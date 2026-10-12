Sorin Grindeanu avertizează asupra riscului unui faliment național în cazul alegerilor anticipate. Condițiile PSD pentru susținerea noului Guvern

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat luni, 12 octombrie, că organizarea alegerilor anticipate ar putea avea consecințe economice grave pentru România, inclusiv retragerea investitorilor și destabilizarea piețelor financiare. După ședința conducerii social-democraților, acesta a anunțat că partidul este pregătit pentru un asemenea scenariu, deși nu îl consideră favorabil țării. În privința formării noului Guvern, PSD solicită premierului desemnat Luca Niculescu un program economic care să schimbe actuala direcție și constituirea unei majorități parlamentare transparente și asumate.

Președintele PSD a declarat că social-democrații au analizat, în ședința de luni, posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate, în contextul dificultăților întâmpinate în negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu își dorește acest scenariu, dar este pregătit să participe la alegeri dacă acestea vor fi declanșate.

Liderul social-democrat a criticat poziția AUR, susținând că formațiunea își dorește anticipatele din considerente electorale.

În opinia sa, o nouă perioadă de instabilitate politică ar putea avea efecte asupra economiei și încrederii investitorilor.

„Dacă se vor declanșa anticipate vom porni un efect de domino. Întreaga economie ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național pentru că investitorii și piețele vor reacționa instant și își vor retrage banii din România”, a avertizat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a anunțat că, în cadrul ședinței, social-democrații au decis constituirea unei comisii interne care să analizeze legislația referitoare la organizarea alegerilor anticipate.

Comisia va fi condusă de Marian Neacșu și va include liderii grupurilor parlamentare ale PSD.

Aceasta urmează să examineze cadrul legislativ și eventualele modificări considerate necesare.

Președintele PSD a subliniat că pregătirea partidului pentru un asemenea scenariu nu înseamnă că social-democrații susțin declanșarea alegerilor.

Potrivit acestuia, prioritatea ar trebui să fie instalarea rapidă a unui Guvern capabil să gestioneze problemele economice și administrative.

În privința negocierilor pentru formarea noului Executiv, Sorin Grindeanu a reiterat că PSD solicită îndeplinirea a două condiții: un program economic care să schimbe actuala direcție și o majoritate parlamentară transparentă, care să își asume susținerea Guvernului.

Liderul social-democrat a precizat că premierul desemnat Luca Niculescu nu este candidatul PSD, dar că partidul este dispus să contribuie la formarea unei majorități stabile.

„Spunem DA într-un mod direct respectând cele două condiții: cea legată de un program economic și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjuctură”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a criticat perspectiva formării unui Guvern care să primească doar voturile necesare învestirii, fără să beneficieze ulterior de susținere parlamentară.

„Pare că ceilalți vor doar un vot de conjunctură și de a doua zi să înceapă un concurs de dat picioare în gură guvernului”, a afirmat președintele PSD.

Grindeanu a adăugat că responsabilitatea construirii majorității îi revine premierului desemnat.

„Eu nu pot să-mi asum cum își face Luca Niculescu majoritatea”, a precizat acesta.

Sorin Grindeanu a reiterat poziția potrivit căreia PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru formarea unui nou Guvern, cu un premier social-democrat.

Acesta a recunoscut însă că actuala situație politică presupune negocieri în jurul premierului desemnat Luca Niculescu.

Potrivit liderului PSD, viitorul Executiv trebuie să răspundă problemelor economice și sociale, indiferent de partidul din care provine premierul.

Grindeanu a declarat că, din semnalele primite de la Luca Niculescu, discuțiile privind programul de guvernare evoluează într-o direcție pe care social-democrații o consideră corectă.

Totodată, acesta a făcut apel la celelalte formațiuni parlamentare să renunțe la disputele politice și să participe la construirea unei majorități.

„E o perioadă în care toată lumea ar trebui să-și bage săbiile în teacă și să înceteze calculele politice”, a transmis Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că solicitarea privind schimbarea direcției economice nu este una nouă, ci rezultatul evaluărilor făcute de partid în ultimele luni.

Acesta a amintit că social-democrații au început încă din toamna anului 2025 să analizeze rezultatele guvernării și au organizat ulterior consultări interne.

Grindeanu a susținut că măsurile de austeritate nu au produs rezultatele economice așteptate și nu au dus la reducerea cheltuielilor statului în maniera anticipată.

„Aș fi vrut ca măsurile de austeritate să ducă la creștere economică și la reducerea cheltuielilor statului. Din păcate nu e așa”, a declarat liderul PSD.

În acest context, social-democrații solicită ca viitorul program de guvernare să includă politici economice diferite de cele aplicate anterior.