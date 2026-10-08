Bani de la stat pentru fermieri. Tánczos Barna anunță un sprijin financiar de 300 de euro pe hectar: Am reluat susținerea producătorilor

Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin financiar de 300 de euro pe hectar din partea Ministerului Agriculturii. Măsura a fost anunțată joi de ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, după o pauză de un an în acordarea acestui sprijin.

Potrivit informațiilor transmise de ministru pe Facebook, susținerea producătorilor de cartofi a fost reluată în special pentru reducerea decalajelor dintre cantitățile de cartofi consumate și cele produse în România. Un alt obiectiv este reducerea importurilor din state terțe și a cantităților de cartofi aduse din alte state membre ale Uniunii Europene.

„După o pauză de un an de zile am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate și cele produse în țară și a reduce importul (n.red. din state terțe) sau aducerea din alte state membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi”, a transmis Tánczos Barna într-un videoclip publicat pe Facebook.

De sprijinul financiar de 300 de euro pe hectar vor beneficia peste 2.500 de fermieri. Aceștia cultivă împreună peste 12.000 de hectare cu cartofi.

Reluarea subvenționării vine după o pauză de un an. Măsura are ca scop stimularea producției de cartofi în România și diminuarea diferenței dintre cantitățile consumate și cele produse pe plan intern.

Tánczos Barna a precizat că suma de 300 de euro pe hectar nu este nivelul de sprijin pe care și l-ar fi dorit Ministerul Agriculturii. Propunerea inițială a fost pentru o subvenție anuală de 800 sau 700 de euro pe hectar.

„Din păcate nu este subvenția pe care ne-am fi dorit-o. Noi propusesem 800 sau 700 de euro pe hectar pe an. Dar și așa este un rezultat pozitiv: se reia subvenționarea acestei culturi pentru a stimula producerea cartofului în România și pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate și cele produse în țară”, a mai spus ministrul.

Chiar și în aceste condiții, reluarea subvenționării este considerată un rezultat pozitiv, întrucât măsura urmărește stimularea producției interne de cartofi și reducerea decalajelor dintre consum și producția din România.

Prin sprijinul acordat, autoritățile urmăresc implicit și diminuarea necesarului de a aduce cantități semnificative de cartofi din afara țării, fie din state terțe, fie din alte state membre ale Uniunii Europene.

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că toate controalele efectuate pe teren au fost finalizate. Plata sumelor către fermieri urmează să fie făcută imediat ce aceștia vor demonstra valorificarea producției.

Declarațiile pot fi urmărite aici.

Guvernul a aprobat, la 20 august, schema de ajutor de minimis destinată susținerii producției de cartofi de consum pentru anul 2026. Programul derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) beneficiază de un buget de 26,625 milioane de lei.

Sprijinul financiar acordat beneficiarilor este de maximum 300 de euro pe hectar, cuantumul fiind stabilit proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Schema se adresează mai multor categorii de producători agricoli. Sunt eligibile persoanele fizice care dețin un atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, precum și producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a putea primi sprijinul financiar, producătorii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare cu cartofi de consum. De asemenea, aceștia trebuie să obțină o producție de minimum 12 tone pe hectar.

O altă condiție este înscrierea în Registrul agricol. Producătorii trebuie să demonstreze și valorificarea producției, prin documentele justificative prevăzute de actul normativ.

Identificarea suprafețelor cultivate și verificarea existenței culturilor sunt realizate înainte de recoltare. Verificările sunt efectuate de echipe mixte alcătuite din reprezentanți ai Direcțiilor Agricole Județene (DAJ) și ai centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Recoltarea și valorificarea producției trebuie să aibă loc după efectuarea verificărilor în teren și cel târziu până la 18 noiembrie 2026, inclusiv.

Documentele care dovedesc valorificarea producției trebuie depuse până la 23 noiembrie 2026, inclusiv. Plata sprijinului financiar urmează să fie efectuată până la 22 decembrie 2026.

Există și o limită privind valoarea totală a ajutoarelor de minimis. Suma acordată unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al valorii de 50.000 de euro pe parcursul ultimilor trei ani.

În cazul în care valoarea totală a solicitărilor depășește bugetul de 26,625 milioane de lei alocat programului, cuantumul sprijinului acordat pentru fiecare hectar va fi diminuat proporțional.