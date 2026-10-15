România a obținut a doua cea mai mare recoltă de porumb din UE. Fermierii români au depășit Franța în clasamentul european

România a urcat pe locul al doilea în Uniunea Europeană la producția de porumb, potrivit estimărilor pentru sezonul agricol actual. Recolta națională este evaluată la peste 7,8 milioane de tone, în creștere față de anul precedent. Fermierii români au depășit Franța, care s-a aflat timp de mai mulți ani printre principalii producători europeni. Rezultatul vine într-un sezon în care producția totală de porumb a Uniunii Europene este estimată la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii.

România a devenit al doilea mare producător de porumb din Uniunea Europeană în actualul sezon agricol, conform estimărilor Comisiei Europene și ale Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), care indică o recoltă națională de peste 7,8 milioane de tone.

Volumul estimat depășește producția de 6,8 milioane de tone înregistrată în sezonul precedent, când România ocupa poziția a treia în clasamentul european. Diferența de aproximativ un milion de tone reprezintă o creștere de aproape 15% față de anul agricol anterior.

Datele plasează agricultura românească înaintea Franței, într-un an în care condițiile meteorologice au influențat semnificativ producțiile principalelor state cultivatoare de porumb.

Polonia ocupă prima poziție în Uniunea Europeană, cu o producție de porumb estimată la aproximativ 9 milioane de tone, în timp ce România se situează pe locul secund, înaintea Franței, care a dominat timp de mai mulți ani clasamentul european.

Producția franceză este estimată la aproximativ 7 milioane de tone, cel mai redus volum din ultimii 50 de ani. În același timp, suprafața recoltată cu porumb în Franța a coborât la un nivel minim, potrivit informațiilor publicate de economica.net.

Modificarea clasamentului este asociată diferențelor dintre condițiile meteorologice înregistrate în principalele regiuni agricole europene. În timp ce seceta severă a afectat culturile din vestul continentului, condițiile din România au fost mai favorabile producției de porumb.

La nivelul Uniunii Europene, recolta totală de porumb este estimată la numai 48 de milioane de tone în actualul sezon agricol, ceea ce reprezintă o reducere de 16% comparativ cu anul precedent.

Potrivit datelor prezentate, aceasta ar fi cea mai mică producție comunitară de porumb înregistrată după sezonul agricol 1994-1995. Randamentul mediu estimat la nivel european a scăzut la 6,52 tone pe hectar, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile din mai multe regiuni agricole.

Ungaria se numără printre statele afectate de reducerea producției. Recolta de porumb a țării vecine este estimată la aproximativ 2,1 milioane de tone, nivel considerat de experții Departamentului pentru Agricultură al SUA drept cel mai scăzut din 1960.

În aceste condiții, România, Polonia și Franța rămân principalii producători de porumb ai Uniunii Europene. Împreună, cele trei state ar urma să obțină aproximativ 23,8 milioane de tone, echivalentul a aproape jumătate din producția totală estimată la nivel comunitar.