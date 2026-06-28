Salonul Regal din Gara de Nord se deschide publicului după ani de acces restricționat (video)

Salonul Regal din Gara de Nord București a fost deschis publicului după ani în care a putut fi vizitat doar ocazional. Ministerul Transporturilor anunță că spațiul istoric, odinioară destinat recepțiilor regale și vizitelor diplomatice, poate fi acum accesat gratuit, zilnic, oferind o incursiune în patrimoniul feroviar românesc al României moderne.

Secretarul de stat din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că unul dintre cele mai importante spații istorice din Gara de Nord București, respectiv Salonul Regal, a fost deschis în această săptămână pentru publicul larg. Potrivit declarațiilor sale, spațiul este considerat unul dintre cele mai valoroase și încărcate de istorie locuri ale infrastructurii feroviare românești, fiind accesibil gratuit vizitatorilor în intervalul orar 11:00–14:00.

Acesta a explicat că încăperea a avut, la sfârșitul secolului al XIX-lea, rolul de primă casă de bilete a Gării de Nord, iar din anul 1896, odată cu inaugurarea Salonului Regal, a devenit un spațiu de primire pentru regii României, pentru capete încoronate aflate în vizită și pentru diplomați de rang înalt. În urmă cu mai bine de un secol, unele linii de cale ferată ajungeau până în zona salonului și continuau spre actualul amplasament al Ministerului Transporturilor, Gara de Nord având atunci rolul de principală poartă de intrare în Capitală.

Oficialul a relatat că în interior se păstrează elemente istorice deosebite, inclusiv un covor din perioada regală, care ar fi fost salvat în perioada comunistă prin acoperirea simbolurilor regale cu însemne specifice epocii, ceea ce a permis conservarea sa până în prezent. Până în prezent, Salonul Regal putea fi vizitat doar în cadrul unor evenimente speciale, fiind închis publicului larg pentru perioade îndelungate.

Cosma a recomandat vizitatorilor să continue traseul cultural către Muzeul Istoriei Feroviare, aflat la aproximativ 200 de metri distanță, unde sunt prezentate exponate, documente și povești despre dezvoltarea căilor ferate în România. Autoritățile încurajează astfel redescoperirea Gării de Nord nu doar ca nod de transport, ci și ca obiectiv istoric și cultural important al Capitalei.

„Un loc plin de istorie din Gara de Nord se deschide, în sfârșit, pentru toți! Am deschis în această săptămână publicului Salonul Regal din Gara de Nord București, unul dintre cele mai frumoase și mai încărcate de istorie spații ale căilor ferate române. Puțini știu că această încăpere a găzduit, la sfârșitul secolului al XIX-lea, primele case de bilete ale Gării de Nord. Din 1896, odată cu inaugurarea Salonului Regal, spațiul a devenit locul în care erau primiți regii României, capetele încoronate aflate în vizită și diplomații de cel mai înalt rang. Acum mai bine de un secol, câteva linii de cale ferată ajungeau chiar până în dreptul Salonului Regal și continuau spre zona unde se află astăzi Ministerul Transporturilor. Gara era cu adevărat poarta de intrare în Capitală. Salonul ascunde și povești impresionante. Aici se păstrează, de exemplu, un covor original din perioada regală, salvat în anii comunismului printr-o soluție ingenioasă: simbolurile regale au fost acoperite prin coaserea unor însemne comuniste, ceea ce a permis conservarea lui până în zilele noastre. Sunt doar câteva dintre numeroasele istorii care se împletesc aici cu istoria României moderne. Până acum, Salonul Regal putea fi vizitat doar cu ocazia unor evenimente speciale. De astăzi, după ani în care a rămas închis pentru marea majoritate a călătorilor, acest loc poate fi vizitat gratuit de oricine, între orele 🕚 11:00 și 14:00. Iar dacă ajungeți aici, vă recomand să mergeți încă 200 de metri, până la Muzeul Istoriei Feroviare, cu intrare din peronul liniei 14. O echipă extraordinar de pasionată a amenajat un spațiu în care descoperiți cum s-au dezvoltat căile ferate odată cu România, prin exponate, documente și povești fascinante. Este un loc care îi va cuceri atât pe cei mici, cât și pe cei mari. Vă invit să redescoperiți Gara de Nord nu doar ca locul din care plecăm sau în care ajungem, ci și ca un reper al istoriei noastre. Sunt locuri speciale care merită văzute și cunoscute”, a transmis Cosma pe Facebook.

Salonul Regal din Gara de Nord este o bijuterie arhitecturală ascunsă din București, inaugurat inițial în anul 1896 de Regele Carol I și reamenajat în forma sa actuală în perioada 1926–1930. Spațiul a fost conceput încă de la început ca sală de așteptare și protocol, destinată exclusiv familiei regale a României și șefilor de stat străini.

În anul 1896, Regele Carol I a inaugurat primul salon oficial în Gara de Nord, cunoscută la acea vreme sub denumirea de Gara Târgoviștei. Amenajarea a fost strâns legată de vizita istorică a împăratului Austro-Ungariei, Franz Joseph I, fiind un simbol al diplomației europene și al statutului modern al României la final de secol XIX.

Între 1926 și 1930, salonul inițial a fost reconstruit și extins, fiind integrat în procesul de modernizare a gării. Noua variantă a fost inaugurată oficial și a devenit un spațiu utilizat frecvent în perioada interbelică, în special de Regele Carol al II-lea și de membrii Casei Regale.

După abdicarea Regelui Mihai I în 1947, în perioada comunistă, destinația spațiului a fost schimbată, acesta devenind „Salon de Protocol Oficial”. A fost folosit de Nicolae Ceaușescu și de delegații străine din blocul comunist, păstrând însă caracterul de spațiu de reprezentare.

Salonul impresionează printr-un lux specific perioadei interbelice, reflectând un stil arhitectural Empire combinat cu influențe neoclasice. Pereții și coloanele masive sunt acoperite cu marmură roz de Rușchița și marmură albă, iar plafonul este decorat cu casete geometrice complexe, de care sunt suspendate candelabre de cristal aduse de la Paris. Interiorul mai include oglinzi din cristal venețian, mobilier din lemn de trandafir și covoare țesute manual, toate contribuind la atmosfera somptuoasă a spațiului.

De-a lungul timpului, prin acest salon au trecut regi, țari precum Nicolae al II-lea al Rusiei, președinți de stat și numeroase personalități internaționale. În prezent, ușile masive din lemn se deschid rar pentru public, una dintre ocaziile speciale fiind sosirea trenului de lux Orient Express, când pasagerii sunt primiți în Salonul Regal.

Administrat de CFR, spațiul găzduiește ocazional expoziții culturale și evenimente cu circuit închis, precum Ziua Copilului sau Săptămâna Mobilității, păstrându-și astfel rolul de loc de reprezentare și patrimoniu istoric activ.