilități și la integrarea tinerilor pe piața muncii.

Afirmațiile privind responsabilitatea celor două partide, precum și cifrele referitoare la fondurile europene și la rezultatele economice reprezintă susținerile formulate de Raluca Turcan în intervenția sa publică.

Raluca Turcan a continuat criticile la adresa PSD și AUR printr-o comparație între activitatea Guvernului Bolojan în perioada în care avea puteri depline și intervalul de interimat început după demiterea acestuia.

Liberala a susținut că diferența dintre cele două perioade este reflectată de măsurile adoptate și de rezultatele obținute.

„Diferența se vede de la o poștă: unii au muncit pe brânci 10 luni și au livrat rezultate, iar alții numără 160 de zile de nimic”.

În aceeași intervenție, Raluca Turcan a invocat cele 281 de voturi obținute pentru demiterea Guvernului Bolojan și a cerut explicații pentru faptul că PSD și AUR nu au reușit să formeze ulterior o majoritate parlamentară care să susțină instalarea unui nou Cabinet.

În partea finală a mesajului, Raluca Turcan a exprimat o poziție de delimitare politică față de PSD și AUR, afirmând că PNL, USR și UDMR nu ar trebui să participe la aceeași formulă de guvernare cu cele două partide.

„PNL, USR și UDMR nu au ce căuta în aceeași barcă cu PSD și AUR. Noi credem în continuarea reformelor și în promovarea competenței. Ei trăiesc din funcții împărțite, din sinecuri și din „lasă că merge și așa”. Noi am aprins lumina, iar ei se întrec care mai de care s-o stingă”, spune Turcan.

Declarația a fost formulată în contextul criticilor privind demiterea Guvernului Bolojan, absența unei noi majorități parlamentare și măsurile economice și administrative pe care liberala le atribuie fostului Executiv.