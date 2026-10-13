Inflația riscă să crească din nou în România. Adrian Codirlașu avertizează: Pot apărea în continuare surprize neplăcute
SURSA FOTO: Dreamstime - inflație
Creșterea prețurilor la energie electrică, petrol și gaze naturale continuă să alimenteze inflația din România. Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, avertizează că problemele de la centrala nucleară Cernavodă și războiul din Iran pot provoca noi scumpiri. În septembrie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, potrivit Institutului Național de Statistică.
Problemele de la Cernavodă și războiul din Iran pun presiune pe prețurile din România
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a explicat marți, pentru Agerpres, că evoluția prețurilor la energie reprezintă unul dintre principalii factori care continuă să alimenteze inflația.
Potrivit acestuia, România se confruntă cu o criză locală a energiei electrice, provocată de problemele de funcționare ale centralei nucleare de la Cernavodă. În aceste condiții, necesarul de energie trebuie acoperit prin importuri realizate la prețuri mai ridicate.
În același timp, războiul din Iran a determinat creșterea prețurilor petrolului și gazelor naturale pe piețele internaționale.
Codirlașu a explicat că majorările înregistrate la toate cele trei componente energetice, respectiv electricitate, petrol și gaze naturale, se transmit mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor.
Președintele CFA România consideră că această evoluție era de așteptat, în condițiile în care și banca centrală semnalase presiunile inflaționiste.
Adrian Codirlașu avertizează că pot apărea noi șocuri pe piața energiei
Perspectivele privind evoluția inflației rămân incerte, în special din cauza situației de pe piața energiei.
Una dintre necunoscute este momentul în care centrala nucleară de la Cernavodă va putea fi repusă în funcțiune. Adrian Codirlașu a atras atenția că situația depinde inclusiv de debitul apei Dunării, a cărui evoluție rămâne incertă.
În paralel, războiul din Iran continuă să afecteze piețele energetice internaționale, iar momentul încheierii conflictului este dificil de anticipat.
Prețul petrolului Brent, relevant pentru piața europeană, a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce gazele naturale se mențin la niveluri ridicate în Europa.
Un alt factor de presiune îl reprezintă necesitatea refacerii rezervelor de combustibili. Potrivit lui Codirlașu, statele au utilizat deja o parte din rezervele de motorină, petrol și gaze naturale, iar acestea trebuie completate.
În aceste condiții, președintele CFA România avertizează că piața energiei rămâne vulnerabilă la noi șocuri, care ar putea provoca alte creșteri de prețuri.
„Avem pe partea de energie o situație, și anume, criza de energie electrică locală cu centrala de la Cernavodă, care nu mai funcționează și trebuie să importăm energie la prețuri mai mari, deci o sursă. A doua este războiul din Iran, care a dus la prețuri mari, la nivel global, atât pe partea de petrol, cât și pe cea de gaz metan. Toate cele trei componente de energie au prețuri mai mari și e normal să se transfere în toate celelalte bunuri și servicii”, a explicat Adrian Codirlașu.
Inflația a ajuns la 6,61% în septembrie 2026. Serviciile au înregistrat cele mai mari scumpiri
Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% în septembrie 2026.
Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în sectorul serviciilor, unde scumpirile au ajuns la 11,12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, în timp ce prețurile produselor alimentare au crescut cu 3%.
Motorina s-a scumpit cu peste 37%, iar benzina cu peste 28% într-un singur an
Cele mai puternice majorări de prețuri menționate în datele INS au fost înregistrate la combustibili.
În septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, prețul motorinei a crescut cu 37,61%, în timp ce benzina s-a scumpit cu 28,42%. Aceste scumpiri au loc pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului, în contextul războiului din Iran.
Adrian Codirlașu avertizează că menținerea prețurilor ridicate la petrol și gaze naturale, alături de problemele din producția internă de energie electrică, poate genera în continuare presiuni asupra inflației.
„Situația pe partea aceasta de energie nu e una, să zicem, frumoasă. Și pot apărea șocuri. Pot apărea în continuare surprize neplăcute, este extrem de greu de anticipat sfârșitul războiului din Iran”, a afirmat Codirlașu.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.