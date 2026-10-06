Acord între Portul Constanța și Portul Karachi pentru comerțul Asia-Europa. România și Pakistan își extind cooperarea economică

Acordul încheiat recent între Portul Constanța și Portul Karachi creează un cadru durabil pentru facilitarea comerțului dintre Asia și Europa, a declarat marți secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi.

Secretarul general al CCIR a subliniat că relația economică româno-pakistaneză este stabilă și se află într-o creștere constantă. În acest context, el a evidențiat rolul lucrătorilor pakistanezi din România, care sunt deja bine integrați și ale căror competențe sunt utilizate în mai multe domenii ale economiei.

Potrivit lui Ovidiu Silaghi, lucrătorii pakistanezi nu sunt implicați doar în activități precum livrările sau transportul de persoane, ci și în fabricile din industria agroalimentară și a mobilei, precum și în construcțiile navale. El a apreciat că aceștia contribuie la construirea unei punți între România și Pakistan, care urmează să devină tot mai solidă.

În același context, Silaghi a indicat acordul recent dintre Portul Constanța și Portul Karachi drept un semnal important pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări. Potrivit acestuia, acordul creează un cadru durabil pentru facilitarea comerțului dintre Asia și Europa.

Secretarul general al CCIR a mai arătat că întâlnirile B2B reprezintă un prim pas pentru dezvoltarea relațiilor de afaceri. Camera de Comerț și Industrie a României și camerele de comerț și industrie județene susțin aceste inițiative, precum și companiile pakistaneze care aleg România.

„Relația economică româno-pakistaneză este una stabilă și în creștere constantă. Lucrătorii pakistanezi din România sunt deja foarte bine integrați, iar competențele lor se regăsesc nu doar în livrări sau în transportul de persoane, ci și în fabricile din industria agroalimentară, a mobilei sau chiar în construcțiile navale. Ei sunt cei care pun baza unei punți între țările noastre, iar pas cu pas această punte va deveni tot mai solidă. Un semnal important în acest sens este și acordul încheiat recent între Portul Constanța și Portul Karachi, care creează un cadru durabil pentru facilitarea comerțului dintre Asia și Europa. Întâlnirile B2B sunt întotdeauna primul pas pentru a face afaceri, iar CCIR și camerele de comerț și industrie județene susțin aceste inițiative, precum și companiile pakistaneze care aleg România”, a afirmat Silaghi, potrivit unui comunicat transmis de CCIR.

La rândul său, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în România, Ilyas Mehmood Nizami, a indicat mai multe direcții de cooperare între cele două țări. Printre acestea se numără energia curată, infrastructura, IT-ul, educația și industria de apărare.

Ambasadorul a evocat, de asemenea, cooperarea industrială dintre România și Pakistan, inclusiv rafinăria construită cu sprijin românesc la Karachi.

Ilyas Mehmood Nizami a evidențiat dimensiunea pieței pakistaneze, în condițiile în care țara are peste 240 de milioane de locuitori și este a cincea cea mai populată țară din lume. În opinia sa, Pakistanul oferă o piață de dimensiuni foarte mari, cu oportunități semnificative de import și export pentru oamenii de afaceri.

Guvernul Pakistanului este pregătit să primească și să sprijine investitorii români, iar ambasadorul și echipa ambasadei s-au angajat să faciliteze legăturile dintre comunitățile de afaceri din cele două țări.

„Cu peste 240 de milioane de locuitori, Pakistanul este a cincea cea mai populată țară din lume și oferă o piață uriașă, cu oportunități semnificative de import și export, pentru orice om de afaceri. Guvernul Pakistanului este pregătit să îi întâmpine și să îi sprijine pe investitorii români, iar eu și echipa ambasadei ne angajăm să facilităm legăturile dintre comunitățile de afaceri ale celor două țări”, a declarat ambasadorul.

Atif Farooqi, consul onorific desemnat al României în provincia Sindh, a subliniat complementaritatea economiilor României și Pakistanului.

Potrivit acestuia, România oferă Pakistanului acces direct la Uniunea Europeană, în timp ce Pakistanul pune la dispoziția companiilor românești o piață amplă și dinamică, o poziție strategică și oportunități în mai multe domenii.

Printre domeniile menționate se numără comerțul, investițiile, tehnologia, agricultura, logistica, educația și asocierile în participațiune. Atif Farooqi a subliniat necesitatea transformării acestui potențial în parteneriate, investiții și proiecte de afaceri concrete.

„România oferă Pakistanului acces direct la Uniunea Europeană, în timp ce Pakistanul oferă companiilor românești o piață amplă și dinamică, o poziție strategică și oportunități în comerț, investiții, tehnologie, agricultură, logistică, educație și asocieri în participațiune. Trebuie să transformăm acum acest potențial în parteneriate reale, investiții reale și proiecte de afaceri concrete”, a transmis Farooqi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului de Afaceri România – Pakistan, organizat marți de Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu Consiliul de Afaceri Pakistan – România (PRBC) și Ambasada României în Republica Islamică Pakistan.

Evenimentul s-a desfășurat în marja misiunii economice pakistaneze în România, condusă de Atif Farooqi.

La forum au participat companii pakistaneze active în domenii precum inteligența artificială, mineritul, logistica, transportul maritim, managementul portuar, textilele și agritech. Acestea s-au întâlnit cu reprezentanți ai unor companii, autorități și universități din România.