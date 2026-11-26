Comunitatea Energiei a impus aplicarea codurilor europene pentru transportul gazelor la interconectările cu statele UE. Decizia urmărește simplificarea transferurilor transfrontaliere și reducerea birocrației.

Grupul permanent la nivel înalt (PHLG) al Comunității Energiei a adoptat o decizie privind aplicarea codurilor rețelei de gaze ale Uniunii Europene (UE). Părțile contractante trebuie să respecte aceste reguli la punctele de interconectare cu statele membre ale UE.

Codurile stabilesc procedurile pentru rezervarea și eliberarea capacității conductelor. Acestea reglementează cooperarea transfrontalieră dintre operatorii rețelelor de gaze.

Obligația se aplică imediat. Decizia reprezintă un pas important către integrarea piețelor de gaze ale Uniunii Europene și Comunității Energiei. Statele membre ale UE trebuiau să aplice codurile de rețea la frontierele cu toate țările terțe, inclusiv cu părțile contractante, începând din august 2026.

În anumite cazuri, Comisia Europeană a aprobat amânări limitate. Acestea se extind, în principal, până în octombrie 2027.

Aplicarea acelorași reguli de ambele părți ale interconectorilor de gaze ar trebui să reducă birocrația. Astfel, transferul gazelor între piețe ar putea deveni mai simplu, potrivit Comunității Energiei.

Organizația a precizat că această schimbare va facilita și aprovizionarea regiunii cu gaze naturale non-rusești. Măsura devine relevantă în contextul eliminării treptate a combustibililor fosili rusești. Totodată, aceasta ar putea sprijini utilizarea noilor rute de transport aflate în dezvoltare.