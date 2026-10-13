Inflația riscă să crească din nou în România. Adrian Codirlașu avertizează: Pot apărea în continuare surprize neplăcute

Creșterea prețurilor la energie electrică, petrol și gaze naturale continuă să alimenteze inflația din România. Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, avertizează că problemele de la centrala nucleară Cernavodă și războiul din Iran pot provoca noi scumpiri. În septembrie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a explicat marți, pentru Agerpres, că evoluția prețurilor la energie reprezintă unul dintre principalii factori care continuă să alimenteze inflația.

Potrivit acestuia, România se confruntă cu o criză locală a energiei electrice, provocată de problemele de funcționare ale centralei nucleare de la Cernavodă. În aceste condiții, necesarul de energie trebuie acoperit prin importuri realizate la prețuri mai ridicate.

În același timp, războiul din Iran a determinat creșterea prețurilor petrolului și gazelor naturale pe piețele internaționale.

Codirlașu a explicat că majorările înregistrate la toate cele trei componente energetice, respectiv electricitate, petrol și gaze naturale, se transmit mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor.

Președintele CFA România consideră că această evoluție era de așteptat, în condițiile în care și banca centrală semnalase presiunile inflaționiste.

Perspectivele privind evoluția inflației rămân incerte, în special din cauza situației de pe piața energiei.

Una dintre necunoscute este momentul în care centrala nucleară de la Cernavodă va putea fi repusă în funcțiune. Adrian Codirlașu a atras atenția că situația depinde inclusiv de debitul apei Dunării, a cărui evoluție rămâne incertă.

În paralel, războiul din Iran continuă să afecteze piețele energetice internaționale, iar momentul încheierii conflictului este dificil de anticipat.

Prețul petrolului Brent, relevant pentru piața europeană, a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce gazele naturale se mențin la niveluri ridicate în Europa.

Un alt factor de presiune îl reprezintă necesitatea refacerii rezervelor de combustibili. Potrivit lui Codirlașu, statele au utilizat deja o parte din rezervele de motorină, petrol și gaze naturale, iar acestea trebuie completate.

În aceste condiții, președintele CFA România avertizează că piața energiei rămâne vulnerabilă la noi șocuri, care ar putea provoca alte creșteri de prețuri.

„Avem pe partea de energie o situație, și anume, criza de energie electrică locală cu centrala de la Cernavodă, care nu mai funcționează și trebuie să importăm energie la prețuri mai mari, deci o sursă. A doua este războiul din Iran, care a dus la prețuri mari, la nivel global, atât pe partea de petrol, cât și pe cea de gaz metan. Toate cele trei componente de energie au prețuri mai mari și e normal să se transfere în toate celelalte bunuri și servicii”, a explicat Adrian Codirlașu.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% în septembrie 2026.

Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în sectorul serviciilor, unde scumpirile au ajuns la 11,12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, în timp ce prețurile produselor alimentare au crescut cu 3%.

Cele mai puternice majorări de prețuri menționate în datele INS au fost înregistrate la combustibili.

În septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, prețul motorinei a crescut cu 37,61%, în timp ce benzina s-a scumpit cu 28,42%. Aceste scumpiri au loc pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului, în contextul războiului din Iran.

Adrian Codirlașu avertizează că menținerea prețurilor ridicate la petrol și gaze naturale, alături de problemele din producția internă de energie electrică, poate genera în continuare presiuni asupra inflației.