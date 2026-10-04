Capcană pentru cumpărătorii de iPhone 18. Site-urile care cer datele cardului și informații personale

Popularitatea noilor modele iPhone 18 este exploatată de atacatorii cibernetici prin magazine online false și oferte care nu există în realitate. Experții Kaspersky avertizează că unele dintre paginile identificate promit inclusiv reduceri de 25%, iar utilizatorii riscă să își piardă atât banii, cât și datele personale și bancare.

Odată cu debutul celor două etape de vânzare pentru noile modele, specialiștii Kaspersky au descoperit mai multe site-uri frauduloase care încearcă să profite de interesul ridicat pentru iPhone 18. Paginile au fost realizate în mai multe limbi, printre care engleză, arabă și portugheză.

Unul dintre site-urile descoperite prezintă specificațiile dispozitivelor și promovează o reducere de 25%. Pentru a face oferta să pară credibilă, pagina permite inclusiv alegerea plății în Bitcoin. Scopul este însă obținerea informațiilor personale și a banilor celor care cred că achiziționează un telefon.

Un alt magazin fals identificat pare să fie destinat utilizatorilor din Brazilia. Prețurile sunt afișate în reali brazilieni, iar vizitatorii pot aparent să precomande un iPhone 18 Pro, să aleagă culoarea și capacitatea de stocare. Unele dintre culorile prezentate nici măcar nu corespund celor anunțate oficial la lansare.

Pentru a crește credibilitatea ofertei, pagina susține că nu este necesară plata integrală în avans și promite rambursarea banilor dacă achiziția este anulată.

Pericolul nu se limitează la pierderea banilor plătiți pentru un telefon care nu va fi livrat. În următoarele etape ale procesului, site-urile false solicită numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea și datele de contact WhatsApp.

Potrivit Kaspersky, aceste informații pot ajunge să fie folosite ulterior în scheme de inginerie socială. Utilizatorilor le sunt cerute apoi și datele cardului bancar, ceea ce poate permite atacatorilor să sustragă bani din conturile victimelor.

Kaspersky recomandă ca dispozitivele noi să fie cumpărate numai din magazine oficiale și de încredere. Înainte de introducerea informațiilor personale, utilizatorii ar trebui să verifice cu atenție autenticitatea site-ului, inclusiv adresa URL și modul în care este scris numele companiei.

Pentru plățile online sunt recomandate cardurile virtuale dedicate sau serviciile de plată care limitează expunerea datelor cardului ori ale contului bancar.

Compania recomandă, de asemenea, folosirea unei soluții de securitate care poate bloca linkurile de phishing. Kaspersky precizează că soluțiile sale pentru consumatori includ tehnologii bazate pe inteligență artificială, algoritmi anti-phishing bazați pe învățare automată, monitorizarea comportamentului în timp real și instrumente pentru verificarea scurgerilor de date și a furtului de identitate.

O altă măsură indicată este activarea autentificării multifactor pentru conturile și aplicațiile financiare. Utilizatorii sunt sfătuiți și să verifice periodic extrasele bancare pentru a putea identifica eventualele tranzacții neautorizate.