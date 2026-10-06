APIA: Producătorii viticoli mai pot depune cererile de plată pentru asigurarea recoltei până la 15 octombrie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le reamintește producătorilor viticoli din România că pot obține decontarea a până la 80% din valoarea asigurării recoltei, pentru protejarea veniturilor împotriva riscurilor climatice și dăunătorilor.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că producătorii viticoli din România mai au la dispoziție timp până la data de 15 octombrie 2026, inclusiv, pentru a depune cererile de plată aferente intervenției ISV-03 – „Asigurarea recoltei de struguri pentru vin”, parte din Planul Strategic PAC 2023–2027.

Potrivit reprezentanților APIA, cererile se depun exclusiv online, prin intermediul Portalului Public al instituției, în conformitate cu Cadrul normativ în vigoare și Ghidul Informativ APIA.

Valoarea decontării acordate de stat variază în funcție de tipul riscurilor asigurate:

80% din costul primelor de asigurare este acoperit pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale;

50% din costul primelor de asigurare este acordat pentru pagube generate de alte fenomene climatice, atacuri ale animalelor, boli sau dăunători.

Pentru a accesa aceste fonduri, producătorii viticoli (persoane fizice sau juridice) trebuie să îndeplinească un set de condiții clare:

Să exploateze o suprafață de minimum 0,1 hectare cultivată cu soiuri de viță-de-vie autorizate sau recomandate pentru struguri de vin.

Suprafața respectivă să fie înscrisă în Registrul Plantațiilor Viticole (RPV) și declarată în Cererea de plată la APIA.

Solicitanții să dețină o poliță de asigurare a recoltei care să conțină datele complete de identificare ale parcelelor (cod CNPV, suprafață, soi, risc asigurat).

Suma totală reprezentată de plățile din asigurare și orice alt sprijin primit să nu depășească 100% din pierderea de venit suferită.

Procesul de completare și transmitere a cererii se realizează în GeoPortalul Viticol, după autentificarea pe site-ul APIA. Producătorii care nu au încă un cont creat în platformă îl pot solicita direct pe site, urmând instrucțiunile din ghidul dedicat.

Pentru a sprijini solicitanții în parcurgerea procesului, APIA organizează sesiuni zilnice de asistență tehnică prin intermediul platformei Zoom, în fiecare zi de marți și joi, între orele 11:00 și 13:00 (Meeting ID: 837 5858 0865, Passcode: 1111). Totodată, fermierii care întâmpină dificultăți tehnice sau semnalează erori în utilizarea portalului pot adresa solicitări echipei de suport la adresa de e-mail vievin@apia.org.ro.