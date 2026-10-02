Noul pod România-Ucraina de la Tisa se deschide în această săptămână! Când începe circulația?

Noul pod rutier dintre România și Ucraina, construit peste râul Tisa, lângă Sighetu Marmației, va fi deschis circulației în această săptămână. Construcția va asigura o nouă legătură rutieră cu Ucraina, după mai multe amânări și lucrări pentru pregătirea traficului.

Noul pod rutier dintre România și Ucraina, construit peste râul Tisa în apropierea municipiului Sighetu Marmației, va fi deschis circulației pe 8 octombrie, a declarat vineri, pentru AGERPRES, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Potrivit lui, după mai multe amânări generate de diverse cauze, noul pod va deveni operațional începând cu 8 octombrie. Deschiderea oficială va avea loc în prezența autorităților din România și Ucraina.

Zetea a precizat că, pentru ca traficul să poată fi deschis la data stabilită, au avut loc mai multe întâlniri și discuții cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Companiei Naționale de Investiții Rutiere și ai altor instituții implicate în funcționarea noului punct de legătură cu Ucraina.

Președintele CJ Maramureș a mai explicat că, pentru operaționalizarea traficului rutier dinspre și către Ucraina, Autoritatea Vamală și Poliția de Frontieră trebuiau să aibă toate sistemele funcționale și personalul necesar.

„După multe amânări din cauze diverse noul pod rutier va deveni operaţional din 8 octombrie, moment în care va avea loc deschiderea în prezenţa autorităţilor din România şi Ucraina. Pentru a putea face traficul funcţional la data amintită au avut loc o serie de întâlniri şi clarificări cu reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Investiţii Rutiere şi alte instituţii care asigura activitatea în noul punct de legătură cu Ucraina”, a spus Zetea.

Noul pod rutier construit peste râul Tisa, între România și Ucraina, va funcționa în paralel cu vechiul pod, aflat în exploatare de la începutul anilor 2000. Cele două construcții sunt situate la o distanță apreciabilă una de cealaltă.

După izbucnirea războiului din Ucraina, traficul rutier pe vechiul pod a crescut semnificativ. Construcția, realizată din lemn și metal, are un singur sens de circulație și două alei pietonale. În cursul acestui an, podul a intrat într-un proces de reparații, structura fiind afectată de utilizarea îndelungată.

Noul pod a costat peste 50 de milioane de euro și va face legătura între municipiul Sighetu Marmației și localitatea Bila Țerkva din Ucraina. Construcția are o lungime de 268 de metri și a fost proiectată pentru o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani.

Proiectul include un drum nou cu o lungime de 1,2 kilometri, precum și două poduri paralele, aflate la o distanță de trei metri unul de celălalt. Fiecare dintre cele două poduri deservește câte un sens de circulație și are două benzi pe sens, precum și trotuare. Infrastructura mai cuprinde cinci poduri de desecare, o intersecție de tip girație și un punct de frontieră.

Punctul de frontieră dispune de șase benzi pe sens: două pentru autovehicule mici, două pentru transportul de marfă, una destinată Corpului Diplomatic și una pentru transportul de persoane. Complexul include, de asemenea, două clădiri administrative pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală, precum și patru hale de control dotate cu lucrările necesare pentru respectarea prevederilor ghidului Schengen.