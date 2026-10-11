Înființare PFA în 2026 fără riscuri fiscale. Ghidul complet pentru alegerea codurilor CAEN și a sediului. Actele de care ai nevoie

Înființarea unui PFA în 2026 presupune mai mult decât simpla depunere a dosarului la Registrul Comerțului, avertizează specialiștii. Alegerea corectă a celor maximum cinci coduri CAEN, stabilirea sediului profesional și obținerea tuturor avizelor specifice sunt esențiale. De asemenea, structurarea atentă a contractelor previne riscul ca FISC-ul să reclasifice activitatea independentă într-un raport de muncă mascat.

Înființarea unei persoane fizice autorizate (PFA) poate părea, la o primă vedere, o procedură administrativă simplă, rapidă și lipsită de complicații majore. Cu toate acestea, realitatea juridică și fiscală arată că un PFA reprezintă mult mai mult decât o simplă depunere de acte la Registrul Comerțului.

Dr. Av. Radu Pavel (Pavel, Mărgărit și Asociații) atrage atenția asupra faptului că demararea unei afaceri sub forma unei persoane fizice autorizate necesită o analiză aprofundată a tuturor condițiilor legale și o verificare riguroasă a conformității dintre actele constitutive și activitatea economică desfășurată efectiv pe teren sau în mediul virtual.

Fie că vorbim despre afaceri desfășurate exclusiv online sau despre servicii prestate într-o locație fizică, procesul de constituire trebuie să depășească faza strictă a listei de documente sau a evaluării costurilor inițiale.

Pentru ca activitatea să se desfășoare în condiții de legalitate deplină și fără riscuri de sancționare, antreprenorii trebuie să ia în calcul selecția corectă a obiectului de activitate, îndeplinirea condițiilor speciale de autorizare, modalitatea legală de stabilire a sediului profesional și structura raporturilor contractuale cu viitorii clienți.

Alegerea corectă a obiectului principal și secundar de activitate este unul dintre cei mai importanți pași în procesul de înființare a unui PFA. În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, o persoană fizică autorizată poate înregistra cel mult 5 coduri CAEN care să reflecte domeniile în care își va desfășura afacerea.

Deși pentru anumite profesii alegerea codului corespunzător este intuitivă, există numeroase situații practice în care serviciile prestate se află la granița dintre mai multe domenii de activitate, generând incertitudini și risc de încadrare eronată.

Într-un astfel de context, asistența acordată de un avocat specializat în înființări de firme devine esențială. Un specialist poate analiza dacă încadrarea pe codurile CAEN selectate acoperă într-adevăr întreaga paletă de servicii pe care antreprenorul intenționează să le furnizeze.

Mai mult decât atât, consultanța juridică permite identificarea din timp a tuturor cerințelor de calificare profesională, a necesității obținerii unor diplome sau atestate specifice, precum și a obligației de înscriere în anumite corpuri ori ordine profesionale reglementate prin legi speciale.

O greșeală frecventă comisă de noii întreprinzători este suprapunerea conceptului de înregistrare la Registrul Comerțului cu cel de autorizare completă a funcționării. Deși eliberarea certificatului de înregistrare confirmă existența juridică a PFA-ului, aceasta nu oferă automat dreptul de a desfășura orice tip de activitate fără avize suplimentare.

În funcție de specificul fiecărui domeniu, declarația pe propria răspundere privind condițiile de funcționare trebuie completată de autorizări specifice în materie sanitară, sanitar-veterinară, de protecția muncii sau de protecția mediului.

Verificarea completă a documentației de către un avocat reduce riscul ca un PFA înregistrat oficial să fie depistat ulterior în culpă din cauza lipsei unor avize esențiale. Astfel de omisiuni pot atrage amenzi substanțiale sau chiar suspendarea activității din partea organelor de control, chiar dacă antreprenorul considera că are toate actele în regulă în baza înregistrării inițiale la Oficiul Registrului Comerțului.

Un alt pilon central în procedura de lansare a PFA-ului îl constituie sediul profesional. În conformitate cu art. 9 din OUG nr. 44/2008, sediul trebuie declarat obligatoriu prin cererea de înregistrare.

De asemenea, titularul întreprinderii individuale sau PFA-ului are obligația legală de a dovedi că deține un drept real de folosință asupra spațiului respectiv, prezentând acte doveditoare precum contracte de proprietate, închiriere sau comodat.

Cadrul legislativ oferă o serie de facilități antreprenorilor care stabilesc sediul profesional într-un spațiu cu destinație de locuință (apartament sau casă), dar nu desfășoară activitate economică la acea adresă.

În aceste cazuri, prin depunerea declarației pe propria răspundere reglementată de art. 9 alin. (2¹) din OUG nr. 44/2008, spațiul este utilizat exclusiv ca adresă de corespondență oficială. Această opțiune scutește titularul de formalități administrative complexe, cum ar fi obținerea acordului vecinilor sau al asociației de proprietari și schimbarea destinației imobilului.

Modul în care este organizat spațiul de lucru influențează direct obligațiile administrative ale antreprenorului. Legislația permite stabilirea sediului profesional în diverse formate:

La domiciliul titularului, dacă acesta este proprietar;

Într-un imobil utilizat în baza unui contract de comodat sau de închiriere;

Într-o locuință privată fără desfășurare de activitate economică;

Într-un spațiu dedicat în care se desfășoară efectiv activitatea (cum ar fi un cabinet, un atelier, un salon sau un birou);

La un punct de lucru separat, caz în care art. 8 din OUG nr. 44/2008 delimitează clar operațiunile de la sediul principal de cele din spațiile secundare sau desfășurate pe teren/online.

Consultarea unui avocat permite analizarea actelor de proprietate sau folosință pentru a preveni blocajele administrative.

De asemenea, pentru cazurile în care găsirea unui spațiu adecvat reprezintă o dificultate, anumite societăți de avocatură pun la dispoziție servicii de găzduire a sediului profesional, oferind o soluție rapidă și sigură pentru persoanele care nu pot folosi propriul domiciliu.

Pe lângă componenta administrativă de constituire, menținerea statutului legal al PFA-ului depinde în mod direct de modul în care sunt structurate relațiile comerciale cu clienții. Codul Fiscal stabilește principii clare pentru definirea activității independente.

Un avocat specializat în drept comercial poate evalua contractele încheiate de PFA pentru a se asigura că acestea îndeplinesc cel puțin patru dintre cele șapte criterii de independență prevăzute de lege.

Simpla înregistrare ca PFA și emiterea sistematică de facturi nu sunt suficiente dacă modul concret de lucru indică o relație de subordonare specifică unui contract de muncă. În cazul în care inspecția fiscală constată că un PFA funcționează de fapt ca un angajat mascând un raport de muncă, autoritățile pot reclasifica activitatea. Aceasta atrage recalcularea taxelor, impunerea din urmă a contribuțiilor sociale și a impozitelor pe venit specifice salariilor, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere.

În concluzie, deși pașii formali de înființare a unui PFA în 2026 pot părea facili, securitatea juridică și fiscală a afacerii depinde de atenția acordată detaliilor înainte de începerea efectivă a activității.

Analiza prealabilă realizată de un avocat previne omisiunile legate de autorizare, sediu și contractare, asigurând antreprenorilor o bază solidă pentru o dezvoltare sustenabilă, ferită de riscuri administrative sau litigii financiare.