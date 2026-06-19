Rețea feroviară testată la viteză mare: probe de comunicații pe segmentul Simeria–Sighișoara

Specialiștii de la CFR Infrastructură au anunțat efectuarea unor teste de comunicații la viteze de până la 160 km/h pe Coridorul IV feroviar, pe segmentul cuprins între Simeria și Sighișoara. Acțiunile tehnice au vizat verificarea funcționării rețelei radio GSM-R și a continuității transmisiilor pe această rută feroviară modernizată.

Potrivit companiei, măsurătorile au fost realizate în perioada 15–19 iunie și au urmărit evaluarea acoperirii rețelei radio GSM-R, componentă a sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2. Analizele au acoperit atât stațiile, cât și punctele de oprire de pe tronson, obiectivul principal fiind verificarea calității semnalului și a continuității comunicațiilor.

Pentru derularea verificărilor a fost utilizat un automotor special de testare, Alstom Coradia Polyvalent, care a circulat cu viteza de 160 km/h. Sistemele de bord au colectat în timp real date referitoare la comportamentul rețelei radio în condiții de exploatare la viteză ridicată.

Reprezentanții CFR Infrastructură au transmis că aceste verificări fac parte din procesul de validare tehnică a infrastructurii, în contextul implementării soluțiilor de comunicații digitale dedicate traficului feroviar european.

„ERTMS Nivel 2 este o tehnologie europeană de management și control al traficului feroviar, care permite transmiterea continuă a informațiilor esențiale între echipamentele de la bordul trenului și Radio Block Centre (RBC). Mecanicul primește în timp real date privind autorizația de mișcare, limitele de viteză și condițiile de circulație, fără a depinde exclusiv de interpretarea semnalelor laterale clasice”, a transmis CFR Infrastructură.

În timpul testelor au fost înregistrate automat date privind nivelul semnalului recepționat, calitatea comunicației radio, rata erorilor de bit și raportul semnal-zgomot. De asemenea, sistemele au monitorizat continuitatea acoperirii, tranziția între celulele radio și eventualele întreruperi ale transmisiei.

Informațiile colectate sunt centralizate într-un raport tehnic generat la finalul curselor, document care evidențiază eventualele disfuncționalități identificate pe traseu.

„Aceste măsurători sunt efectuate pentru verificarea remedierii problemelor identificate în urma testelor din anul 2025. Prin astfel de acțiuni tehnice, CFR S.A. susține exploatarea infrastructurii în condiții moderne, eficiente și conforme cu standardele europene, în beneficiul călătorilor, operatorilor feroviari și interesului public”, mai transmite compania.

Proiectul de modernizare a segmentului feroviar a fost atribuit în martie 2017 asocierii formate din WeBuild (fostă Astaldi), FCC Construcción, Salcef Group și Hitachi Rail, potrivit datelor oficiale ale administratorului infrastructurii feroviare.

Valoarea inițială a investiției a fost stabilită la 2,18 miliarde lei, fără TVA, iar lucrările au demarat la 27 iulie 2017. Intervențiile au inclus lucrări de terasamente și consolidări pe peste 36 km de traseu, construirea a 17 poduri, modernizarea unor podețe și realizarea unui tunel cu lungimea de 649 de metri.

De asemenea, au fost executate pasaje superioare și inferioare, lucrări de modernizare în mai multe stații și intervenții de electrificare și energo-alimentare. Sistemul de siguranță a traficului ERTMS Nivel 2 a fost implementat pe întreaga distanță a subtronsonului, alături de echipamentele GSM-R.

Pentru sectorul km 614 – Bârzava, valoarea lucrărilor se ridică la 2,01 miliarde lei, iar structura consorțiului de execuție rămâne aceeași, potrivit informațiilor tehnice disponibile.