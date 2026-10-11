Călin Georgescu se află în arest, dar postează pe Facebook: „Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin. Minciuna se va arde singură”

Un mesaj atribuit lui Călin Georgescu și destinat susținătorilor săi a apărut pe pagina sa de Facebook, deși fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv și se presupune că nu are acces la internet. Luni, 12 octombrie, acesta are programate mai multe proceduri judiciare, inclusiv la Tribunalul București și DIICOT, dar și un termen la Curtea de Apel București.

Un mesaj atribuit lui Călin Georgescu a apărut pe pagina sa de Facebook, deși fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv și nu ar trebui să aibă acces la internet.

Duminică seară, pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu a fost publicat un mesaj adresat susținătorilor săi din țară și din străinătate. Fostul candidat la prezidențiale le-a mulțumit pentru sprijinul primit, afirmând că, deși nu îi poate vedea pe toți, le aude vocile și le simte apropierea.

Acesta a transmis că mesajele de încurajare, gândurile bune și rugăciunile primite îi confirmă că distanța și zidurile nu îi pot despărți pe oamenii uniți în aceeași lucrare. Totodată, el a susținut că amploarea acesteia este însoțită de încercări pe măsură.

Georgescu a afirmat că știe că, pentru mulți dintre susținătorii săi, dragostea de țară și curajul de a-și apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedepse. El a adăugat că nimic din ceea ce aceștia trăiesc și îndură nu îi este străin sau indiferent.

În mesajul publicat, fostul candidat a descris România drept o țară care traversează vremuri grele și a îndemnat oamenii să se roage cu smerenie pentru binele acesteia. De asemenea, a susținut că încercările și răbdarea contribuie la desăvârșirea credinței și că, mai devreme sau mai târziu, minciuna se va distruge singură în lumina adevărului.

La final, Georgescu le-a transmis susținătorilor să facă binele, să se ferească de rău și să caute pacea. Publicarea mesajului atrage atenția în condițiile în care se presupune că acesta nu are acces la internet în arest.

„Dragii mei din țară și de pretutindeni, Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit. Fiecare glas care ajunge până la mine, fiecare gând bun și fiecare rugăciune venite de departe îmi spun că nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare. Și știm cu toții că, pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările. Știu că pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă. Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin și nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent. Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, cu adâncă smerenie, pentru binele ei. Credința noastră se desăvârșește prin încercări și răbdare. În lumina Adevărului, mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură. Faceți doar binele, feriți-vă de rău, căutați pacea și urmați-o pe ea. Cu iubire, niciodată îndeajuns, unii pentru alții și noi toți cu Dumnezeu!”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

Luni, 12 octombrie, Călin Georgescu are programată o prezentare la Tribunalul București, unde va fi analizată solicitarea sa de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă.

Fostul candidat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Curții de Apel București din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru înșelăciune.

Tot luni, Georgescu urmează să fie dus la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă cercetările în dosarul respectiv.

În zilele precedente, acesta și soția sa, Cristela Georgescu, au fost aduși la sediul instituției pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în urma descinderilor de la locuința lor.

Procurorii analizează telefoane, calculatoare și alte medii de stocare pentru a identifica informații relevante pentru anchetă. Verificările vizează inclusiv traseul banilor și împrejurările în care ar fi fost transferate sumele care fac obiectul dosarului.

Tot luni este programat un termen la Curtea de Apel București în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Astfel, ziua de 12 octombrie include mai multe proceduri judiciare în cauzele în care este implicat fostul candidat la alegerile prezidențiale, de la cererea privind măsura preventivă până la continuarea cercetărilor și judecarea dosarului de la Curtea de Apel București.