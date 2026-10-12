Călin Georgescu, în fața instanței. Solicitarea făcută de fostul candidat la prezidențiale

Călin Georgescu are luni, 12 octombrie, mai multe proceduri judiciare programate în dosarele penale în care este vizat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie dus din Arestul Central la DIICOT, pentru continuarea perchezițiilor informatice, iar ulterior va ajunge la Tribunalul București și la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu, aflat în arest preventiv din 29 septembrie, urmează să fie scos luni din Arestul Central și transportat la sediul DIICOT.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este așteptat la ora 8:00 pentru continuarea perchezițiilor informatice. Este a cincea oară când acesta participă la o astfel de procedură în cadrul anchetei.

După încheierea procedurilor de la DIICOT, Georgescu urmează să fie prezentat la Tribunalul București, unde solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă, respectiv controlul judiciar.

Tot luni, de la ora 12:00, Călin Georgescu are programat un termen la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat.

În această cauză au fost trimise în judecată alte 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra.

Separat, procurorii DIICOT au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, precum și asupra unei vile din Mogoșoaia, în dosarul în care acesta este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Soția sa, Cristela Georgescu, a susținut că ancheta reprezintă „un dosar politic în cea mai pură formă a sa” și a acuzat persecutarea soțului său.

Călin Georgescu mai este trimis în judecată într-un dosar privind propaganda legionară.

Acuzațiile formulate împotriva fostului candidat urmează să fie analizate de instanțe, acesta beneficiind de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.