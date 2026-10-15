Cartofii s-ar putea scumpi în următoarele luni. Producția internă a scăzut, iar importurile ar putea ajunge la prețuri mult mai mari

Prețul cartofilor ar putea crește semnificativ în ultimele luni ale anului, pe fondul secetei și al reducerii suprafețelor cultivate în România și în alte state europene. Cultivatorii avertizează că producția internă nu poate acoperi necesarul de consum, iar importurile ar putea deveni considerabil mai scumpe după epuizarea stocurilor românești. Cleonic Sucaciu, președintele Federației Naționale Cartoful din România, estimează că numai costul cartofilor aduși din străinătate ar putea ajunge la aproximativ 3 lei pe kilogram, înainte de aplicarea adaosurilor comerciale.

Producătorii români de cartofi avertizează că piața ar putea intra într-o perioadă dificilă odată cu încheierea sezonului de recoltare. Seceta, costurile ridicate și reducerea suprafețelor cultivate au afectat producția din acest an, iar fermierii se așteaptă ca România să depindă în continuare de importuri pentru acoperirea consumului.

Potrivit lui Cleonic Sucaciu, președintele Federației Naționale Cartoful din România (FNCR), suprafața cultivată cu cartofi a scăzut în 2026 de la aproximativ 32.000 de hectare la 26.000 de hectare.

Reducerea este de circa 18% față de anul trecut și continuă o tendință descendentă înregistrată de mai mulți ani.

„Suprafața a scăzut de la 32.000 de hectare la 26.000 de hectare, adică 18% , ceea ce este extraordinar de mult dacă ne raportăm de la un an la altul și la tabloul general care arată scăderi în fiecare an. Producția pe această suprafață, puțină cât mai este, este afectată foarte puternic de secetă”, a declarat fermierul pentru agrointel.ro.

Diminuarea suprafețelor cultivate pune presiune asupra producției naționale, în condițiile în care cererea de cartofi se menține pe tot parcursul anului.

Necesarul de consum al României este estimat în materialul citat la aproximativ 1,95 milioane de tone, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS) aferente anului 2023.

Cleonic Sucaciu folosește, într-un alt calcul, un necesar de aproximativ 1,6 milioane de tone. Indiferent de estimarea utilizată, reprezentantul cultivatorilor susține că suprafețele actuale nu permit acoperirea integrală a consumului din producția internă.

Pe lângă reducerea suprafețelor cultivate, lipsa precipitațiilor a provocat probleme importante în principalele zone producătoare.

Una dintre regiunile afectate este Țara Făgărașului, unde, potrivit lui Cleonic Sucaciu, din 15 iulie și până în prezent au fost înregistrate aproximativ 37 de milimetri de precipitații.

Ploile au fost distribuite neuniform, astfel încât apa nu a ajuns în cantități suficiente la rădăcinile plantelor.

În aceste condiții, dezvoltarea cartofilor a fost afectată, iar recoltarea a devenit dificilă din cauza solului foarte uscat și întărit.

„Ceea ce s-a produs până la 15 iulie, s-a conservat și se recoltează acum cu mari greutăți, având în vedere că terenul este tare, mai este și o zonă cu piatră, loviturile mecanice afectează calitatea”, a explicat președintele FNCR.

Problemele întâmpinate la recoltare pot afecta și calitatea cartofilor, nu doar cantitatea obținută.

În zonele fără irigații, producțiile estimate se situează între 17 și 20 de tone la hectar.

Situația este mai bună în regiunile unde fermierii au avut posibilitatea să irige culturile.

Printre acestea se numără zone din Covasna, Brașov, Harghita și sudul țării.

Totuși, producția obținută pe suprafețele irigate nu este suficientă pentru a acoperi întregul necesar al pieței românești.

În mod obișnuit, piața românească este aprovizionată în principal din producția internă în perioada iunie-octombrie.

După reducerea stocurilor, importurile devin tot mai importante pentru asigurarea cantităților necesare consumului.

„Începând cu luna iunie, până prin luna octombrie, avem producție din recolta produsă de fermierii din România. În perioada probabil următoare, va fi aprovizionată piața cu un mix atât de cartofi din alte zone, cum sunt zonele europene, cât și cartofi din România”, a explicat Cleonic Sucaciu.

Președintele FNCR consideră că diferența dintre producția internă și consumul național este foarte mare.

Acesta a prezentat un calcul pornind de la un necesar estimat la 1,6 milioane de tone și de la suprafața actuală cultivată, de aproximativ 26.000 de hectare.

Pentru acoperirea unei asemenea cantități exclusiv din producția românească, randamentul mediu ar trebui să depășească 61 de tone la hectar.

În schimb, în zonele neirigate, producțiile estimate pentru acest an sunt de numai 17-20 de tone la hectar.

Diferența evidențiază dependența pieței românești de cartofii aduși din străinătate, în special în lunile de după încheierea sezonului local.

Importurile ar putea deveni însă mai dificile și mai costisitoare, deoarece și alte state europene au redus suprafețele cultivate.

Potrivit estimărilor prezentate de Cleonic Sucaciu, suprafețele destinate cartofilor au scăzut în mai multe țări europene cu procente cuprinse între 11% și 17%.

Producția europeană ar putea fi cu aproximativ 20% mai mică decât cea înregistrată anul trecut.

Printre principalii furnizori de cartofi pentru România se numără Franța, Germania, Austria, Serbia și Cehia.

Aceste state dispun de tehnologii și sisteme de irigații care le permit să obțină producții importante și să livreze cantități pentru export.

Totuși, reducerea recoltelor ar putea determina producătorii să acorde prioritate propriilor piețe.

Cleonic Sucaciu explică faptul că situația actuală este diferită de cea din 2025, când supraproducția europeană a generat cantități mari de cartofi care nu puteau fi valorificate la prețuri avantajoase pentru fermieri.

O parte din acea marfă a ajuns și în România, contribuind la scăderea prețurilor.

În acest an, producțiile mai mici ar putea reduce presiunea asupra exportatorilor de a vinde rapid cantitățile disponibile.

În plus, fermierul susține că dimensiunea cartofilor obținuți în unele regiuni europene este mai mică decât cea caracteristică producțiilor din anii favorabili.

Reducerea ofertei europene ar putea avea efecte directe asupra prețurilor plătite de consumatorii români.

Cleonic Sucaciu afirmă că, pe piețele unor state europene producătoare, prețurile cartofilor se situează în prezent între 320 și 360 de euro pe tonă.

La un preț de referință de 340 de euro pe tonă și la cursul de 5,37 lei pentru un euro utilizat în calculul său, valoarea mărfii ar fi de aproximativ 1,83 lei pe kilogram, înainte de transport și alte cheltuieli.

Potrivit fermierului, după includerea costurilor de transport, cartofii importați ar putea intra pe piața românească la aproximativ 3 lei pe kilogram, fără adaosurile comerciale.

Aceasta este o estimare a costului de aprovizionare, nu un preț final de vânzare la raft.

Președintele FNCR avertizează că prețurile ar putea crește după epuizarea cantităților provenite din recolta internă.

„Este marele avantaj că la ora actuală există o producție care va mai asigura necesarul țării până aproximativ la sfârșitul lunii octombrie când se termină recoltatul de pe câmp”, a declarat acesta.

Evoluția prețurilor va depinde de cantitățile disponibile în România, de ofertele exportatorilor europeni și de costurile de aducere a mărfii pe piața locală.

Producția mai mică din acest an influențează și deciziile cultivatorilor români privind vânzarea mărfii.

Potrivit lui Cleonic Sucaciu, o parte dintre fermieri preferă să depoziteze cartofii recoltați și să aștepte stabilizarea prețurilor.

Această strategie este legată de cantitățile mai reduse disponibile și de incertitudinile privind evoluția pieței în lunile următoare.

Președintele FNCR a invocat posibilitatea stabilizării prețului la aproximativ 2 lei pe kilogram într-o anumită etapă a comercializării, dar a subliniat că la acesta se adaugă cheltuieli pentru procesare, prelucrare, transport și distribuție.

El a atras atenția și asupra rolului supermarketurilor, despre care afirmă că reprezintă aproximativ 85% din piața de comercializare a cartofilor.

Prin urmare, prețul final plătit de consumatori poate fi influențat de mai multe costuri acumulate de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Președintele Federației Naționale Cartoful din România consideră că eventualele scumpiri nu vor afecta doar bugetele gospodăriilor, ci ar putea contribui și la creșterea inflației.

Cartofii sunt un produs alimentar de consum curent, iar modificările de preț se reflectă în cheltuielile populației.

Cleonic Sucaciu susține că România trebuie să acorde mai multă atenție dezvoltării producției interne, pentru a reduce dependența de evoluțiile pieței europene.

În opinia sa, dificultățile actuale arată cât de vulnerabilă poate deveni aprovizionarea atunci când suprafețele cultivate scad de la un an la altul, iar producțiile sunt afectate de secetă.

„Costurile pentru consumatorul din România vor fi mult mai mari față de la ora actuală. Și cartoful este un element determinant în creșterea sau scăderea inflației în România”, a avertizat acesta.

Reprezentantul cultivatorilor consideră că simpla identificare a problemei nu este suficientă și solicită măsuri care să susțină producția românească.