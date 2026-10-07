Măsuri de sprijin pentru fermieri în Portul Constanța. Radu Miruță: Nu prioritizăm trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor românești

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, dezminte zvonurile privind favorizarea cerealelor din Ucraina pe calea ferată și în Portul Constanța. Acesta anunță reguli noi pentru programarea încărcărilor și descărcărilor de marfă, susținând că doar 16,3% din garniturile sosite în septembrie au transportat cereale ucrainene, în timp ce rețeaua feroviară națională dispune în continuare de o capacitate disponibilă de 20%.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a transmis miercuri, 7 octombrie, că nu există nicio decizie la nivelul CFR Infrastructură, al companiei Carpatica Feroviar sau în Portul Constanța care să prioritizeze trenurile încărcate cu cereale din alte state în defavoarea celor românești.

Mesajul său vine în contextul în care demnitarul a fost acuzat în spațiul public că a luat decizii care favorizează cerealele din Ucraina.

Radu Miruță a menționat că subiectul transportului de cereale generează multă emoție și că adesea sunt vehiculate cifre neadevărate.

În acest context, oficialul a precizat că înțelege îngrijorările fermierilor români și a solicitat un raport detaliat pentru a se asigura că statul nu le pune piedici pe infrastructura feroviară din România.

Referindu-se la datele concrete, ministrul a arătat că în luna septembrie au intrat în Portul Constanța 300 de garnituri de tren, dintre care doar 49 au reprezentat cereale din Ucraina, ceea ce înseamnă o pondere de 16,3%.

De asemenea, el a subliniat că în lunile precedente acest procentaj a fost și mai mic și a adăugat că la nivelul căii ferate nu există o saturație, capacitatea permisă permițând o creștere suplimentară a traficului de aproximativ 20%.

Pentru a veni în sprijinul agricultorilor români care au reclamat diverse dificultăți, Radu Miruță a anunțat că a fost elaborat un ordin de ministru menit să introducă mai multă ordine în programarea încărcărilor și descărcărilor.

Noul act normativ va fi publicat în transparență decizională pentru a stabili reguli clare și a reduce posibilitățile de prioritizare incorectă a transporturilor către port.

Potrivit Agrointel.ro, România și Ucraina ar fi convenit la Constanța creșterea volumelor de marfă ucraineană tranzitate prin portul românesc și extinderea capacității Canalului Sulina. Acordul a fost stabilit în cadrul unei întâlniri oficiale între ministrul ucrainean al Infrastructurii, Mikola Kalașnîk, și secretarul de stat Ionel Scrioșteanu, alături de reprezentanți ai transporturilor și ai autorităților vamale.

În paralel, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, le-a promis fermierilor români deblocarea exporturilor autohtone prin emiterea unui ordin de ministru care prioritizează programările pe lanț în Portul Constanța.

Totuși, fermierii români își exprimă îngrijorarea, deoarece acordul paralel semnat cu Ucraina vizează utilizarea acelorași rute de transport și puncte logistice. Suprapunerea volumelor de cereale ucrainene cu cele locale amenință să creeze aglomerație extremă la Constanța și pe Canalul Sulina, generând deja timpi mari de așteptare și costuri suplimentare pentru agricultorii din România.

„România și Ucraina au convenit, la Constanța, să crească volumele de marfă ucraineană transferate prin portul românesc și capacitatea Canalului Sulina. Înțelegerile au fost stabilite ieri, luni – pe 5 octombrie, la o întâlnire între ministrul ucrainean al Reconstrucției, Infrastructurii și Transporturilor, Mikola Kalașnîk, și secretarul de stat din Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, cu participarea reprezentanților căilor ferate, porturilor, mediului de afaceri, vămii și poliției de frontieră. În aceeași zi, ministrul Transporturilor, Radu Miruță, stătea față în față cu fermierii români, la Ministerul Agriculturii, și le promitea că va avea grijă ca cerealele românești să nu mai sufere blocaje. (…) În cursul zilei de astăzi, ministrul Radu Miruță a anunțat că a decis emiterea unui ordin ”pentru procesarea cerealelor românești în Portul Constanța”. ”Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța. (…) Împreună cu ministrul Tánczos Barna, reprezentanții fermierilor, ai companiilor feroviare și ai Portului Constanța, am stabilit astăzi măsuri pentru deblocarea și eficientizarea exportului de cereale românești”, a anunțat Miruță. Aceeași promisiune a fost însă făcută și parafată, printr-un acord, cu Ucraina, de data aceasta pentru cerealele din țara vecină. Exact acele cereale de care fermierii români s-au plâns că au ”invadat” infrastructura de pe toate rutele de transport, blocând accesul mărfii locale. Pentru fermierii români, discuția despre tranzitul promis, prin acord, cerealelor din Ucraina are o miză directă: aceleași rute de transport sunt folosite și pentru marfa românească, iar aglomerația de la Constanța și Sulina se vede deja în costuri și timpi de așteptare”, se arată într-un material publicat de Agrointel.ro pe 6 octombrie.