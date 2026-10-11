Elena Udrea: Cristela Georgescu poate ieși președinte! Lista de atuuri a soției lui Călin Georgescu

Elena Udrea avansează un scenariu neașteptat pe scena politică din România, susținând că soția lui Călin Georgescu ar putea câștiga alegerile prezidențiale din 2030. În timp ce fostul candidat se află în arest preventiv într-un dosar DIICOT, atitudinea Cristelei Georgescu și valul de susținere din partea simpatizanților i-ar putea transforma acesteia imaginea într-un atu electoral decisiv în viitoarele confruntări politice, crede Udrea.

Scena politică românească ar putea fi marcată de evoluții neașteptate în perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale din anul 2030. Elena Udrea, fost deputat și ministru al Turismului, a conturat un scenariu inedit privind familia Georgescu.

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, are șanse reale să câștige funcția supremă în stat sau să pună probleme serioase oricărui alt contracandidat la prezidențiale, în cazul în care ar decide să intre în cursa electorală, crede Udrea.

Elena Udrea a menționat că nu o cunoaște personal pe Cristela Georgescu, ci doar prin intermediul aparițiilor televizate, însă a subliniat că o consideră o femeie extrem de puternică. În opinia sa, contextul actual, marcat de victimizarea generată de problemele judiciare ale soțului ei, îi conferă acesteia o poziție favorabilă în fața electoratului.

Fostul demnitar a mai arătat că Cristela Georgescu este o mamă devotată, cu „o familie frumoasă”, apreciind eleganța, modul coerent de exprimare și demnitatea cu care aceasta traversează o perioadă extrem de dificilă.

„Nu o cunosc (pe Cristela Georgescu – n.red.). Doar de la televizor. Apreciez că este o femeie foarte puternică. Foarte puternică. Am văzut reacțiile susținătorilor. Eu cred că, dacă ar fi alegeri prezidențiale, în contextul acesta și de victimizare cu ce se întâmplă cu Călin Georgescu, are șanse să iasă președinte sau, în orice caz, să pună mari probleme unui candidat la Președinția României. Vorbește bine, știe ce spune, arată bine, este o femeie elegantă. Este o mamă devotată, iar asta contează foarte mult. Are o familie frumoasă. Trece prin această experiență grea, cu demnitate, iar lucrurile acestea contează. Astăzi, dacă ar candida, are șanse să fie președinte”, a afirmat Elena Udrea la CristoiuTv.

Declarațiile făcute de Elena Udrea vin pe fondul unor mobilizări constante ale simpatizanților familiei Georgescu. Aceștia au fost prezenți atât în fața Arestului Central, cât și la sediul DIICOT, unde timp de patru zile consecutive au avut loc percheziții informatice și audieri maraton de câte opt ore.

Pe lângă prezența fizică a susținătorilor, mediul online a fost inundat de zeci de mii de mesaje de încurajare la adresa celor doi.

Situația juridică a lui Călin Georgescu s-a complicat la sfârșitul lunii septembrie 2026. Fostul candidat la prezidențiale a fost reținut inițial pe 21 septembrie 2026 pentru 24 de ore, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Deși pe 22 septembrie Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile, procurorii au contestat decizia.

Ulterior, pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Călin Georgescu.

Aceeași măsură privativă de libertate a fost dispusă și pentru omul de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar, hotărârea instanței fiind definitivă.