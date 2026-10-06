Custodia copilului poate deveni o problemă dificilă în familie. Avocatul Adrian Cuculis explică ce drepturi au părinții

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, principalele aspecte care trebuie avute în vedere în cazul custodiei unui copil, al stabilirii locuinței minorului și al drepturilor părinților.

Obținerea custodiei unui copil poate deveni una dintre cele mai dificile probleme într-un conflict de familie, în special atunci când părinții nu reușesc să ajungă la un acord.

În limbaj juridic, ceea ce este denumit în mod obișnuit „custodie” presupune mai multe aspecte. Printre acestea se numără exercitarea autorității părintești, stabilirea locuinței minorului și stabilirea unui program de legături personale cu celălalt părinte.

Situația poate deveni și mai delicată atunci când copilul este mutat fără acordul celuilalt părinte, inclusiv în afara țării. De asemenea, problemele se complică atunci când minorul este implicat în conflictul dintre adulți.

„Obținerea custodiei unui copil poate deveni una dintre cele mai dificile probleme într-un conflict de familie, mai ales atunci când părinții nu reușesc să ajungă la un acord.

În limbaj juridic, ceea ce numim în mod obișnuit „custodie” presupune mai multe aspecte, printre care exercitarea autorității părintești, stabilirea locuinței minorului și stabilirea unui program de legături personale cu celălalt părinte. Situația devine și mai delicată atunci când copilul este mutat fără acordul celuilalt părinte, inclusiv în afara țării, sau când este implicat în conflictul dintre adulți”, a scris acesta pe Facebook.

În orice astfel de procedură, criteriul esențial care trebuie avut în vedere este interesul superior al copilului, și nu neînțelegerile existente între părinți.

În anumite situații, drepturi în legătură cu minorul pot avea inclusiv bunicii sau alte rude. Aceștia pot solicita instanței măsuri privind relația cu copilul, în condițiile prevăzute de lege.

„În orice astfel de procedură, criteriul esențial avut în vedere trebuie să fie interesul superior al copilului, nu neînțelegerile dintre părinți. În anumite situații, inclusiv bunicii sau alte rude pot avea drepturi și pot solicita instanței măsuri privind relația cu minorul, în condițiile prevăzute de lege. Divorțul, stabilirea locuinței copilului, autoritatea părintească și programul de vizitare trebuie analizate în funcție de situația concretă a fiecărei familii”, a conchis avocatul.

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