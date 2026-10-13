Transportul cerealelor românești către Portul Constanța, blocat până la 10 zile. Fermierii cer intervenția urgentă a autorităților

Transportul cerealelor românești către Portul Constanța înregistrează întârzieri de până la 10 zile, potrivit Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC). Organizația a transmis luni, 12 octombrie, o adresă oficială Ministerului Transporturilor, prin care solicită măsuri urgente pentru deblocarea livrărilor. Fermierii reclamă pierderi financiare, costuri ridicate și dificultăți în depozitarea recoltei din 2026. Reprezentanții sectorului agricol cer prioritizarea producției românești pe infrastructura feroviară și portuară.

Transportul cerealelor produse în România către Portul Constanța este afectat de aglomerarea infrastructurii feroviare, în condițiile în care o parte importantă a capacității de transport este utilizată pentru mărfurile provenite din afara țării, potrivit unei sesizări transmise de Alianța pentru Agricultură și Cooperare Ministerului Transporturilor.

În documentul înaintat autorităților la 12 octombrie, reprezentanții AAC susțin că aproximativ 60% din capacitatea feroviară relevantă este ocupată de transporturile de mărfuri din Ucraina și de alte fluxuri transfrontaliere. În aceste condiții, producției românești îi revine numai 40% din capacitatea disponibilă.

Organizația avertizează că restrângerea accesului la infrastructura de transport îngreunează expedierea cerealelor către port și poate afecta comercializarea producției agricole obținute în 2026.

Durata transporturilor feroviare către Portul Constanța a crescut considerabil față de intervalele obișnuite, iar fermierii semnalează situații în care livrările necesită de câteva ori mai mult timp decât în condiții normale de operare.

Potrivit AAC, o rotație feroviară pe traseul Moldova–Portul Constanța ar trebui să dureze între 48 și 72 de ore, respectiv două până la trei zile. În prezent, întârzierile raportate depășesc aceste intervale.

Un exemplu prezentat de organizație privește o garnitură formată din 40 de vagoane, care transporta aproximativ 2.000 de tone de cereale. Trenul a petrecut 10 zile pe rețeaua feroviară și în zona portuară înainte ca marfa să fie descărcată.

Astfel, o operațiune care ar trebui finalizată în cel mult trei zile a necesitat, în cazul semnalat, mai mult de o săptămână suplimentară.

Întârzierile în transportul cerealelor afectează și capacitatea fermierilor de a depozita noile recolte, deoarece cantități importante de produse agricole din campania de vară nu au fost încă expediate către cumpărători.

Conform informațiilor prezentate de AAC, spațiile de depozitare continuă să fie ocupate cu grâu, orz și rapiță. În același timp, a început recoltarea porumbului, ceea ce determină creșterea necesarului de capacitate pentru păstrarea producției.

Fermierii care nu reușesc să expedieze cerealele deja depozitate întâmpină dificultăți în eliberarea spațiilor pentru noile cantități recoltate.

Reprezentanții organizației atrag atenția că blocajele logistice afectează ritmul livrărilor și posibilitatea producătorilor agricoli de a-și valorifica recoltele în condițiile comerciale planificate.

Problemele înregistrate pe infrastructura feroviară generează cheltuieli suplimentare pentru transportul cerealelor, iar aceste costuri influențează direct prețurile pe care comercianții le pot oferi fermierilor.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare arată că transportul pe ruta Galați–Constanța poate costa până la 40 de euro pentru fiecare tonă de marfă.

Raportată la un preț de 200 de euro pe tonă pentru grâul comercializat în port, această cheltuială reprezintă 20% din valoarea produsului.

Prin urmare, pentru fiecare tonă de grâu evaluată la 200 de euro în Portul Constanța, costul transportului poate ajunge la 40 de euro, fără a lua în calcul alte eventuale cheltuieli asociate comercializării.

Potrivit AAC, majorarea costurilor logistice se reflectă în ofertele de preț adresate producătorilor agricoli, diminuând sumele pe care aceștia le pot obține din vânzarea cerealelor.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare cere Ministerului Transporturilor și instituțiilor responsabile să intervină pentru reducerea întârzierilor și pentru asigurarea accesului producției agricole românești la infrastructura necesară exporturilor.

Una dintre principalele solicitări formulate de organizație vizează acordarea de prioritate cerealelor românești în utilizarea capacității feroviare și portuare, în contextul aglomerării provocate de fluxurile internaționale de mărfuri.

Reprezentanții fermierilor consideră necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea transporturilor și pentru reducerea perioadelor de așteptare până la descărcarea garniturilor în Portul Constanța.

În adresa transmisă Ministerului Transporturilor la 12 octombrie, Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită organizarea unei întâlniri între reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în administrarea infrastructurii de transport și în gestionarea fluxurilor de mărfuri.

Organizația cere ca reuniunea să fie convocată în termen de cel mult trei zile de la transmiterea solicitării.

Scopul întâlnirii este stabilirea unui calendar concret de măsuri pentru eliminarea blocajelor feroviare și portuare care afectează transportul producției agricole românești.

AAC solicită ca intervențiile autorităților să permită fermierilor expedierea cerealelor în timp util și comercializarea recoltelor din 2026, în condițiile în care depozitele sunt încă ocupate, iar campania de recoltare a porumbului este în desfășurare.