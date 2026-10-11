Obligația părinților nu se încheie automat la 18 ani. Până la ce vârstă trebuie să își întrețină copiii, potrivit legii

Împlinirea vârstei de 18 ani marchează dobândirea capacității depline de exercițiu, dar nu înseamnă că părinții sunt eliberați automat de orice obligație de întreținere. Codul civil prevede că tinerii care își continuă studiile pot beneficia de sprijin financiar din partea părinților și după majorat, în anumite condiții și fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Articolul 499 alineatul (3) din Codul civil stabilește că părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major dacă acesta se află în continuarea studiilor.

Obligația poate exista până la terminarea studiilor, dar fără depășirea vârstei de 26 de ani.

Această prevedere nu înseamnă că orice persoană cu vârsta sub 26 de ani are automat dreptul să primească bani de la părinți.

Continuarea studiilor și condițiile generale ale obligației de întreținere trebuie analizate în fiecare situație.

Un tânăr care urmează cursurile unei facultăți poate solicita întreținere în condițiile prevăzute de lege.

Sprijinul poate acoperi nevoile de trai și cheltuielile necesare pregătirii profesionale, în raport cu situația concretă.

La stabilirea întreținerii sunt relevante nevoile celui care o solicită și mijloacele persoanei obligate la plată.

Astfel, legea nu stabilește aceeași sumă pentru toți studenții și nici nu garantează acoperirea integrală a oricăror cheltuieli.

Regula privind continuarea studiilor nu trebuie interpretată exclusiv prin raportare la învățământul universitar.

În practica judiciară au fost analizate și situațiile tinerilor majori care urmează alte forme de pregătire, inclusiv învățământul postliceal.

Contează forma de studiu, situația concretă a tânărului și condițiile prevăzute de Codul civil.

Dacă părinții și copilul major nu ajung la o înțelegere, obligația de întreținere poate fi stabilită de instanță.

Articolul 499 alineatul (4) din Codul civil prevede că, în caz de neînțelegere, întinderea obligației, modalitățile de executare și contribuția fiecărui părinte sunt stabilite de instanța de tutelă.

Prin urmare, un tânăr major aflat în continuarea studiilor nu este lipsit automat de protecție juridică atunci când părinții refuză orice sprijin.

Regula specială referitoare la întreținerea copilului major aflat în continuarea studiilor nu poate fi extinsă peste limita de 26 de ani prevăzută de articolul 499.

Totuși, aceasta nu exclude existența unor alte obligații de întreținere între rude, dacă sunt îndeplinite condițiile distincte stabilite de lege.

Prin urmare, limita de 26 de ani trebuie înțeleasă în legătură cu obligația specială privind continuarea studiilor, nu ca o regulă care elimină orice posibilitate de întreținere între membrii familiei.