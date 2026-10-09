Meta interzice reclamele TikTok pe Facebook și Instagram în SUA și alte șase țări

Meta a interzis reclamele TikTok pe Facebook și Instagram în SUA și alte șase țări pentru a limita promovarea unui concurent direct. Decizia vizează și agențiile de publicitate terțe și amplifică rivalitatea dintre cele două companii.

Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, a interzis difuzarea reclamelor companiei ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, pe platformele sale din SUA și din alte șase țări. Decizia intră în vigoare imediat și vizează inclusiv agențiile de publicitate terțe care derulează campanii ce direcționează utilizatorii către TikTok și alte platforme deținute de ByteDance, potrivit unui purtător de cuvânt al Meta.

Măsura amplifică rivalitatea de lungă durată dintre Meta și ByteDance. TikTok a devenit unul dintre cei mai puternici concurenți ai Meta în atragerea și implicarea utilizatorilor, în recrutarea creatorilor de conținut și în obținerea veniturilor din publicitate.

Interdicția se aplică în SUA, Canada, Egipt, Indonezia, Japonia, Thailanda și Vietnam. Meta a justificat decizia prin faptul că nu are obligația de a promova un concurent care urmărește să atragă utilizatorii în afara aplicațiilor sale. Compania a precizat că refuzul de a furniza servicii de promovare concurenților reprezintă o practică obișnuită în mai multe industrii și că își va continua competiția prin calitatea produselor și experiența oferită utilizatorilor.

TikTok și ByteDance nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta decizia.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul TikTok, platforma nu acceptă linkuri care deschid alte aplicații de socializare sau care permit autentificarea utilizatorilor în cadrul acestora. Cu toate acestea, utilizatorii pot adăuga în profilurile lor linkuri către site-urile altor platforme.

Separat, Meta a îndemnat TikTok și YouTube să adopte măsurile privind siguranța adolescenților pe care compania însăși a acceptat să le implementeze în august, în urma unei înțelegeri cu statele americane. Acordul, în valoare de până la 18 miliarde de dolari, vizează efectele nocive ale rețelelor de socializare asupra copiilor.

În luna august, Meta a acceptat să introducă limite zilnice de utilizare a platformelor Facebook și Instagram pentru copii și să restricționeze accesul acestora pe timpul nopții. Compania s-a angajat să consolideze măsurile prin care împiedică minorii să acceseze conținut destinat exclusiv persoanelor care au împlinit o anumită vârstă.

TikTok nu a comentat public inițiativa Meta, însă a încheiat, în septembrie, o înțelegere cu statul Alabama. Acordul obligă platforma să introducă noi limite de utilizare și să îmbunătățească procedurile de verificare a vârstei utilizatorilor din acest stat. Înțelegerea soluționează acuzațiile potrivit cărora TikTok ar fi pus în pericol copiii și ar fi indus consumatorii în eroare în privința siguranței platformei.

TikTok operează în SUA prin intermediul unei societăți mixte (joint venture), deținute în majoritate de companii americane. Structura a fost creată în urma unui acord menit să protejeze datele utilizatorilor americani și să evite interzicerea aplicației în SUA, unde platforma este utilizată de peste 200 de milioane de persoane.

Informația privind noile restricții impuse de Meta a fost relatată pentru prima dată joi, în cursul zilei, de Bloomberg News.