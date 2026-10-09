Coca-Cola ia din nou în calcul vânzarea Costa Coffee. Compania încearcă să renunțe la o achiziție de peste 5 miliarde de dolari

Coca-Cola analizează din nou posibilitatea vânzării lanțului britanic de cafenele Costa Coffee, achiziționat în 2018 pentru 5,1 miliarde de dolari. Informația a fost publicată joi, 8 octombrie, de Semafor, care citează persoane familiarizate cu situația. Compania americană revine asupra acestei opțiuni după ce un proces anterior de vânzare a fost abandonat la începutul anului 2026, din cauza ofertelor considerate insuficiente.

Coca-Cola analizează reluarea demersurilor pentru vânzarea Costa Coffee, la câteva luni după ce negocierile cu potențiali investitori nu au condus la o tranzacție, potrivit informațiilor publicate de Semafor și preluate de Reuters.

Grupul american încearcă astfel să renunțe la o investiție realizată în urmă cu opt ani, când a cumpărat lanțul britanic de cafenele pentru aproximativ 5,1 miliarde de dolari. Achiziția a reprezentat, la momentul respectiv, o etapă importantă în strategia Coca-Cola de extindere dincolo de segmentul băuturilor răcoritoare tradiționale.

Potrivit Semafor, cel puțin un potențial cumpărător strategic a analizat posibilitatea unei tranzacții pentru Costa Coffee. Discuțiile nu au avansat însă, din cauza diferențelor privind evaluarea companiei și a unor considerente strategice.

Deocamdată, nu există informații privind suma pe care Coca-Cola ar putea să o obțină în eventualitatea reluării procesului de vânzare.

Reprezentanții grupului american nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la informațiile publicate.

Intenția Coca-Cola de a vinde Costa Coffee a devenit publică în august 2025, când Sky News a relatat că grupul american colabora cu banca de investiții Lazard pentru a identifica potențiali cumpărători ai lanțului britanic.

Potrivit informațiilor publicate la 23 august 2025, Coca-Cola inițiase deja discuții exploratorii cu mai mulți investitori, inclusiv cu fonduri de capital privat. Lazard fusese mandatată să analizeze opțiunile disponibile și să evalueze interesul pieței pentru o posibilă tranzacție.

La acel moment, compania intenționa să primească primele oferte indicative la începutul toamnei anului 2025. Procesul nu presupunea însă o decizie definitivă de vânzare, Coca-Cola păstrând posibilitatea de a renunța la tranzacție dacă propunerile investitorilor nu corespundeau așteptărilor.

Negocierile desfășurate în a doua jumătate a anului 2025 au inclus mai multe fonduri importante de investiții, însă diferențele dintre prețul solicitat de Coca-Cola și evaluările potențialilor cumpărători au împiedicat finalizarea tranzacției.

Potrivit Financial Times, compania americană urmărea să obțină aproximativ 2 miliarde de lire sterline pentru Costa Coffee, aproape jumătate din cele 3,9 miliarde de lire sterline plătite în 2018.

Printre investitorii care au analizat achiziția s-au numărat Apollo, KKR și Centurium Capital, compania care deține lanțul chinez de cafenele Luckin Coffee.

În etapele finale ale procesului au rămas TDR Capital, proprietarul lanțului britanic de supermarketuri Asda, și Bain Capital, prin divizia sa specializată în investiții în situații speciale.

Discuțiile cu TDR Capital au inclus inclusiv posibilitatea ca Coca-Cola să păstreze o participație minoritară în Costa Coffee după încheierea tranzacției.

Negocierile cu ultimii potențiali cumpărători s-au încheiat în decembrie 2025, fără semnarea unui acord. În ianuarie 2026, Financial Times a relatat că grupul american suspendase procesul de vânzare, deoarece ofertele primite nu atinseseră nivelul solicitat.

Rezultatele financiare ale Costa Coffee au înregistrat o îmbunătățire în 2025, după doi ani în care lanțul britanic de cafenele raportase pierderi operaționale, pe fondul creșterii costurilor și al concurenței.

În 2024, compania înregistrase pierderi operaționale de aproximativ 13,5 milioane de lire sterline, la venituri de 1,2 miliarde de lire sterline. Rezultatul negativ fusese mai mare decât pierderea de 5,8 milioane de lire sterline consemnată în 2023.

Datele financiare pentru 2025, prezentate de The Guardian la 4 octombrie 2026, indică însă revenirea pe profit operațional, cu un rezultat pozitiv de aproximativ 20 de milioane de lire sterline.

Veniturile au crescut cu 5%, apropiindu-se de 1,3 miliarde de lire sterline. Evoluția a fost însoțită de modificări ale meniurilor, modernizarea unor unități și extinderea rețelei.

Costa Coffee a introdus mai multe băuturi reci, produse pe bază de matcha și sortimente noi de patiserie, în încercarea de a atrage în special consumatorii tineri.

Compania a deschis 50 de noi unități în Regatul Unit și are în vedere alte 50 de deschideri, precum și modernizarea anuală a aproximativ 250 de cafenele.

Achiziția Costa Coffee de către Coca-Cola a fost anunțată în 2018, când grupul american a convenit preluarea afacerii de la compania britanică Whitbread, pentru 3,9 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 5,1 miliarde de dolari.

Tranzacția a făcut parte din strategia Coca-Cola de diversificare a portofoliului și de extindere pe piața internațională a cafelei, în condițiile în care compania urmărea să își reducă dependența de băuturile răcoritoare cu zahăr.

Prin preluarea Costa Coffee, grupul american a intrat într-un segment în care concurența include companii precum Starbucks și Nestlé.

Lanțul britanic a fost fondat în 1971, la Londra, de frații italieni Sergio și Bruno Costa. În 1995, afacerea a fost cumpărată de Whitbread pentru 19 milioane de lire sterline, într-o perioadă în care rețeaua avea mai puțin de 40 de unități.

În prezent, Costa Coffee operează aproximativ 2.700 de cafenele în Regatul Unit și Irlanda și are circa 20.000 de angajați, potrivit datelor prezentate de Semafor.

Costa Coffee a intrat pe piața românească în 2006, printr-un sistem de franciză, dezvoltând o rețea de peste zece cafenele, concentrate în principal în București.

Activitatea lanțului britanic în România a fost afectată de criza financiară începută în 2008, context în care compania s-a retras de pe piața locală.

În 2020, Coca-Cola a relansat marca Costa Coffee în România, de această dată prin comercializarea produselor de cafea, după preluarea afacerii internaționale de la Whitbread.

Revenirea a reprezentat o abordare comercială diferită de cea utilizată la prima intrare pe piață, când Costa Coffee opera prin cafenele în franciză.