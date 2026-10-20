Un gigant american cumpără o fabrică din România cu peste 180 de angajați. Compania este furnizor al Armatei SUA

Grupul american TTM Technologies, unul dintre cei mai mari producători de plăci cu circuite imprimate la nivel mondial, urmează să preia fabrica MKS Ophir din București. Achiziția face parte dintr-o tranzacție de aproximativ 650 de milioane de euro, care include operațiunile Ophir Optics din România și Israel. Unitatea din Capitală are peste 180 de angajați și produce componente utilizate inclusiv în industria de apărare. Finalizarea tranzacției este estimată pentru al doilea trimestru din 2027.

Compania americană TTM Technologies, unul dintre principalii furnizori de plăci cu circuite imprimate (PCB) pentru Armata SUA, își pregătește intrarea pe piața din România prin preluarea fabricii MKS Ophir din București, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Operațiunea este inclusă în acordul pentru achiziționarea întregii divizii Ophir Optics, care desfășoară activități în România și Israel. Valoarea tranzacției se ridică la aproximativ 650 de milioane de euro, iar încheierea acesteia este programată pentru trimestrul al doilea din 2027.

Fabrica din București are în prezent peste 180 de salariați și este specializată în producția de componente optice și subansamble de înaltă performanță. Produsele realizate aici sunt utilizate în domenii precum apărarea, securitatea, industria auto și prelucrarea metalelor.

Planurile de dezvoltare a operațiunilor MKS Instruments în România fuseseră prezentate încă din luna martie de Ambasada României în Statele Unite. Grupul american MKS Instruments, care deține în prezent unitatea Ophir din București, a decis ulterior vânzarea diviziei către TTM Technologies.

Înaintea anunțării tranzacției, MKS Instruments comunicase intenția de a majora cu aproximativ 50% personalul format din ingineri și tehnicieni din România. Obiectivul era creșterea numărului de angajați până la aproximativ 270, în condițiile unei cereri tot mai mari pe piața europeană pentru echipamente și soluții destinate apărării, securității și supravegherii.

Activitatea fabricii a fost deja relocată într-un spațiu industrial din estul Bucureștiului, cu o suprafață de aproximativ 6.500 de metri pătrați. Noua hală este de peste două ori mai mare decât amplasamentul utilizat anterior.

Datele financiare ale fabricii MKS Ophir din București indică o creștere a cifrei de afaceri, în paralel cu trecerea companiei de la profit la o pierdere redusă.

Pentru anul 2025, unitatea din România a raportat o cifră de afaceri de 91,1 milioane de lei, comparativ cu 82,9 milioane de lei în 2024. Creșterea a fost de aproximativ 9,9%.

În ceea ce privește rezultatul net, compania a înregistrat în 2025 o pierdere de aproximativ 63.000 de lei. În anul precedent, fabrica raportase un profit net de 2,87 milioane de lei.

Grupul american TTM Technologies a fost înființat în California, în 1998, și a devenit cel mai mare producător de plăci cu circuite imprimate din America de Nord. Compania se numără și printre principalii producători mondiali de astfel de componente.

TTM Technologies are peste 18.000 de angajați și operează 24 de unități de producție în Statele Unite și Asia.

Achiziția fabricii din România face parte din strategia de extindere a activităților grupului pe piața europeană. În cursul acestui an, compania a încheiat acorduri pentru preluarea unor producători de plăci cu circuite imprimate din Elveția și Germania.

În 2025, TTM Technologies a raportat venituri de 2,9 miliarde de dolari, cu 19% peste nivelul înregistrat în anul anterior. Profitul net al grupului american s-a ridicat la 177,4 milioane de dolari.

Conducerea TTM Technologies estimează că preluarea diviziei Ophir Optics va permite diversificarea portofoliului de produse prin integrarea unor soluții optice destinate atât sectorului militar, cât și aplicațiilor industriale.

Componentele dezvoltate de Ophir Optics sunt utilizate pe platforme terestre, aeriene și maritime, precum și în sisteme autonome. Aceste tehnologii completează activitățile actuale ale grupului american în domeniul componentelor electronice și al echipamentelor destinate industriei de apărare.