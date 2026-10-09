Investiție de 18 miliarde de lei în calea ferată din București. Guvernul aprobă dublarea și electrificarea inelului feroviar
SURSA FOTO: Facebook, Horațiu Cosma
Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie 2026, proiectul Complexul Feroviar București, o investiție estimată la 18 miliarde de lei pentru modernizarea transportului feroviar din zona metropolitană a Capitalei. Planul prevede dublarea și electrificarea inelului feroviar, digitalizarea infrastructurii și creșterea capacității pentru transportul de călători și de marfă.
Complexul Feroviar București: investiție de 18 miliarde de lei pentru modernizarea căilor ferate din Capitală și împrejurimi
Guvernul a aprobat proiectul strategic Complexul Feroviar București, o investiție estimată la 18 miliarde de lei, care vizează modernizarea infrastructurii feroviare din zona metropolitană a Capitalei. Proiectul prevede dublarea și electrificarea inelului feroviar al Bucureștiului, modernizarea liniilor și introducerea unor sisteme digitale de control al traficului feroviar.
Anunțul a fost făcut vineri, 9 octombrie 2026, de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a precizat că proiectul va fi dezvoltat etapizat în următorii ani.
Investiția urmărește îmbunătățirea conexiunilor feroviare dintre București și localitățile din jur, precum și creșterea capacității infrastructurii pentru transportul de călători și de marfă. Potrivit lui Horațiu Cosma, actualul complex feroviar de la intrarea în Gara de Nord se apropie de limita de capacitate.
Ce lucrări sunt prevăzute în proiectul Complexul Feroviar București?
Planul include dublarea integrală și electrificarea inelului feroviar al Bucureștiului, electrificarea liniilor de primire-expediere și a unor linii de manevră din stații, precum și modernizarea și reînnoirea liniilor de cale ferată.
Proiectul prevede dublarea legăturilor feroviare dintre Gara de Nord și stațiile adiacente, reconfigurarea liniilor din stații și redeschiderea unor linii închise. Infrastructura va beneficia de sisteme de centralizare electronică în toate stațiile și de sistemul european de control al trenurilor ETCS nivel II.
Lucrările vor include și digitalizarea telecomunicațiilor feroviare, modernizarea podurilor existente și construirea unor poduri noi. Sunt prevăzute, totodată, reabilitarea construcțiilor existente, realizarea infrastructurii necesare echipamentelor de centralizare și modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată.
Cum ar putea influența transportul de călători și de marfă?
Modernizarea infrastructurii ar urma să faciliteze legăturile feroviare dintre Capitală și localitățile din zona metropolitană. Electrificarea și digitalizarea sunt destinate să creeze condiții pentru un transport feroviar mai eficient și mai puțin poluant.
Proiectul vizează și transportul de marfă. Inelul feroviar al Bucureștiului ar putea contribui la fluidizarea traficului de mărfuri, inclusiv pe rutele dinspre Constanța și Giurgiu către vestul țării și mai departe, spre Europa.
Potrivit secretarului de stat, investiția urmărește atât îmbunătățirea mobilității în jurul Capitalei, cât și creșterea conectivității feroviare a României.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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