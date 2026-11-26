Una din șase reduceri lansate de magazinele online din România în noiembrie 2026 a fost artificială, arată un studiu realizat de Roman & Co Advertising. În numeroase cazuri, comercianții au afișat procente de reducere care nu reflectau o ieftinire reală, au majorat prețurile înainte de campaniile promoționale sau au păstrat produsele la reducere aproape în fiecare zi, fără să modifice prețul. Analiza a urmărit zilnic 2.160 de produse din 47 de magazine online, în perioada 30 octombrie – 24 noiembrie.

Potrivit studiului, reducerile reale au fost, în medie, cu aproape o treime mai mici decât cele afișate de comercianți. Procentul mediu de reducere prezentat cumpărătorilor a fost de 25,8%, însă ieftinirea efectivă, calculată în raport cu cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, a fost de numai 18,2%.

Cercetarea evidențiază cinci practici prin care reducerile pot părea mai mari decât sunt în realitate. Printre acestea se numără majorarea prețului înainte de aplicarea unei promoții, înlocuirea prețului tăiat cu un preț recomandat mult mai mare și scumpirea produselor fără eliminarea etichetei de reducere.

În România nu există o dată oficială pentru Black Friday, astfel că magazinele își organizează campaniile în perioade diferite. În 2026, cele mai multe promoții au început pe 5 și 6 noiembrie, însă primele reduceri au apărut încă din 2 noiembrie.

În timp ce unele magazine și-au încheiat deja campaniile, brandurile internaționale urmează calendarul american, care stabilește Black Friday pentru 27 noiembrie 2026.

Analiza Roman & Co Advertising arată că nu a existat o singură zi în care magazinele să aplice reducerile. Un comerciant de mobilă a început campania pe 2 noiembrie și a menținut prețurile reduse până pe 21 noiembrie. Pe 23 noiembrie, prețurile reveniseră deja la nivelul de la începutul lunii.

Comportamentul comercianților a fost diferit de la un domeniu la altul. Un magazin de încălțăminte a aplicat reduceri pentru o singură zi, în timp ce altul a organizat promoții în trei weekenduri consecutive. Unele magazine de modă și articole sportive au început campaniile abia în perioada 18-23 noiembrie.

„Majoritatea magazinelor au redus cu adevărat prețurile în noiembrie, dar ne-a surprins cât de des o reducere există doar pe etichetă. La Roman & Co Advertising susținem etica în business și credem într-un mediu în care clientul este pus pe primul loc. Nu am vrut să arătăm cu degetul spre un magazin anume, ci să arătăm cumpărătorilor la ce să fie atenți”, a a explicat Călin Roman, director de marketing, Roman & Co Advertising.

Pentru cumpărători, această situație înseamnă că ziua de Black Friday nu mai garantează obținerea celui mai bun preț. În cazul anumitor magazine, cele mai avantajoase oferte au apărut la începutul lunii și au dispărut înaintea valului internațional de reduceri din 27 noiembrie.

Studiul a identificat și o reducere a numărului de produse afișate cu prețuri promoționale pe măsură ce luna noiembrie s-a apropiat de final. Pe un eșantion constant de 335 de produse, urmărite în cel puțin 21 dintre cele 23 de zile analizate, ponderea produselor afișate cu reducere a crescut de la 31% la începutul lunii la 48% pe 6 noiembrie. Ulterior, procentul a scăzut treptat, ajungând la numai 29% pe 24 noiembrie, sub nivelul înregistrat la începutul perioadei.

Unele magazine și-au încheiat campaniile înainte de Black Friday-ul internațional din 27 noiembrie și au revenit exact la prețurile practicate pe 30 octombrie.

Un exemplu este cel al unui magazin de jucării. Produse care fuseseră vândute aproape două săptămâni cu o reducere afișată de 70% au revenit, pe 18 și 19 noiembrie, la prețul întreg, care era de peste trei ori mai mare.

Această evoluție contează și pentru reducerile anunțate ulterior. Prețurile promoționale din noiembrie intră în calculul celui mai mic preț din ultimele 30 de zile. Prin urmare, o reducere corectă aplicată în campania din 27 noiembrie trebuie să coboare sub aceste valori, nu doar sub prețul tăiat afișat în ziua respectivă.

Pentru a verifica autenticitatea promoțiilor, Roman & Co Advertising a comparat fiecare reducere cu cel mai mic preț practicat pentru același produs în cele 30 de zile anterioare. Metoda respectă principiul prevăzut de legislația europeană privind afișarea reducerilor.

Din cele 268 de reduceri lansate de 29 de magazine în perioada analizată, 221, adică 82%, au fost reale. În schimb, 43 de reduceri, reprezentând aproximativ 16%, au fost artificiale, deoarece prețul prezentat drept redus nu coborâse sub cel mai mic nivel practicat în luna precedentă.

Pentru alte patru reduceri, rezultatele nu sunt incluse în aceste două categorii prezentate în comunicatul studiului.

Practica reducerilor artificiale nu a fost răspândită uniform. Unele magazine au înregistrat numeroase astfel de situații, în timp ce altele nu au avut nicio reducere artificială.

Un magazin de electronice a avut exclusiv reduceri artificiale, respectiv 13 din 13 promoții analizate. Un alt comerciant din același domeniu a înregistrat șapte reduceri artificiale din 12, iar o librărie online a avut zece din 21.

În schimb, 19 magazine nu au înregistrat nicio reducere artificială.

Studiul arată și că unele magazine au prezentat reducerile reale într-un mod care putea crea impresia unor economii mai mari decât cele efective.

Un exemplu este cel al unui magazin de încălțăminte care a organizat promoții în weekenduri consecutive. În al doilea weekend, comerciantul a anunțat din nou o reducere de 28% față de prețul întreg. Comparativ însă cu prețul din weekendul precedent, ieftinirea efectivă a fost, în medie, de numai 5%.

Dintre cele 19 magazine care au avut cel puțin patru reduceri, opt au afișat exact procentul reducerii reale sau chiar unul mai mic. Un magazin de articole sportive, de exemplu, a aplicat reduceri reale de 32%, dar a comunicat o reducere de numai 30%.

În schimb, la șase dintre cele 19 magazine, procentul reducerii afișate a fost de peste două ori mai mare decât reducerea reală.

În total, 14 dintre cele 39 de magazine care au afișat reduceri au avut cel puțin o reducere artificială sau o scumpire mascată. Așadar, majoritatea comercianților au aplicat reduceri reale, însă analiza a identificat practici care pot induce în eroare cumpărătorii.

Studiul Roman & Co Advertising a identificat cinci practici prin care comercianții pot crea impresia unor reduceri mai consistente decât cele aplicate efectiv.

Prima practică presupune creșterea bruscă a prețului pentru câteva zile, urmată de afișarea unei reduceri calculate în raport cu valoarea majorată. În realitate, produsul revine la prețul pe care îl avea înainte de scumpire.

Un exemplu identificat în analiză este cel al unei saltele care a costat aproximativ 1.200 de lei, după care prețul a crescut la peste 1.900 de lei timp de opt zile. Ulterior, produsul a revenit la aproximativ 1.200 de lei, dar a fost prezentat cu o reducere de 37%.

Un televizor a trecut printr-o situație asemănătoare. Prețul său a crescut într-o singură zi de la aproximativ 1.000 de lei la 1.400 de lei. În ziua următoare, magazinul a afișat o reducere de 25% față de un preț recomandat care era exact egal cu valoarea din ziua precedentă.

A doua practică presupune păstrarea aceluiași preț de vânzare sau chiar majorarea lui, în timp ce valoarea tăiată este înlocuită cu un preț recomandat de producător, care poate fi de până la 1,9 ori mai mare.

Astfel, procentul reducerii afișate crește considerabil fără ca produsul să se ieftinească în mod real.

Un televizor a fost prezentat inițial cu o reducere de 6%, însă peste noapte procentul afișat a ajuns la 46%, deși prețul de vânzare a rămas neschimbat.

Într-un alt caz, prețul televizorului a crescut cu 16%, dar reducerea afișată a urcat de la 6% la 42%.

A treia practică identificată constă în majorarea prețului de vânzare, în timp ce produsul continuă să fie prezentat drept redus.

Studiul a identificat 60 de produse care s-au scumpit cu cel puțin 5% în plin sezon de reduceri, dar au păstrat eticheta promoțională.

Un caz deosebit este cel al unui magazin online de suplimente, care a majorat pe 5 noiembrie prețurile tuturor celor 20 de produse urmărite, cu aproximativ 10%.

În același timp, comerciantul a crescut în aceeași proporție și prețurile tăiate. Din acest motiv, procentul reducerii afișate a rămas practic neschimbat, în jurul valorii de 21%, deși cumpărătorii plăteau mai mult pentru produse.

A patra practică presupune repetarea unui mecanism prin care prețul crește temporar, după care produsul este prezentat din nou cu o reducere.

Un exemplu este cel al unei canapele care a trecut de două ori, în decurs de două săptămâni, prin același ciclu comercial.

Prețul a fost majorat cu aproximativ 18% pentru perioade cuprinse între una și trei zile, după care produsul a fost afișat cu o reducere de 15%, revenind astfel la prețul inițial.

Ultima practică identificată este menținerea produselor la reducere aproape în fiecare zi, fără modificarea prețului.

Din cele 397 de produse reduse analizate în această categorie, 103, adică aproximativ un sfert, au fost afișate cu eticheta de reducere aproape zilnic, la același preț.

În cazul unui magazin de saltele, situația a fost identificată la 19 dintre cele 20 de produse urmărite.

O reducere care se prelungește aproape permanent nu este neapărat ilegală, însă își pierde relevanța pentru cumpărător. Dacă produsul este vândut constant la același preț promoțional, valoarea tăiată nu mai oferă o imagine utilă asupra prețului real.

Potrivit analizei, primele patru practici contravin cel puțin spiritului regulii europene care impune raportarea reducerilor la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile. Cea de-a cincea se află într-o zonă gri, deoarece o reducere de lungă durată nu este automat ilegală, dar cumpărătorul nu are suficiente informații pentru a ști de când este aplicată.

Regulile europene introduse prin Directiva Omnibus și preluate în legislația românească prevăd că orice reducere de preț anunțată de un comerciant trebuie raportată la cel mai mic preț practicat pentru produsul respectiv în ultimele 30 de zile.

Prin urmare, un comerciant nu poate justifica o reducere prin raportarea la un preț majorat artificial înainte de campania promoțională.

De asemenea, compararea prețului de vânzare cu un preț recomandat de producător nu reprezintă, din punct de vedere tehnic, o reducere raportată la prețul anterior practicat de magazin. Cu toate acestea, efectul asupra cumpărătorului poate fi asemănător: un preț tăiat și un procent de reducere care creează impresia unei economii importante.

Pentru a evita ofertele înșelătoare, studiul Roman & Co Advertising recomandă cinci măsuri simple, utile atât pentru campania din 27 noiembrie, cât și pentru orice altă perioadă de reduceri.

Prima recomandare este verificarea prețului înainte de începerea campaniei. Cumpărătorii pot face o captură de ecran a produselor pe care intenționează să le achiziționeze și pot compara ulterior prețurile cu cele afișate în ziua reducerii.

A doua recomandare este să nu fie considerat prețul tăiat drept prețul anterior de vânzare. Un preț recomandat de producător sau un PRP nu arată automat suma la care produsul a fost comercializat efectiv până în acel moment.

A treia măsură este verificarea istoricului de preț. În special pentru produsele scumpe, cumpărătorii pot utiliza comparatoare de prețuri care prezintă evoluția valorii produselor pe parcursul ultimelor luni.

A patra recomandare este prudența în cazul reducerilor foarte mari apărute peste noapte. Un procent de 40-50% afișat brusc, pentru un produs al cărui preț a mai fost întâlnit anterior la un nivel similar, poate reprezenta doar o schimbare a etichetei promoționale.

A cincea măsură este să nu fie așteptată obligatoriu ziua de 27 noiembrie. Numeroase magazine au avut cele mai bune prețuri la începutul lunii noiembrie, iar unele și-au încheiat deja campaniile.

Analiza a fost realizată de Roman & Co Advertising pe baza prețurilor înregistrate automat în fiecare zi, la ora 10:00, în perioada 30 octombrie – 24 noiembrie 2026.

Au fost urmărite paginile de categorie ale 47 de magazine online din România, care comercializează produse din mai multe domenii: electronice și IT, modă și încălțăminte, mobilă și articole pentru casă, farmacii și cosmetice, cărți, jucării, cafea, produse pentru animale și articole sportive.

În total, cercetarea a cuprins 17.141 de observații de preț pentru 2.160 de produse. Au fost selectate primele 5-20 de produse din fiecare categorie urmărită.

La șapte dintre magazinele analizate, care blochează frecvent accesul automat, au fost disponibile doar câteva zile de date. Din acest motiv, ponderea lor în rezultatele finale este foarte mică.

Fiecare reducere a fost comparată cu cel mai mic preț practicat pentru același produs în cele 30 de zile anterioare. O reducere a fost considerată artificială dacă prețul nu a coborât cu cel puțin 1% sub acest minim.

Cercetătorii precizează că rezultatele descriu exclusiv produsele urmărite și nu întregul catalog al magazinelor. Comercianții care blochează accesul automat nu au fost incluși în analiză.

De asemenea, magazinele nu au fost nominalizate. Scopul cercetării este descrierea practicilor întâlnite pe piață, nu acuzarea unor comercianți anume. Stabilirea legalității unei practici comerciale intră în atribuțiile autorităților competente.

Studiul continuă până la 1 decembrie 2026. Rezultatele privind prețurile din 27 noiembrie și zilele următoare urmează să fie publicate într-o actualizare.