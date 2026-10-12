APIA acordă peste 155 de milioane de lei fermierilor afectați de secetă. Cine poate primi sprijinul financiar și până când se depun cererile
SURSA FOTO: Dreamstime - Bani pentru fermieri
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat deschiderea perioadei de depunere a cererilor pentru acordarea unui sprijin financiar de urgență fermierilor ale căror culturi au fost afectate de seceta din 2025. Producătorii agricoli pot solicita despăgubirile în perioada 12 octombrie – 6 noiembrie 2026. Bugetul programului depășește 155 de milioane de lei, iar ajutorul poate ajunge la 333 de lei pentru fiecare hectar eligibil. Plățile vor fi efectuate până la sfârșitul anului 2026.
APIA primește cererile pentru sprijinul financiar destinat fermierilor afectați de secetă până pe 6 noiembrie
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început luni, 12 octombrie 2026, să primească solicitările producătorilor agricoli care vor să beneficieze de sprijinul financiar de urgență acordat pentru pierderile provocate de seceta pedologică din 2025. Măsura vizează exclusiv culturile de porumb și floarea-soarelui afectate și este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 751/2026.
Fermierii au la dispoziție perioada 12 octombrie – 6 noiembrie 2026 pentru transmiterea documentației. Cererile trebuie completate conform modelului stabilit în Anexa nr. 3 la HG nr. 751/2026.
Documentele pot fi depuse direct la centrele APIA la care sunt arondați solicitanții. De asemenea, producătorii agricoli au posibilitatea să transmită cererile prin e-mail sau prin servicii poștale și de curierat, fără să fie necesară prezentarea fizică la sediile instituției.
Bugetul programului este de 155,36 milioane de lei, iar plățile trebuie efectuate până la 31 decembrie 2026
Pentru compensarea pierderilor înregistrate de producătorii agricoli din sectorul vegetal, autoritățile au alocat un buget total de 155.361.520 de lei. Valoarea maximă a ajutorului financiar este stabilită la 333 de lei pentru fiecare hectar eligibil, însă suma efectivă depinde de gradul de afectare a culturilor.
Potrivit calendarului anunțat de APIA, sprijinul financiar trebuie achitat beneficiarilor până la 31 decembrie 2026. Acordarea sumelor se face în limita bugetului aprobat pentru această măsură.
Fermierii trebuie să demonstreze pagube de cel puțin 30% pentru a beneficia de ajutor
Accesul la sprijinul financiar este condiționat de îndeplinirea cumulativă a mai multor cerințe administrative, inclusiv existența documentelor oficiale care confirmă pierderile înregistrate în urma secetei pedologice din anul 2025.
Astfel, producătorii agricoli trebuie să fi depus la APIA cererea de plată aferentă anului 2025 și să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru culturile de porumb sau floarea-soarelui.
Documentul trebuie să ateste un grad de afectare cuprins între 30% și 100%, inclusiv. Fermierii ale căror culturi au înregistrat pierderi sub pragul de 30% nu îndeplinesc condiția minimă de eligibilitate prevăzută pentru această schemă de sprijin.
O altă cerință obligatorie este includerea solicitanților în situațiile centralizatoare transmise de Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ). Prin urmare, existența procesului-verbal de constatare a pagubelor trebuie să fie însoțită de înregistrarea producătorului agricol în evidențele comunicate de aceste instituții.
Cum se calculează sprijinul de 333 de lei pe hectar în funcție de pierderile provocate de secetă
Valoarea despăgubirilor acordate fermierilor este diferențiată în funcție de procentul de afectare a culturilor, stabilit prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor întocmit pentru anul 2025.
Cuantumul maxim de 333 de lei pe hectar este destinat suprafețelor agricole pentru care a fost constatat un grad de afectare cuprins între 90% și 100%.
În cazul culturilor cu pierderi cuprinse între 30% și 90%, valoarea ajutorului se reduce proporțional cu procentul de afectare consemnat în documentele oficiale.
Calculul sprijinului se realizează pe baza gradului de afectare stabilit pentru fiecare suprafață eligibilă, cu respectarea plafonului financiar total de 155.361.520 de lei.
Suprafața eligibilă pentru despăgubiri este cea determinată de APIA în campania de plată din 2025
La stabilirea sumelor care pot fi acordate fiecărui beneficiar, APIA utilizează suprafața agricolă determinată pentru plata aferentă cererii depuse în anul 2025.
Prin urmare, calculul despăgubirilor se raportează la suprafața recunoscută de agenție în cadrul campaniei de plată din anul precedent, nu la o suprafață declarată ulterior de solicitant.
Această suprafață constituie baza pentru aplicarea cuantumului corespunzător gradului de afectare a culturilor de porumb și floarea-soarelui.
Producătorii agricoli pot solicita informații despre documentele necesare la centrele APIA
Pentru completarea și transmiterea corectă a cererilor de sprijin, APIA recomandă producătorilor agricoli care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să contacteze centrele teritoriale la care sunt arondați.
Fermierii pot obține de la aceste centre informații privind documentele necesare, modalitățile de depunere a solicitărilor și procedura de accesare a ajutorului financiar.
Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 6 noiembrie 2026, iar plata sprijinului este prevăzută până la 31 decembrie 2026, conform HG nr. 751/2026.
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