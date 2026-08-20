Kazahstanul a obținut o recunoaștere surprinzătoare în lumea Coca-Cola, fiind desemnată cea mai performantă operațiune de îmbuteliere din lume. Premiul, acordat după evaluarea a peste 200 de țări, are și o latură inedită: Astana ar putea transforma această performanță într-un mic avantaj de imagine în relația cu SUA.

Kazahstanul a primit Cupa Candler, una dintre cele mai importante distincții din sistemul global Coca-Cola, după ce operațiunea de îmbuteliere din această țară a fost desemnată cea mai performantă din lume. Premiul a fost acordat în urma unei evaluări care a inclus peste 200 de țări și a luat în calcul rezultatele comerciale, calitatea produselor și eficiența operațională.

Distincția ar putea avea, dincolo de componenta comercială, și o miză de imagine pentru Kazahstan. Într-o notă mai degrabă simbolică, Astana ar putea folosi premiul ca un atu în eventualele discuții cu președintele american Donald Trump, cunoscut pentru preferința sa pentru Coca-Cola.

Cupa Candler este acordată anual operațiunii de îmbuteliere considerată cea mai performantă și mai bine administrată din sistemul The Coca-Cola Company. Numele trofeului vine de la Asa Griggs Candler, omul de afaceri care a fondat compania și a contribuit decisiv la transformarea Coca-Cola într-un brand cunoscut în întreaga lume.

Premiul acordat Kazahstanului vine într-un moment în care istoria celebrei băuturi a revenit în atenție după descoperirea unei rețete vechi într-o arhivă din Italia. Documentul a fost găsit de părintele Manuel Russo în arhiva vechii Farmacii San Marco din Florența și descrie un „elixir vinos reconfortant”, preparat în secolul al XIX-lea și recomandat pentru combaterea oboselii fizice și psihice.

Compoziția vechiului elixir includea nuci de kola și frunze de coca boliviană, macerate într-o soluție alcoolică. Ingredientele prezintă asemănări cu cele folosite ulterior în French Wine Coca, băutura creată în 1886 de farmacistul american John Stith Pemberton și considerată un precursor al Coca-Cola.

Principala diferență dintre vechiul elixir italian și formula care avea să stea la baza Coca-Cola era prezența alcoolului. Potrivit istoricilor, restricțiile privind consumul de alcool din Statele Unite ale Americii l-au determinat pe Pemberton să înlocuiască vinul cu apă carbogazoasă și sirop, contribuind astfel la transformarea băuturii într-un produs comercial.

Nu există însă dovezi că Pemberton ar fi cunoscut rețeta descoperită în arhivele din Florența sau că aceasta l-ar fi inspirat în crearea băuturii. Asemănările dintre ingrediente nu demonstrează o legătură directă între cele două produse.

Un caz asemănător este cunoscut și în Spania, în localitatea Aielo de Malferit din regiunea Valencia. Acolo era produsă încă din anii 1880 băutura „Nuez de Cola Coca”, care avea o formulă apropiată de cea a Coca-Cola. Producătorii susțin că băutura fusese prezentată la expoziții internaționale înainte de lansarea oficială a produsului american și că unul dintre fondatori călătorea frecvent în Statele Unite ale Americii.

Nici în cazul băuturii spaniole nu există însă dovezi clare că aceasta ar fi influențat apariția Coca-Cola. Astfel, în timp ce originea exactă a unor ingrediente și formule asemănătoare continuă să stârnească interes, premiul acordat Kazahstanului reprezintă o recunoaștere oficială a performanței sale în cadrul sistemului global de îmbuteliere Coca-Cola.