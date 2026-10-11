Adolescenții care câștigă bani din TikTok, YouTube sau jocuri video. Cine declară veniturile când creatorul de conținut este minor

Un adolescent poate construi o comunitate online și poate obține venituri din publicitate, colaborări comerciale sau activități digitale înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Monetizarea conținutului ridică însă întrebări privind încheierea contractelor, administrarea banilor și obligațiile fiscale. În România, faptul că persoana care produce conținutul este minoră nu înseamnă că veniturile obținute sunt automat scutite de impozitare.

Platformele digitale oferă diferite modalități de monetizare, însă accesul la acestea depinde de regulile fiecărui serviciu.

Veniturile pot proveni din publicitate, sponsorizări, colaborări cu branduri, drepturi de autor sau alte activități desfășurate online.

În cazul jocurilor video, situațiile pot include premii din competiții, realizarea de conținut pentru public sau colaborări comerciale.

Nu toate aceste încasări au același tratament fiscal.

Clasificarea depinde de natura activității, de contractele încheiate, de regularitatea veniturilor și de celelalte condiții prevăzute de legislație.

Codul civil stabilește reguli diferite privind capacitatea de exercițiu, în funcție de vârstă.

Minorii sub 14 ani nu au, în principiu, capacitate de exercițiu, iar actele juridice sunt încheiate prin reprezentanții legali, cu excepțiile prevăzute de lege.

Minorii care au împlinit 14 ani beneficiază de capacitate de exercițiu restrânsă și pot încheia anumite acte juridice în condițiile stabilite de Codul civil.

Prin urmare, un adolescent nu poate fi tratat automat ca un adult atunci când încheie contracte comerciale.

Pentru colaborările cu firme, trebuie verificat dacă este necesară încuviințarea părinților sau intervenția reprezentantului legal.

Contează și natura obligațiilor asumate, mai ales atunci când contractul prevede utilizarea imaginii minorului, exclusivitate sau obligații financiare.

Veniturile realizate de un minor trebuie analizate potrivit Codului fiscal, în funcție de categoria în care se încadrează.

Faptul că banii provin de pe o platformă digitală nu îi exclude automat din sfera obligațiilor fiscale.

În anumite situații, impozitul poate fi reținut la sursă de plătitor, iar în altele pot exista obligații declarative.

Atunci când minorul nu poate îndeplini singur actele juridice necesare, intervine reprezentarea legală, potrivit regulilor aplicabile.

Nu se poate afirma însă că toate veniturile minorilor trebuie declarate obligatoriu de părinți prin aceeași procedură.

Tratamentul fiscal trebuie stabilit în funcție de tipul venitului, de persoana care îl realizează și de regulile aplicabile plătitorului.

O situație frecventă în mediul digital este obținerea unor venituri de la platforme sau companii stabilite în afara României.

În asemenea cazuri, trebuie analizate rezidența fiscală, natura veniturilor și eventualele obligații privind declararea acestora în România.

Pot deveni relevante și convențiile pentru evitarea dublei impuneri.

Simplul fapt că o platformă a efectuat plata dintr-un alt stat nu stabilește, de unul singur, dacă și ce obligații fiscale există în România.

Trebuie făcută diferența dintre administrarea veniturilor minorului și dreptul de proprietate asupra acestora.

Codul civil reglementează administrarea bunurilor copilului și drepturile patrimoniale ale acestuia.

Părinții nu devin automat proprietarii tuturor banilor câștigați de copil doar pentru că îl reprezintă legal.

În același timp, administrarea veniturilor și încheierea unor contracte pot presupune respectarea regulilor speciale privind protecția patrimoniului minorului.

Părinții și adolescenții ar trebui să verifice condițiile de vârstă ale platformei, regulile programului de monetizare și cerințele privind identitatea persoanei care primește plățile.

Este importantă și păstrarea documentelor privind veniturile, contractele și plățile primite.

În cazul unor câștiguri recurente sau al colaborărilor comerciale, poate fi necesară stabilirea tratamentului fiscal cu ajutorul unui specialist.

Activitatea online poate reprezenta o oportunitate pentru adolescenți, dar monetizarea acesteia presupune responsabilități juridice și fiscale care nu dispar din cauza vârstei creatorului.