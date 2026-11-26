CNAIR anunță restricții de circulație de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Interdicțiile vor fi aplicate pe DN7, între Pitești și Veștem
SURSA FOTO: Dreamstime - Trafic, mașini
CNAIR anunță restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2026. Interdicțiile vor fi aplicate pe DN7, între Pitești și Veștem, cu ocazia sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Separat, lucrările de pe DN10, în zona Siriu, impun devierea traficului și restricții pentru vehiculele de peste 3,5 tone.
Restricții de circulație pe DN7, între Pitești și Veștem, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat joi, 26 noiembrie, că transportul rutier de mare tonaj va fi restricționat în perioada sărbătorilor legale de la sfârșitul lunii.
Măsurile vizează vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.
Restricțiile se aplică pe DN7, pe sectorul Pitești, intersecția cu DN7C, Râmnicu Vâlcea și Veștem, intersecția cu DN1.
Circulația acestor vehicule va fi interzisă pe ambele sensuri, potrivit următorului program:
|Data
|Intervalul restricțiilor
|Duminică, 29 noiembrie
|18:00 – 22:00
|Luni, 30 noiembrie, Sfântul Andrei
|06:00 – 22:00
|Marți, 1 decembrie, Ziua Națională
|06:00 – 22:00
Interdicțiile sunt prevăzute de Ordinul MT-MAI nr. 1249-132/2018.
CNAIR avertizează că nerespectarea restricțiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.
Circulația pe DN10, în zona Siriu, este deviată din cauza lucrărilor de stabilizare a terenului
Separat de restricțiile de sărbători, CNAIR a anunțat modificări importante ale circulației pe DN10, în localitatea Siriu, județul Buzău.
Începând de joi, 26 noiembrie 2026, ora 06:00, traficul este restricționat pe sectorul cuprins între kilometrii 76+795 și 76+897.
Măsurile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a drumului național și stabilizare a terenului.
În intervalul 06:00 – 22:00, sectorul afectat este închis circulației, iar autovehiculele cu masa totală maximă autorizată sub 3,5 tone sunt deviate pe trasee alternative.
Pe direcția Brașov – Buzău, circulația este deviată de pe DN10 pe drumurile DS41 și DS42, cu revenire pe DN10 în zona Brătucu – Pod Muscelușa.
Pe direcția Buzău – Brașov, șoferii trebuie să utilizeze DC238, pe malul opus al râului Buzău, prin satul Muscelușa, cu ieșire la Districtul Siriu.
Circulația pe aceste trasee alternative este organizată în regim de sens unic.
Vehiculele de peste 3,5 tone pot traversa zona Siriu numai noaptea
Pentru transportatorii care folosesc DN10, CNAIR a stabilit restricții suplimentare.
Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone nu pot traversa sectorul afectat de lucrări între orele 06:00 și 22:00.
Traficul greu este permis numai noaptea, în intervalul 22:00 – 06:00.
În acest interval, sectorul DN10 este redeschis, însă circulația se desfășoară alternativ, pe un singur sens, sub dirijarea semafoarelor.
Pentru deplasările efectuate pe timpul zilei, transportatorii pot utiliza ruta alternativă prin Cheia.
Această restricție este distinctă de interdicțiile pentru vehiculele de peste 7,5 tone aplicate pe DN7 în perioada sărbătorilor.
CNAIR recomandă șoferilor să își planifice deplasările și să respecte rutele de deviere
Compania recomandă participanților la trafic să urmărească semnalizarea rutieră temporară și să respecte indicațiile personalului care coordonează circulația în zona lucrărilor.
Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze traseele alternative stabilite.
Transportatorii trebuie să țină cont atât de restricțiile temporare de pe DN10, cât și de interdicțiile aplicate pe DN7 în zilele de 29 și 30 noiembrie și 1 decembrie.
CNAIR recomandă planificarea din timp a deplasărilor pentru evitarea întârzierilor și a situațiilor în care vehiculele nu pot continua călătoria pe sectoarele restricționate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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