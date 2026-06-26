CFR activează măsuri preventive din cauza caniculei. Ce se întâmplă cu circulația trenurilor

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat aplicarea unor măsuri preventive pentru menținerea siguranței circulației feroviare, în perioada 26 – 29 iunie 2026, ca urmare a avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie privind temperaturile ridicate.

Decizia vizează întreaga rețea feroviară administrată de companie și are rolul de a limita efectele pe care valorile extreme de temperatură le pot avea asupra infrastructurii feroviare.

În funcție de temperaturile înregistrate la nivelul șinelor și de situația identificată în teren, reprezentanții CFR S.A. pot dispune limitări temporare de viteză pe anumite secții de circulație. Aceste restricții sunt aplicate preventiv, conform reglementărilor din domeniul feroviar.

Măsurile sunt puse în practică de personalul de specialitate al companiei, având ca obiectiv protejarea infrastructurii și desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță.

Pe durata perioadei vizate de avertizările meteorologice, echipele sucursalelor regionale de cale ferată monitorizează permanent sectoarele expuse temperaturilor ridicate și efectuează verificări operative asupra principalelor componente ale infrastructurii.

Acțiunile de control vizează liniile de cale ferată și terasamentele, aparatele de cale, podurile și podețele, precum și instalațiile de electrificare, semnalizare și telecomunicații.

În funcție de evoluția condițiilor din teren, compania poate introduce noi limitări temporare de viteză și poate adopta măsuri suplimentare de protecție pentru instalațiile de electrificare, semnalizare și telecomunicații. Toate aceste intervenții au caracter preventiv și urmăresc reducerea riscurilor generate de temperaturile extreme asupra infrastructurii feroviare.

CFR S.A. precizează că aplicarea restricțiilor temporare poate determina creșterea timpilor de parcurs pentru unele trenuri de călători și de marfă.

Reprezentanții companiei mențin o comunicare permanentă cu operatorii de transport feroviar pentru gestionarea circulației și transmiterea informațiilor necesare către publicul călător.

Potrivit conducerii companiei, măsurile adoptate în această perioadă au ca scop prevenirea efectelor produse de temperaturile ridicate asupra infrastructurii și menținerea circulației feroviare în condiții de siguranță.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. va continua monitorizarea rețelei feroviare publice și va aplica, prin personalul propriu de specialitate, toate măsurile necesare pentru siguranța circulației, protejarea infrastructurii și informarea operativă a operatorilor de transport feroviar.