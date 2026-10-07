Măsuri de sprijin pentru fermieri în Portul Constanța. Radu Miruță: Nu prioritizăm trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor românești
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - Export cereale
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, dezminte zvonurile privind favorizarea cerealelor din Ucraina pe calea ferată și în Portul Constanța. Acesta anunță reguli noi pentru programarea încărcărilor și descărcărilor de marfă, susținând că doar 16,3% din garniturile sosite în septembrie au transportat cereale ucrainene, în timp ce rețeaua feroviară națională dispune în continuare de o capacitate disponibilă de 20%.
Autoritățile neagă favorizarea cerealelor din Ucraina și impun noi reguli pentru transportul feroviar spre Portul Constanța
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a transmis miercuri, 7 octombrie, că nu există nicio decizie la nivelul CFR Infrastructură, al companiei Carpatica Feroviar sau în Portul Constanța care să prioritizeze trenurile încărcate cu cereale din alte state în defavoarea celor românești.
Mesajul său vine în contextul în care demnitarul a fost acuzat în spațiul public că a luat decizii care favorizează cerealele din Ucraina.
Radu Miruță a menționat că subiectul transportului de cereale generează multă emoție și că adesea sunt vehiculate cifre neadevărate.
În acest context, oficialul a precizat că înțelege îngrijorările fermierilor români și a solicitat un raport detaliat pentru a se asigura că statul nu le pune piedici pe infrastructura feroviară din România.
Statisticile oficiale arată că majoritatea covârșitoare a trenurilor de marfă au transportat cereale românești
Referindu-se la datele concrete, ministrul a arătat că în luna septembrie au intrat în Portul Constanța 300 de garnituri de tren, dintre care doar 49 au reprezentat cereale din Ucraina, ceea ce înseamnă o pondere de 16,3%.
De asemenea, el a subliniat că în lunile precedente acest procentaj a fost și mai mic și a adăugat că la nivelul căii ferate nu există o saturație, capacitatea permisă permițând o creștere suplimentară a traficului de aproximativ 20%.
Pentru a veni în sprijinul agricultorilor români care au reclamat diverse dificultăți, Radu Miruță a anunțat că a fost elaborat un ordin de ministru menit să introducă mai multă ordine în programarea încărcărilor și descărcărilor.
Noul act normativ va fi publicat în transparență decizională pentru a stabili reguli clare și a reduce posibilitățile de prioritizare incorectă a transporturilor către port.
Ce scrie presa din România despre deciziile luate de Radu Miruță săptămâna aceasta
Potrivit Agrointel.ro, România și Ucraina ar fi convenit la Constanța creșterea volumelor de marfă ucraineană tranzitate prin portul românesc și extinderea capacității Canalului Sulina. Acordul a fost stabilit în cadrul unei întâlniri oficiale între ministrul ucrainean al Infrastructurii, Mikola Kalașnîk, și secretarul de stat Ionel Scrioșteanu, alături de reprezentanți ai transporturilor și ai autorităților vamale.
În paralel, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, le-a promis fermierilor români deblocarea exporturilor autohtone prin emiterea unui ordin de ministru care prioritizează programările pe lanț în Portul Constanța.
Totuși, fermierii români își exprimă îngrijorarea, deoarece acordul paralel semnat cu Ucraina vizează utilizarea acelorași rute de transport și puncte logistice. Suprapunerea volumelor de cereale ucrainene cu cele locale amenință să creeze aglomerație extremă la Constanța și pe Canalul Sulina, generând deja timpi mari de așteptare și costuri suplimentare pentru agricultorii din România.
„România și Ucraina au convenit, la Constanța, să crească volumele de marfă ucraineană transferate prin portul românesc și capacitatea Canalului Sulina. Înțelegerile au fost stabilite ieri, luni – pe 5 octombrie, la o întâlnire între ministrul ucrainean al Reconstrucției, Infrastructurii și Transporturilor, Mikola Kalașnîk, și secretarul de stat din Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, cu participarea reprezentanților căilor ferate, porturilor, mediului de afaceri, vămii și poliției de frontieră.
În aceeași zi, ministrul Transporturilor, Radu Miruță, stătea față în față cu fermierii români, la Ministerul Agriculturii, și le promitea că va avea grijă ca cerealele românești să nu mai sufere blocaje. (…)
În cursul zilei de astăzi, ministrul Radu Miruță a anunțat că a decis emiterea unui ordin ”pentru procesarea cerealelor românești în Portul Constanța”. ”Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța. (…) Împreună cu ministrul Tánczos Barna, reprezentanții fermierilor, ai companiilor feroviare și ai Portului Constanța, am stabilit astăzi măsuri pentru deblocarea și eficientizarea exportului de cereale românești”, a anunțat Miruță.
Aceeași promisiune a fost însă făcută și parafată, printr-un acord, cu Ucraina, de data aceasta pentru cerealele din țara vecină. Exact acele cereale de care fermierii români s-au plâns că au ”invadat” infrastructura de pe toate rutele de transport, blocând accesul mărfii locale.
Pentru fermierii români, discuția despre tranzitul promis, prin acord, cerealelor din Ucraina are o miză directă: aceleași rute de transport sunt folosite și pentru marfa românească, iar aglomerația de la Constanța și Sulina se vede deja în costuri și timpi de așteptare”, se arată într-un material publicat de Agrointel.ro pe 6 octombrie.
Postarea integrală a ministrului interimar al Transporturilor de miercuri, 7 octombrie
„Nu există vreo decizie la nivelul CFR infrastructură, Carpatica Feroviar, ori în Portul Constanța care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor românești.
Există multă emoție pe subiectul transportului cerealelor și adesea sunt discutate cifre neadevărate. Pentru că înțeleg îngrijorările fermierilor români, am cerut un raport detaliat, astfel încât să mă asigur că, pe infrastructura feroviară din România, statul nu le pune piedici agricultorilor.
𝐔𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐢𝐟𝐫𝐞𝐥𝐞, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫𝐛𝐞𝐬𝐜 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐞:
📌 𝐢̂𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝐚𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭̦𝐚 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟑𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐧, 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟒𝟗 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐔𝐜𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚, 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝟏𝟔,𝟑%. Aceste 49 de trenuri includ și situațiile în care cerealelor li s-ar fi schimbat originea prin transbordare pe teritoriul național. În lunile precedente, procentajul a fost mult mai mic.
La nivelul căii ferate din România nu există, în acest moment, o saturație a capacității, existând loc pentru o creștere suplimentară a traficului cu aproximativ încă 20%.
Pentru a-i ajuta pe agricultorii din România care au reclamat o serie de dificultăți, așa cum am promis la întâlnirea de luni, astăzi este gata ordinul de ministru prin care punem mai multă ordine în programarea încărcărilor și descărcărilor. Va fi publicat în transparență decizională.
Mai multă ordine înseamnă reguli clare și mai puține posibilități pentru „băgatul în față” către Portul Constanța”, a scris Radu Miruţă pe pagina sa de Facebook.
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