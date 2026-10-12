Stenograme din dosarul lui BogPR. Cum a ajuns să promoveze candidatura lui Călin Georgescu și ce legătură are cu George Simion

Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok drept „bogpr”, a contactat persoane din campania lui Călin Georgescu înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 și le-a propus sprijin financiar și promovare online. Stenogramele din dosarul în care omul de afaceri a fost trimis în judecată arată cum au fost organizate activitățile de promovare și cum informațiile au ajuns la candidat și la coordonatorul campaniei. În conversațiile recuperate de anchetatori apare și numele liderului AUR, George Simion, despre care Peșchir afirma că îl sprijinise anterior pe TikTok, potrivit Mediafax.

Bogdan Peșchir, omul de afaceri din Brașov cunoscut pe TikTok sub pseudonimul „bogpr”, a început să discute direct cu persoane implicate în campania lui Călin Georgescu la 13 noiembrie 2024, cu 11 zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Mesajele recuperate de anchetatori arată că acesta dispunea de resurse financiare și propunea utilizarea mecanismelor platformei pentru creșterea vizibilității candidatului.

În zilele următoare, Peșchir a discutat despre colaborări cu influenceri, strategii de promovare, testarea algoritmului TikTok și folosirea mai multor conturi pentru distribuirea materialelor electorale. Într-o conversație privată, acesta susținea că obținuse deja rezultate importante: „Le-am dat șah-mat la TikTok”.

Stenogramele se regăsesc în dosarul în care omul de afaceri a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor în formă continuată, cu 874 de acte materiale. Documentele consultate de Mediafax includ conversații recuperate în cadrul anchetei și procese-verbale întocmite în urma perchezițiilor informatice.

Majoritatea discuțiilor au avut loc în noiembrie 2024, înaintea primului tur al scrutinului prezidențial, perioadă în care promovarea lui Georgescu pe TikTok a înregistrat o creștere considerabilă.

Potrivit procurorilor, activitatea lui Peșchir nu s-ar fi limitat la distribuirea unor cadouri virtuale către creatorii de conținut. Anchetatorii susțin că acesta ar fi urmărit dezvoltarea unui sistem de promovare electorală, valorificând relațiile cu influencerii și notorietatea dobândită pe platformă.

Primul contact documentat în dosar a avut loc la 13 noiembrie 2024, când Bogdan Peșchir i-a scris Aretei Ildiko Totoliciu, persoană implicată în recrutarea susținătorilor candidatului independent, pentru a-i propune o colaborare în domeniul promovării online.

Conversația a început cu următorul schimb de mesaje:

Bogdan Peșchir: „Bună dimineața / Vreau sa va sprijin” Areta Ildiko Totoliciu: „Buna dimineata. / Cum anume?” Bogdan Peșchir: „Nu stiu exact, am cateva idei, si multi bani :)” Totoliciu i-a explicat că echipa desfășura deja activități de promovare pe internet și a menționat existența unei „baze de trolli” folosite pentru susținerea candidatului. Areta Ildiko Totoliciu: „Noi promovam on line cea mai mare baza «de trolli», cu flyere,afise in format pdf.”

Peșchir a prezentat apoi o propunere care presupunea utilizarea unui cont TikTok pentru transmiterea continuă a unor înregistrări și discursuri ale candidatului, în paralel cu folosirea cadourilor virtuale pentru plasarea transmisiunilor în clasamentele platformei.

„Una din ideile mele era sa pun un cont de tiktok care sa faca «live» dar cu diverse inregistrari/clipuri cu dvs / Si sa il pun pe clasementul de tiktok Romania pe locul 1 zilnic”, a scris Peșchir.

Întrucât interlocutoarea nu înțelegea inițial modalitatea prin care putea fi obținută o asemenea poziție, omul de afaceri i-a explicat mecanismul cadourilor virtuale oferite creatorilor care transmit în direct.

Areta Ildiko Totoliciu: „Aaa si adica vreti sa plătiți cu aceste cadouri?” Bogdan Peșchir: „Da”

Sistemul TikTok permite utilizatorilor să cumpere monede virtuale și să le utilizeze pentru a trimite cadouri creatorilor de conținut. În anumite condiții, beneficiarii pot transforma recompensele în venituri.

Prin valoarea cadourilor distribuite, un utilizator cu resurse financiare importante putea contribui atât la recompensarea creatorilor, cât și la creșterea vizibilității transmisiunilor. Peșchir utiliza deja de mai mult timp acest mecanism.

În discuțiile prin care încerca să obțină încrederea Aretei Ildiko Totoliciu, Bogdan Peșchir a făcut referire și la implicarea sa anterioară în promovarea politică, afirmând că îl sprijinise pe George Simion înainte de a decide să susțină candidatura lui Călin Georgescu.

Omul de afaceri a explicat că îl urmărea pe Georgescu de mai mulți ani, dar că până la acel moment participase la promovarea liderului AUR pe TikTok.

„Eu am ajutat campania lui Simion pana acum pe tiktok dar cand am vazut ca si dansul candideaza si are sustinere in comentatii etc de la multi oameni / Am luat decizia sa va contactez si sa va ajut pe dvs”, i-a transmis Peșchir.

Oferta a provocat o reacție de surprindere din partea interlocutoarei.

„Interesant / Mi se pare ciudata aceasta oferta!”, i-a răspuns Totoliciu.

Peșchir și-a justificat schimbarea opțiunii politice prin preferința pentru candidatul independent, chiar dacă aprecia că acesta avea șanse electorale mai reduse.

„Da, nu pot vota si sustine pe Simion cand exista Calin Georgescu ca si candidat / In ciuda sanselor mai mici, realistic”, a scris omul de afaceri.

La 14 noiembrie 2024, la numai o zi după prima discuție dintre Peșchir și Totoliciu, informațiile despre implicarea noului susținător au fost transmise către Călin Georgescu, potrivit conversațiilor identificate de anchetatori.

Totoliciu i-a comunicat candidatului că mai mulți influenceri fuseseră contactați pentru promovarea sa și că un bărbat din Brașov contribuia la organizarea activităților.

„Buna seara, Dle președinte Pe Tik tok au fost contactați infuenceri dintre cei mai buni. Vă vor face promovare gratuit. Un domn ieri din Brasov a pus la punct acest lucru cu echipa dumnealui”, i-a scris aceasta lui Georgescu.

Într-un mesaj separat, Totoliciu l-a identificat pe Peșchir prin numele contului său și a descris modul în care erau utilizate înregistrările candidatului.

„Pe TT bogpr a extras partea audio din toate discursurile si prezentarile dvs din on line si zilnic aduce influenseri si transmit discursurile dvs, dand posibilitatea tuturor sa va asculte”.

Anchetatorii au recuperat și o conversație din 20 noiembrie 2024, între Totoliciu și Radu Pally-Brojban, coordonatorul campaniei electorale a lui Georgescu.

Areta Ildiko Totoliciu: „Buna. Am vorbit cu dl CG sa iti transmit ceva, sa iei legatura cu 2 persoane”, după care i-a transmis datele de contact ale lui „bogpr” și ale unei alte persoane. Radu Pally-Brojban: „Neata. Da, lamurit”.

În interpretarea procurorilor, schimbul de mesaje indică faptul că activitatea lui Peșchir era cunoscută de persoane implicate în organizarea promovării electorale și nu se desfășura complet independent de acestea.

În perioada 15–19 noiembrie 2024, Bogdan Peșchir a discutat cu un utilizator identificat de anchetatori drept „SHIK” despre activitățile desfășurate în sprijinul lui Călin Georgescu, inclusiv despre implicarea unor influenceri cunoscuți pe platformă.

Interlocutorul a dorit să afle dacă Peșchir îl plătise pe influencerul Makaveli pentru un videoclip în care acesta vorbea despre candidatul independent.

SHIK: „L-ai platit pe makaveli?” Bogdan Peșchir: „adica?” SHIK: „Pai vorbea de acel candidat / De calin georgescu in ultimul clip / Am zis ca sponsorizezi toate partile sa castigi oricine ar iesi” Bogdan Peșchir: „eu nu vreau sa castig / vreau sa castige tara plm / le-am dat sah mat / la tiktok” SHIK: „Am vazut” Bogdan Peșchir: „n-ai vazut nimic inca :)) / punem presedinte nou :)) / de caterinca”

Procurorii apreciază că aceste declarații constituie indicii privind existența unei strategii de promovare electorală.

Documentele anchetei menționează mai mulți creatori de conținut care au primit cadouri virtuale de la Peșchir și care au participat la promovarea lui Georgescu. Printre aceștia se numără Makaveli, Pian, Alin, Feraru și Bamba.

Alte conversații recuperate de anchetatori, purtate pe WhatsApp cu un contact salvat drept „GABRIEL AD”, descriu timpul pe care Bogdan Peșchir susținea că îl aloca promovării electorale, inclusiv participarea la discuții strategice și distribuirea materialelor despre candidat.

Într-un mesaj, omul de afaceri explica de ce nu putea participa la o întâlnire.

„As fi venit dar sunt in calluri si strategii :)) mi-a trb sa ma bag in politica :))”, i-a transmis interlocutorului.

Peșchir afirma că dormea doar câteva ore și că era implicat permanent în activități legate de campanie.

„si non stop apeluri si campanie :))”, a scris acesta.

Omul de afaceri descria și modul în care intervenea personal în secțiunile de comentarii pentru a crește vizibilitatea materialelor despre Georgescu.

„haha nush eu am stat azi o gramada sa dau like si comments la ce gaseam cu cg”, a afirmat Peșchir.

În aceeași serie de discuții apar și următoarele mesaje, reproduse în forma lor originală:

„am feedul numai cu el”

„sunt pe campanie mode” „spammez pe liveul lu sosoaca acum” „ca il ataca pe cg” „Le fac cheie la toti”

„Am un plan”

Într-unul dintre schimburile de mesaje, interlocutorul său l-a numit în glumă „Domnu cu electoratulll”.

O altă conversație, desfășurată între 24 și 26 noiembrie 2024, arată că Peșchir susținea că își întrerupsese temporar activitățile de afaceri pentru a se concentra asupra promovării candidatului.

„Salut, merci de mesaj apreciez, mi am pus toate businessurile pe pauza de 11 zile”, a afirmat acesta.

Pentru a explica decizia, omul de afaceri a transmis două mesaje: „Pt ca am simtit ca e important” și „Ultima sansa pt Ro”.

O conversație din 18 noiembrie 2024, purtată cu o utilizatoare identificată drept „ADELINA”, arată că Bogdan Peșchir își prezenta activitatea de promovare drept rezultatul unei strategii bazate pe experiența sa în marketing și pe analiza campaniei electorale din Statele Unite.

Interlocutoarea a pus la îndoială eficiența transmisiunilor LIVE de pe TikTok și a susținut că tinerii preferau să urmărească materiale politice pe YouTube.

„Tinerii rad cand vad asa ceva pe tiktok, Bogdan. Ai cautat pe yt vreodata youtuberi care vorbesc despre politica? Acolo stau tinerii si asculta, pe youtube”, i-a transmis aceasta.

Peșchir a respins observația și a explicat că deciziile sale aveau la bază experiența profesională acumulată.

„eu apreciez parerea ta si ca probabil vrei să ajuți, dar sunt mult mai multe lucruri aici de care țin cont, si crede-mă că știu bine ce fac. Am experiență in marketing și in strategie de business de mulți mulți ani”, a afirmat acesta.

Omul de afaceri a făcut apoi referire la modul în care fusese organizată campania electorală americană.

„Mai mult decât atât, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania in SUA. Nu fac nimic la întâmplare. Scopul meu nu e să conving pe toata lumea.”

Potrivit anchetatorilor, mesajele susțin ipoteza că promovarea lui Georgescu pe TikTok a presupus o activitate planificată și coordonată, nu doar distribuirea spontană a unor cadouri virtuale.

Într-o conversație cu un utilizator identificat drept „SEBI”, Bogdan Peșchir a explicat că verificase popularitatea candidatului prin intermediul mai multor conturi TikTok și al unor adrese IP diferite, pentru a observa dacă materialele ajungeau și la utilizatori din afara propriei comunități online.

Discuția a pornit după ce interlocutorul i-a atras atenția că vizibilitatea lui Georgescu putea fi influențată de algoritmul platformei.

SEBI: „E bula ta de internet bros, știi și tu cum funcționează algoritmii de tik tok” Bogdan Peșchir: „bro / am testat pe mai multe conturi / nu sunt noob / cu ipuri diferite / etc (…)” În același schimb de mesaje, Peșchir a confirmat că participa personal la activitățile electorale. „Si eu fac campanie acu pt el :))”, a scris acesta.

Totodată, omul de afaceri a susținut că implicarea sa era voluntară și a invocat faptul că Georgescu declarase un buget electoral de zero lei.

Finanțarea activităților de promovare a devenit subiectul unei alte discuții între Bogdan Peșchir și utilizatorul „SEBI”, care a remarcat diferența dintre bugetul electoral de zero lei declarat de Călin Georgescu și sumele cheltuite de omul de afaceri pentru cadourile virtuale oferite pe TikTok.

Interlocutorul a întrebat dacă respectivele cheltuieli nu ar fi trebuit declarate ca finanțare electorală.

SEBI: „Pai si cum zice ca bugetul e zero daca doar tu ai bagat bani in promovare pe tik tok? / Ala nu e zero, inclusiv dobatiile trebuiesc declarate” Bogdan Peșchir: „eu nu am donat lui / donatiile daca se fac lui da” SEBI: „Da, nu lui, ai platit pe altii sa il promoveze” Bogdan Peșchir: „dar eu nu am donat campaniei lui / nu am platit pe nimeni.”

Prin aceste răspunsuri, Peșchir susținea că nu finanțase direct campania lui Georgescu și că donațiile sale către utilizatorii platformei nu reprezentau contribuții electorale acordate candidatului.

Procurorii au analizat însă operațiunile financiare în raport cu destinația sumelor, persoanele care le-au primit și activitățile de promovare electorală desfășurate de beneficiari.

Un schimb de mesaje din 23 noiembrie 2024, identificat în dosar, arată că Bogdan Peșchir a comunicat și cu persoana care administra contul oficial de TikTok „calingeorgescu”, în contextul activităților de promovare a candidatului.

Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri contactase anterior contul și își exprimase disponibilitatea de a contribui la promovarea electorală.

La finalul discuției, administratorul a propus continuarea comunicării printr-o aplicație securizată și ștergerea mesajelor deja schimbate.

calingeorgescu: „aveți aplicație securizata” / „sa ținem legătura” bogpr: „De genul Signal sau?” calingeorgescu: „da” / „orice, signal, telegram” calingeorgescu: „șterg conversația va recomand sa faceți la fel” bogpr: „Asa fac”

Anchetatorii consideră relevantă recomandarea privind ștergerea conversației, în condițiile în care Peșchir afirma că activitățile sale erau legale și transparente.

În conversațiile dintre Bogdan Peșchir și Areta Ildiko Totoliciu, procurorii au identificat și un mesaj prin care aceasta îi atribuia omului de afaceri un rol important în promovarea lui Călin Georgescu și îi mulțumea pentru contribuția adusă comunității de susținători.

Totoliciu a făcut referire inclusiv la grupurile de WhatsApp folosite pentru organizarea persoanelor implicate în campanie.

„Esti o forță, fără aportul tau nu reușeam.Ai cotit destinul unei nații. Multumesc în numele comunității noastre de susținere. Avem 2 comunitați whatsapp. Azi vreau sa o fac pe a treia”, i-a transmis aceasta.

Peșchir a răspuns printr-un mesaj în care a atribuit rezultatele intervenției divine.

„Mulțumesc mult, a fost mâna lui Dumnezeu aici, Lui trebuie să îi mulțumim”, a scris omul de afaceri.

Potrivit procurorilor, conversațiile trebuie analizate împreună cu operațiunile financiare și activitățile desfășurate pe TikTok. Acuzarea susține că aceste elemente indică existența unei campanii de promovare electorală finanțate prin cadouri virtuale și criptomonede.

Bogdan Peșchir este un om de afaceri din Brașov, activ în sectorul IT, care a devenit cunoscut pe TikTok prin contul „bogpr”. Înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, acesta ajunsese printre cei mai importanți donatori ai platformei, atingând nivelul maxim, 50.

Numele său a fost menționat și în documentele desecretizate după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) referitoare la alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit informațiilor comunicate atunci de serviciile de informații, contul „bogpr” efectuase plăți importante către utilizatori implicați în promovarea lui Călin Georgescu.

La 9 octombrie 2026, Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a lui Bogdan Peșchir, în stare de libertate, pentru coruperea alegătorilor în formă continuată, cu 874 de acte materiale.

Conform acuzațiilor formulate de procurori, în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie 2024, omul de afaceri ar fi oferit cadouri virtuale și criptomonede în valoare totală de 290.225,90 dolari, pentru a determina alegătorii să îl voteze pe Călin Georgescu.

În timpul anchetei, Peșchir a susținut că făcea donații pe TikTok de aproximativ doi ani, inclusiv către creatori de conținut și pentru sprijinirea unor cazuri sociale. Acesta a negat că ar fi condiționat vreodată acordarea sumelor de opțiunea electorală a beneficiarilor.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Brașov, instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță. Bogdan Peșchir beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Notă: Citatele din stenograme sunt reproduse în forma originală, cu greșelile de ortografie, gramatică și punctuație existente în mesajele din dosar.