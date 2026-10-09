Petrolul se ieftinește după anunțul lui Donald Trump. Ce a transmis președintele SUA despre Iran

Prețul petrolului a scăzut vineri, 9 octombrie, pe piețele internaționale, după declarațiile președintelui american Donald Trump privind negocierile cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a anunțat că Statele Unite nu vor lansa un atac asupra Iranului înaintea alegerilor din noiembrie. Informațiile au redus parțial îngrijorările privind aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu, afectată de conflictul militar și de atacurile asupra transporturilor maritime, transmite Reuters.

Prețul petrolului a scăzut vineri pe piețele internaționale, după ce declarațiile președintelui american Donald Trump privind negocierile cu Iranul au redus îngrijorările referitoare la aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru petrolul Brent s-au depreciat cu 1,37 dolari, echivalentul unei scăderi de 1,3%, ajungând la 102,91 dolari pe baril, potrivit cotațiilor înregistrate la ora 04:50 GMT.

În același interval, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au pierdut 1,09 dolari, respectiv 1,2%, până la 90,40 dolari pe baril.

În pofida scăderilor din ultima ședință, petrolul Brent se îndreaptă către un avans la nivel săptămânal. Joi, cotația acestuia a încheiat tranzacțiile cu o creștere de 4%, după intensificarea atacurilor asupra navelor care transportă țiței din Orientul Mijlociu, înregistrată la începutul săptămânii.

În cazul petrolului WTI, estimările indică o ușoară depreciere pe ansamblul săptămânii. Evoluția are loc în contextul întreruperilor de producție provocate de apropierea unui uragan de coasta americană a Golfului Mexic, o regiune importantă pentru industria petrolieră a Statelor Unite, cel mai mare producător mondial de țiței.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că administrația de la Washington poartă negocieri cu Iranul pentru încheierea conflictului militar și că nu intenționează să desfășoare o nouă operațiune militară împotriva Teheranului înaintea alegerilor parlamentare americane de la jumătatea mandatului.

Trump a descris contactele diplomatice dintre cele două țări drept „discuții productive” și a precizat că nu este planificat niciun atac asupra Iranului înainte de scrutinul din 3 noiembrie.

Precizările președintelui american au venit după ce în presa internațională au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi luat în considerare posibilitatea unei acțiuni militare înaintea alegerilor.

Declarațiile privind continuarea negocierilor au contribuit la diminuarea îngrijorărilor de pe piața petrolului, unde evoluția conflictului și riscurile pentru transporturile maritime influențează cotațiile internaționale.

Autoritățile iraniene examinează răspunsul transmis de Statele Unite la o propunere privind reluarea navigației prin Strâmtoarea Hormuz în termen de șapte zile, potrivit informațiilor publicate joi de agenția iraniană de presă Tasnim.

„Perspectiva reducerii tensiunilor trebuie încă susținută de progrese concrete în negocieri și de îmbunătățirea siguranței navigației prin Strâmtoarea Hormuz”, a declarat Linh Tran, analistă la XS.com.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul analizează poziția administrației americane referitoare la inițiativa prezentată de partea iraniană.

Propunerea vizează redeschiderea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul internațional de petrol, afectată de conflictul militar din Orientul Mijlociu.

În același timp, Statele Unite continuă să exercite presiuni economice asupra Iranului, în încercarea de a determina încetarea războiului, care a ajuns în a opta lună.

Administrația americană a anunțat joi un nou set de sancțiuni economice împotriva unor persoane fizice, rețele comerciale și nave implicate în transportul exporturilor energetice iraniene, în paralel cu negocierile pentru încetarea conflictului.

Măsurile adoptate de Washington vizează 17 nave utilizate pentru transportul de țiței, produse petroliere și petrochimice provenite din Iran.

Restricțiile se aplică și persoanelor și rețelelor implicate în aceste activități, fiind parte a presiunilor economice pe care Statele Unite continuă să le exercite asupra Teheranului.

Noile sancțiuni au fost anunțate în aceeași zi în care Donald Trump a confirmat desfășurarea discuțiilor diplomatice și a exclus un atac american înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie.

Piața internațională a petrolului a înregistrat fluctuații importante în această săptămână, pe fondul intensificării amenințărilor la adresa navelor care transportă țiței prin Golful Persic și Strâmtoarea Hormuz.

Incidentele care afectează transporturile maritime din regiune s-au înmulțit în luna octombrie, amplificând incertitudinile privind continuitatea livrărilor către piețele internaționale.

Înaintea izbucnirii războiului, prin Strâmtoarea Hormuz erau transportate cantități de petrol și combustibili echivalente cu aproximativ 20% din volumul mondial al acestor produse.

Importanța acestei rute pentru comerțul energetic internațional explică reacțiile pieței la atacurile asupra navelor și la riscurile de întrerupere a transporturilor.

Creșterea numărului de atacuri asupra transporturilor de țiței din Orientul Mijlociu, înregistrată la începutul săptămânii, a contribuit la majorarea cotației Brent cu aproximativ 4% în ședința de joi.

Industria petrolieră americană se confruntă, la rândul său, cu întreruperi importante ale activităților de extracție, după ce apropierea uraganului Isaias a determinat operatorii din Golful Mexic să suspende temporar o parte semnificativă a producției.

Potrivit datelor prezentate de Reuters, pe baza informațiilor furnizate de Administrația pentru Resurse Minerale Marine din SUA, producătorii au oprit, până joi, capacități de extracție însumând aproximativ 1,3 milioane de barili de petrol pe zi.

Volumul reprezintă 62,9% din producția curentă de petrol din regiune, conform datelor comunicate de autoritatea americană.

Perturbarea producției de petrol din Golful Mexic contribuie la susținerea cotațiilor internaționale, însă efectele asupra pieței vor depinde de amploarea pagubelor provocate de uragan și de reluarea activităților de extracție, potrivit analistei Linh Tran, de la XS.com.

„Această perturbare oferă un sprijin suplimentar pentru prețurile petrolului, dar durata impactului său va depinde de inspecțiile instalațiilor de după furtună și de ritmul redresării operaționale”, a declarat Tran.

Întreruperile provocate de uragan au loc în aceeași perioadă în care piața internațională este afectată de atacurile asupra transporturilor maritime din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind redeschiderea completă a Strâmtorii Hormuz.