România deschide un nou punct de frontieră cu Ucraina. Circulația pe podul peste Tisa începe joi

Circulația pe noul pod peste Tisa va fi deschisă joi, 8 octombrie 2026, odată cu inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II. Noua infrastructură creează o legătură rutieră între România și Ucraina, însă accesul va fi introdus etapizat, în funcție de tipul vehiculelor.

În prima etapă vor putea utiliza noul punct de frontieră autovehiculele destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv. Ulterior, accesul va fi extins și pentru vehiculele mai grele, iar traficul pietonal va fi permis din decembrie 2027.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că deschiderea circulației și inaugurarea noului punct de frontieră sunt programate joi, la ora 12:30.

„Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulaţia pe noul pod peste Tisa şi inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina”, a transmis CNAIR.

În cadrul contractului au fost construite podul rutier peste râul Tisa și noul punct de trecere a frontierei. Proiectul a inclus și clădirile necesare, halele de control, instalațiile și dotările pentru funcționarea punctului de frontieră.

Noul pod va conecta municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerkva din Ucraina.

Deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II se va desfășura în trei etape. Prima începe pe 8 octombrie 2026 și permite circulația autovehiculelor destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Etapa a doua va aduce extinderea circulației pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv pentru autobuze. CNAIR nu precizează în informațiile transmise data la care va începe această a doua etapă.

Ultima etapă este programată pentru decembrie 2027. Din acel moment, punctul de trecere a frontierei urmează să fie deschis și traficului pietonal.

Investiția în noul pod peste Tisa a depășit 50 de milioane de euro, potrivit datelor comunicate de Consiliul Județean Maramureș. Construcția are o lungime de 268 de metri și a fost proiectată pentru o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani.