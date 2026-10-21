OMM avertizează că fenomenul El Niño ar putea atinge o intensitate fără precedent. Ce regiuni riscă secetă și inundații?

SURSA FOTO: /wmo.int - secretarul general al OMM, Celeste Saulo, și secretarul general adjunct pentru Afaceri Umanitare și Coordonatorul pentru Ajutor de Urgență, Tom Fletcher

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că fenomenul El Niño ar putea atinge o intensitate fără precedent spre sfârșitul anului 2026, provocând secetă, inundații și temperaturi extreme în mai multe regiuni ale lumii. Potrivit noii prognoze climatice, efectele s-ar putea prelungi în anul 2027. Autoritățile sunt îndemnate să pregătească măsuri de protecție pentru populațiile vulnerabile.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că fenomenul climatic El Niño ar putea atinge o intensitate fără precedent spre sfârșitul anului 2026, cu efecte asupra temperaturilor și precipitațiilor la nivel mondial. Secretarul general al organizației, Celeste Saulo, a cerut măsuri urgente de pregătire pentru protejarea populațiilor vulnerabile, în contextul riscurilor de secetă, inundații și căldură extremă.

Potrivit celei mai recente prognoze climatice sezoniere a OMM, temperaturile la suprafața mării în zona tropicală a Oceanului Pacific ar putea ajunge, în perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027, cu până la 3,8 grade Celsius peste medie. Intensitatea maximă a fenomenului este așteptată în jurul lunii decembrie 2026, însă efectele sale s-ar putea menține mult timp după acest moment.

Celeste Saulo a explicat că un episod El Niño de intensitate ridicată poate perturba tiparele obișnuite de temperatură și precipitații în numeroase regiuni ale lumii. În unele zone, acesta poate provoca secetă severă, în timp ce altele se pot confrunta cu ploi abundente și inundații. Temperaturile ridicate ar putea afecta, de asemenea, suprafețe extinse ale globului.

Oficialul OMM a avertizat că fenomenele meteorologice extreme ar putea deveni mai frecvente pe măsură ce El Niño se intensifică, generând efecte în lanț. Totuși, aceasta a precizat că un episod puternic nu conduce inevitabil la o criză umanitară, întrucât prognozele, sistemele de avertizare timpurie și pregătirea autorităților pot contribui la salvarea de vieți și la protejarea mijloacelor de subzistență.

În Africa de Est, anumite zone ar putea înregistra precipitații peste nivelul obișnuit în timpul sezonului ploios din octombrie-decembrie, ceea ce ar spori riscul de ploi abundente și inundații.

În Africa de Sud, riscul unor condiții mai secetoase ar putea crește începând din noiembrie, când începe, de regulă, sezonul ploios. Consecințele s-ar putea resimți asupra producției agricole, disponibilității apei și veniturilor comunităților dependente de aceste resurse.

În Asia de Sud-Est, temperaturile mai ridicate și deficitul de precipitații ar putea accentua expunerea la căldură extremă și presiunea asupra agriculturii și resurselor de apă. De asemenea, ar putea crește riscul incendiilor de vegetație și al poluării aerului provocate de fum.

Pe continentul american, OMM estimează precipitații mai abundente în nord-vestul Statelor Unite ale Americii, în zonele sudice ale vestului Americii de Sud, precum și în America de Nord și în partea de nord a regiunii Caraibilor. În schimb, anumite zone din America Centrală, sudul Caraibilor și bazinul Amazonului s-ar putea confrunta cu un risc mai ridicat de secetă.

Organizația a precizat că aceste estimări reprezintă perspective climatice sezoniere, nu predicții privind producerea unor evenimente meteorologice punctuale. Din acest motiv, prognozele regionale și naționale sunt necesare pentru identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții și măsuri de protecție.

Celeste Saulo a atras atenția asupra riscurilor pentru persoanele care se confruntă deja cu condiții dificile de trai. Printre cele mai expuse categorii se numără refugiații, comunitățile afectate de conflicte și persoanele strămutate, în special în zonele în care accesul la locuințe, apă, servicii de salubritate și asistență medicală este deja limitat.

Secretarul general al OMM a participat la conferința de presă alături de Tom Fletcher, secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare și coordonatorul pentru ajutor de urgență. Cei doi au prezentat necesitatea unei acțiuni anticipate și coordonate pentru reducerea riscurilor asociate fenomenului climatic.

OMM colaborează cu Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) și cu alți parteneri ai Națiunilor Unite pentru a transforma prognozele climatice în măsuri concrete de intervenție.

Potrivit lui Saulo, autoritățile și organizațiile umanitare dispun încă de o fereastră de oportunitate pentru pregătire în numeroase regiuni, însă aceasta nu va rămâne deschisă la nesfârșit. Prioritatea este utilizarea informațiilor științifice pentru anticiparea riscurilor, pregătirea intervențiilor și protejarea comunităților cele mai vulnerabile.

OMM a lansat, împreună cu partenerii săi, un apel pentru acțiuni urgente, subliniind că, deși fenomenul El Niño nu poate fi oprit, o parte dintre cele mai grave consecințe ale acestuia asupra populației pot fi prevenite.