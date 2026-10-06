Volumul comerțului cu amănuntul din zona euro și UE a crescut cu 0,1% în luna august 2026

Eurostat a raportat că volumul comerțului cu amănuntul a crescut ușor, cu 0,1%, în zona euro și Uniunea Europeană, în luna august 2026. Această evoluție marchează o revenire a sectorului comercial după scăderile din iulie, fiind susținută în principal de avansul vânzărilor de produse alimentare și nealimentare.

Volumul comerțului cu amănuntul din zona euro și din Uniunea Europeană a înregistrat o ușoară creștere de 0,1% în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026, conform datelor ajustate sezonier publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. Această avansare moderată marchează o revenire a sectorului comercial, după scăderile consemnate în luna iulie 2026, când volumul vânzărilor s-a restrâns cu 0,6% în zona euro și cu 0,5% la nivelul întregului bloc comunitar.

Raportat la aceeași perioadă a anului precedent, indicele vânzărilor cu amănuntul ajustat în funcție de efectele calendaristice indică o evoluție pozitivă la nivel european. În luna august 2026, comparativ cu august 2025, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1,2% la nivelul Uniunii Europene.

Analiza anuală pe sectoare a comerțului cu amănuntul indică evoluții diferențiate în luna august 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent. În zona euro, volumul vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun a crescut cu 1,6%, iar cel al produselor nealimentare, cu excepția carburanților auto, a avansat cu 1,7%. În schimb, vânzările de carburanți auto comercializați în magazine specializate au înregistrat o scădere de 3,7%. La nivelul întregii Uniuni Europene, segmentul alimentar s-a majorat cu 1,4%, cel al bunurilor nealimentare a crescut cu 2,2%, iar comerțul cu carburanți s-a redus cu 1,9%.

În ceea ce privește distribuția pe state membre, datele disponibile evidențiază discrepanțe semnificative între piețele naționale. Cele mai accentuate creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost consemnate în Suedia (+7,7%), Cipru (+7,5%) și Estonia (+6,0%). La polul opus, scăderi ale consumului au fost observate în Malta (-2,4%), Spania (-0,6%), Italia (-0,5%) și Germania (-0,4%).