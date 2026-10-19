Cutremur în România, luni, 19 octombrie. Seismul a fost resimțit și în București

Un cutremur cu magnitudinea estimată inițial la 4,9 s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:52, în România, potrivit informațiilor publicate de Ziare.com. Seismul ar fi fost resimțit inclusiv în București, iar undele seismice ar fi ajuns și în Republica Moldova și Ucraina. Magnitudinea și localizarea urmează să fie confirmate prin datele oficiale ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Un seism cu magnitudinea preliminară de 4,9 a fost raportat luni, 19 octombrie, la ora 11:52, în apropierea municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău.

Potrivit informațiilor inițiale, epicentrul ar fi fost localizat la aproximativ 13 kilometri de municipiul Râmnicu Sărat.

Mișcarea seismică ar fi fost resimțită și în București, deși Capitala se află la o distanță considerabilă de zona în care a fost localizat epicentrul.

Estimarea inițială a magnitudinii este de 4,9, însă această valoare poate fi revizuită după analizarea înregistrărilor seismice.

Conform primelor informații, efectele cutremurului ar fi fost resimțite în România, Republica Moldova și Ucraina.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații confirmate despre eventuale persoane rănite sau pagube materiale provocate de mișcarea seismică.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului monitorizează permanent activitatea seismică printr-o rețea de stații specializate, care înregistrează mișcările scoarței terestre.

În urma analizării datelor, specialiștii pot actualiza parametrii unui cutremur, inclusiv magnitudinea, adâncimea și localizarea epicentrului.

Informațiile oficiale despre cutremurele produse în România sunt disponibile pe site-ul INFP.

Ce trebuie să faceți înainte de producerea unui cutremur

Fixați piesele de mobilier de pereți sau de alte elemente solide ale construcției, pentru a preveni deplasarea ori răsturnarea acestora în timpul unui seism.

Așezați obiectele grele în partea inferioară a mobilierului sau în locuri sigure, astfel încât să nu provoace accidentări.

Pregătiți un rucsac de urgență care să conțină apă, alimente neperisabile, o lanternă, un radio portabil, baterii sau acumulatori și medicamente de bază.

Identificați locurile în care se află întrerupătoarele și siguranțele electrice, precum și robinetele de apă și gaze. Asigurați-vă că știți cum pot fi oprite.

Participați la exercițiile de pregătire pentru situații de urgență organizate la locul de muncă.

Stabiliți împreună cu familia un plan de acțiune pentru situația producerii unui cutremur, astfel încât fiecare membru să știe cum trebuie să procedeze.

Cum trebuie să procedați dacă vă aflați într-o clădire

Rămâneți calmi și încercați să liniștiți persoanele din apropiere.

Nu încercați să părăsiți clădirea în timpul cutremurului, nu alergați pe scări, nu ieșiți pe balcon și nu utilizați liftul.

Stați departe de ferestre, pereți exteriori și obiecte care pot cădea sau se pot desprinde.

Dacă situația permite și nu vă expuneți unui pericol suplimentar, opriți sursele de foc.

Adăpostiți-vă sub o masă sau un birou solid, protejându-vă capul și gâtul. Evitați tocurile ușilor, cu excepția situațiilor în care știți că sunt special consolidate.

Dacă vă aflați pe un hol și nu aveți acces la un mobilier rezistent, ghemuiți-vă lângă un perete interior, ferindu-vă de obiectele care pot cădea.

Evitați aglomerația și îmbulzeala. După încetarea mișcării seismice, verificați dacă puteți ieși în siguranță din clădire.

Ce trebuie să faceți dacă vă aflați în exterior

Îndreptați-vă către un spațiu deschis și sigur, la distanță de clădiri, ferestre, poduri, copaci, cabluri electrice și alte elemente care se pot prăbuși.

Păstrați o distanță de cel puțin 10 metri față de cablurile electrice rupte sau căzute și nu încercați să le atingeți ori să le mutați.

Cum trebuie să procedați dacă sunteți într-un autoturism