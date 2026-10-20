Se schimbă regulile pentru produsele ecologice din magazine. Ce trebuie să știe consumatorii și comercianții

Uniunea Europeană pregătește modificarea regulilor privind produsele ecologice importate și comercializate pe piața comunitară. Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au ajuns marți, 20 octombrie, la un acord privind utilizarea siglei ecologice europene și certificarea micilor comercianți. Modificările stabilesc condiții suplimentare pentru produsele provenite din afara Uniunii și majorează pragurile pentru scutirea de certificare. Noile prevederi trebuie aprobate oficial de cele două instituții înainte de a intra în vigoare.

Produsele ecologice importate din statele din afara Uniunii Europene vor putea utiliza sigla ecologică a UE numai dacă respectă atât standardele echivalente recunoscute, cât și cerințele europene suplimentare privind producția și controlul. Modificările au fost convenite pe 20 octombrie de negociatorii Parlamentului European și ai președinției irlandeze a Consiliului UE.

Acordul intervine după o hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) la 4 octombrie 2024. Instanța a stabilit că produsele ecologice importate din țări ale căror standarde sunt considerate echivalente cu cele europene nu pot utiliza automat sigla UE, chiar dacă respectă norme similare.

Decizia a evidențiat diferența dintre echivalența standardelor și respectarea integrală a legislației europene. În consecință, instituțiile comunitare au negociat modificări care să permită utilizarea siglei în condiții suplimentare și să asigure concurența echitabilă între producătorii europeni și cei din afara Uniunii.

Sigla ecologică europeană, reprezentată printr-o frunză verde alcătuită din stele albe, permite consumatorilor să identifice produsele certificate și facilitează comercializarea acestora pe piața comunitară.

Acordul prevede și extinderea perioadei de recunoaștere a sistemelor de producție ecologică din 11 state din afara Uniunii Europene, ale căror standarde sunt considerate echivalente cu cele comunitare.

Recunoașterea actuală urma să expire la 31 decembrie 2026. Potrivit textului negociat, termenul va fi prelungit până la 31 decembrie 2036, pentru a evita perturbarea schimburilor comerciale în perioada negocierii acordurilor cu țările respective.

Comisia Europeană propusese încă din decembrie 2025 modificarea legislației, după problemele juridice apărute în urma hotărârii CJUE. Propunerea urmărea clarificarea condițiilor în care produsele ecologice importate pot utiliza eticheta europeană, fără a dezavantaja producătorii care respectă integral normele UE.

Prin acordul din 20 octombrie, negociatorii au stabilit că respectarea unor standarde echivalente nu este suficientă pentru utilizarea siglei, fiind necesară îndeplinirea cerințelor suplimentare prevăzute de legislația europeană.

Modificările negociate vizează și întreprinderile mici care comercializează direct către consumatori produse ecologice neambalate, inclusiv comercianții care vând fructe și legume în piețe.

În prezent, acești operatori pot beneficia de scutirea de la obligația de certificare dacă respectă anumite limite privind cifra de afaceri și cantitatea comercializată. Creșterea prețurilor din ultimii ani a determinat însă depășirea pragului valoric de către unii comercianți, chiar și în situațiile în care volumul produselor vândute nu a crescut semnificativ.

Negociatorii europeni au convenit dublarea celor două limite utilizate pentru acordarea scutirii.

Pragul anual al cifrei de afaceri va crește de la 20.000 de euro la 40.000 de euro. Valoarea convenită depășește nivelul de 25.000 de euro solicitat de europarlamentari în luna iulie.

Totodată, cantitatea maximă de produse ecologice comercializate anual de un operator va crește de la 5.000 la 10.000 de kilograme.

Majorarea acestor plafoane va permite unui număr mai mare de comercianți eligibili să beneficieze de scutirea de la certificare, reducând costurile administrative asociate activității.

Noile praguri nu elimină celelalte condiții pe care comercianții trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de scutirea de la certificarea ecologică.

Operatorii vor trebui să comercializeze direct către consumatorii finali produse ecologice neambalate și să respecte celelalte cerințe prevăzute de legislație.

Certificarea și controalele aferente presupun cheltuieli și proceduri administrative care pot reprezenta o povară pentru întreprinderile de dimensiuni reduse. Majorarea limitelor urmărește reducerea acestor obligații pentru operatorii care îndeplinesc condițiile de exceptare.

Acordul simplifică și regulile aplicabile grupurilor de operatori. Acest sistem permite micilor fermieri să obțină certificarea în comun și să împartă costurile procedurilor de verificare.

Modificarea legislației urmărește și menținerea încrederii consumatorilor în produsele comercializate sub eticheta ecologică europeană, prin stabilirea unor condiții clare de utilizare a acesteia.

Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, realizat în mai și iunie 2026, 58% dintre europeni recunosc sigla ecologică a Uniunii Europene. Aceasta este, conform cercetării, cea mai cunoscută etichetă europeană de calitate pentru produsele alimentare.

Camilla Laureti, europarlamentar italian din grupul Socialiștilor și Democraților (S&D), care a coordonat dosarul în Parlamentul European, a susținut necesitatea unor norme stabile pentru menținerea standardelor sectorului ecologic.

Aceasta a subliniat importanța unui echilibru între protejarea consumatorilor și asigurarea unei mai mari predictibilități juridice pentru întreprinderi.

La rândul său, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a insistat asupra necesității unor condiții concurențiale echitabile pentru producători.

„Producătorii noștri au nevoie de reguli previzibile și de condiții de concurență echitabile”, a declarat Christophe Hansen.

Înainte ca modificările să devină obligatorii, acordul negociat trebuie aprobat oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliul Uniunii Europene.

Regulamentul va intra în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Instituțiile europene urmăresc finalizarea procedurilor înainte de sfârșitul anului 2026, având în vedere că recunoașterea actuală a standardelor echivalente din cele 11 țări expiră la 31 decembrie.

Pentru micii comercianți, principalele modificări sunt majorarea pragurilor care permit scutirea de certificare. În cazul producătorilor din afara UE, utilizarea siglei ecologice europene va depinde de respectarea cerințelor suplimentare privind producția și controlul, pe lângă standardele echivalente recunoscute.