George Simion cheamă susținătorii la Arestul Central și anunță proteste în Europa: „Toți pentru unul și unul pentru toți!”
SURSA FOTO: Facebook, George Simion
Liderul AUR, George Simion, a anunțat proteste în mai multe orașe europene, în perioada 9–14 octombrie 2026, și a cerut susținătorilor să se adune și la Arestul Central din București. Mobilizarea vizează manifestații organizate în România și diaspora, potrivit calendarului publicat vineri, pe Facebook.
George Simion cheamă susținătorii la Arestul Central și anunță proteste în Europa
Liderul AUR, George Simion, a anunțat organizarea unor proteste în mai multe orașe din Europa, în perioada 9–14 octombrie 2026, și a îndemnat susținătorii să se mobilizeze. Într-un mesaj publicat vineri, 9 octombrie, pe Facebook, acesta a cerut oamenilor să se adune și la Arestul Central în acest sfârșit de săptămână, fără a preciza în declarația citată identitatea persoanei la care se referă.
Simion a prezentat un calendar al manifestațiilor programate în Elveția, Spania, Austria, Portugalia, Belgia, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Italia și Norvegia. Pentru vineri seara, la ora 19:00, a fost anunțat un protest la Cluj, la Clopotul sau Monumentul Memorandiștilor.
Proteste în 10 țări europene până pe 14 octombrie. Unde sunt anunțate manifestațiile susținute de George Simion?
Sâmbătă, 10 octombrie, sunt programate manifestații la Geneva, Madrid, Viena și Lisabona. Duminică, 11 octombrie, protestele ar urma să aibă loc în mai multe orașe europene, printre care Barcelona, Bruxelles, Birmingham, Londra, München, Dublin, Milano, Torino, Cuneo, Pisa, Zaragoza, Castellón, Padova, Burgos și Logroño.
Calendarul publicat de liderul AUR include și un protest programat miercuri, 14 octombrie, la ora 12:30, în Place du Luxembourg, în apropierea Parlamentului European din Bruxelles.
George Simion i-a îndemnat pe susținători să participe la manifestații și să distribuie informații despre alte proteste organizate în diaspora. Mesajul său s-a încheiat cu sloganul „Toți pentru unul și unul pentru toți!”.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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